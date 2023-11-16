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Сенат США одобрил временное финансирование правительства

Александра Иванова
16 ноября 2023 г.

Законопроект, направленный на предотвращение шатдауна, не содержит статей о дополнительной помощи Израилю и Украине. Ранее его поддержала Палата представителей.

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Здание Конгресса США на Капитолийском холме
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Сенат США в среду, 15 ноября, поддержал законопроект о временном финансировании американской администрации, который должен предотвратить приостановку работы федерального правительства с 18 ноября (шатдаун). Как сообщает телеканал CNN, "за" инициативу было отдано 87 голосов, против проголосовали 11 депутатов.

Ранее, 14 ноября, этот законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь он должен быть направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Два новых дедлайна для предотвращения шатдауна

В документе предлагается продлить финансирование работы министерства энергетики и ведомств, отвечающих за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство, и некоторых других до 19 января 2024 года, а ведомств, связанных со всеми прочими областями работы правительства, - до 2 февраля 2024 года. Таким образом, у законодателей появилось два новых дедлайна, чтобы принять окончательный документ о финансировании работы правительства в следующем году, отмечает CNN.

Указывается, что одобренный обеими палатами Конгресса США законопроект не содержит статей о дополнительном финансирования помощи Израилю и Украине.

Бюджеты различных федеральных ведомств на 2024 год предполагалось утвердить к 11 ноября. Однако этому на протяжении большей части последней сессии мешали распри Сената, контролируемого демократами, и Палаты представителей, где большинство составляют республиканцы.

Последствия возможного шатдауна в США

В случае приостановки работы правительства без зарплаты в США останутся до 1,5 миллионов госслужащих. Кроме того, шатдаун означает, что большинство объектов, находящихся в федеральной собственности, в том числе национальные парки, будут закрыты, а функционирование системы управления воздушным транспортом будет ограничено, что нарушит планы американцев на поездки в День благодарения.

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Сообщение телеканала CNN об одобрении Сенатом США законопроекта о временном финансировании работы правительства

Senate passes stopgap bill to avert government shutdown
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