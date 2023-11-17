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Закон о временном финансировании правительства США подписан

Александра Иванова
17 ноября 2023 г.

Принятый ранее Конгрессом документ призван не допустить прекращения работы правительства США ("шатдауна") в 2024 году.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Президент США Джо Байден поставил свою подпись под одобренным ранее обеими палатами Конгресса США законопроектом о временном финансировании работы федерального правительства. Об этом уведомила пресс-служба Белого дома в пятницу, 17 ноября.

Как сообщал ранее телеканал CNN, в документе предлагается продлить финансирование работы министерства энергетики и ведомств, отвечающих за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство, и некоторых других до 19 января 2024 года, а ведомств, связанных со всеми прочими областями работы правительства, - до 2 февраля 2024 года.

Закон, подписанный Байденом, не включает помощь Украине и Израилю

При этом статей финансирования помощи Украине, защищающейся от агрессии РФ, и Израилю, ведущему войну с напавшей на него террористической организацией ХАМАС, в законе нет.

Бюджеты различных федеральных ведомств на 2024 год предполагалось утвердить к 11 ноября. Однако этому на протяжении большей части последней сессии мешали распри между Сенатом, контролируемом демократами, и Палатой представителей, где большинство составляют республиканцы.

Последствия возможного "шатдауна" в США

В случае приостановки работы правительства без зарплаты в США остались бы до 1,5 миллионов госслужащих. Кроме того, "шатдаун" означает, что большинство объектов, находящихся в федеральной собственности, в том числе национальные парки, будут закрыты, а функционирование системы управления воздушным транспортом будет ограничено, что нарушит планы американцев на поездки в День благодарения.

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Пресс-релиз Белого дома о подписании президентом США Джо Байденом закона о временном финансировании работы правительства

Press Release: Bill Signed: H.R. 6363
www.whitehouse.gov