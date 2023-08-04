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В США жесткие правила об убежище пока остаются в силе

Сергей Ромашенко
34 мин. назад

Защитники мигрантов опротестовали жесткие требования, введенные для мигрантов, незаконно пересекающих границу США. Окончательное судебное решение пока не принято.

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Мигранты на границе с США
Мигранты на границе с СШАФото: REUTERS

Жесткие правила, направленные на ограничение миграции в США через границу с Мексикой, пока остаются в силе, сообщили в пятницу, 9 августа, американские СМИ со ссылкой на постановление апелляционного суда. Речь идет о правилах, применяемых с мая - мигранты не получают право на убежище в США, если они незаконно пересекли границу или если на пути в США они не запросили убежища в другой стране.

Права на убежище лишаются и те, кто пересек наземную границу Мексики с США, не запросив предварительно электронную визу на въезд в Соединенные Штаты.

Защитники мигрантов протестуют

Организации в защиту мигрантов обжаловали эти правила в суде, аргументировав, что действия американских властей нарушают законодательство США и создают угрозу для мигрантов. Предыдущая судебная инстанция удовлетворила претензии активистов. В конце июля она объявила спорные правила недействительными и дала администрации США две недели на обжалование. 

Апелляционный суд теперь приостановил действие этого решения до вынесения окончательного решения по апелляции Белого дома. Это может случиться в сентябре, но может затянуться и на более длительный срок, отмечают американские СМИ. Без нынешнего решения апелляционного суда постановление суда предыдущей инстанции вступило бы в силу на предстоящей неделе.

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