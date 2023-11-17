Война Израиля против ХАМАС. Какую роль играет Сирия?

14 ноября суд в Париже выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Его считают виновным в химических атаках с использованием газа зарин, совершенных правительственными войсками летом 2013 года, во время гражданской войны в Сирии. Только в Восточной Гуте близ Дамаска жертвами применения химоружия стали более 1000 человек.

А несколькими днями ранее, 12 ноября, Асад появился на специальном саммите в Саудовской Аравии, в котором приняли участие члены Лиги арабских государств (ЛАГ) и всемирной Организации исламского сотрудничества. На встрече было заявлено, что Израиль нарушает международное гуманитарное право и совершает военные преступления против мирного населения Газы. В своем выступлении сирийский диктатор подверг критике соглашения о нормализации отношений между ближневосточными странами и Израилем.

Саммит арабских стран в Эр-Рияде призвал прекратить огонь и блокаду сектора Газа Фото: Saudi Press Agency/dpa/picture alliance

"Выступление Асада на встрече в Эр-Рияде может получить приз за самое лицемерное заявление в мире", - сказала DW Селин Кассем, сирийская активистка, работающая в вашингтонской организации Syrian Emergency Taskforce. Она, как и многие, считает диктатора ответственным за жестокие преступления во время гражданской войны на ее родине: миллионы перемещенных лиц, тысячи жертв пыток и около полумиллиона погибших.

"Мне было неприятно видеть, как военный преступник, рассуждает об этих трагических вещах", - говорит Ибрагим Зейдан, журналист и активист, живущий в Идлибе (район на севере Сирии, контролируемый сирийской оппозицией. - Ред.). "Во время его выступления я вспомнил, как против [сирийцев] применялось химическое оружие, как дети и мирные жители не могли дышать - и не имели никакой медицинской помощи, потому что все больницы в Хан-Шайхуне, на юге Идлиба, в тот день были разбомблены", - добавляет он.

Кассем напомнил, что это касалось не только сирийцев. Силы Асада бомбили и палестинцев, которые ранее искали убежища в Сирии - стране, некогда отстаивавшей идею создания палестинского государства.

Непростые сирийско-палестинские отношения

Отношения Сирии с палестинцами и движением ХАМАС , признанным террористическим в США, ЕС, Германии и большинстве стран Запада, имеют долгую и сложную историю. ХАМАС ведет свое происхождение от международной исламистской организации "Братья-мусульмане", которая считает, что политику определяет религия, занимается благотворительностью и общественной деятельностью, но при этом имеет вооруженное крыло.

В Сирии "Братья-мусульмане" выступали против семьи Асадов, удерживающих власть на протяжении десятилетий. В 1982 году, во время правления отца Башара Асада, Хафеза, верные ему войска подавили восстание "Братьев-мусульман" в центральном сирийском городе Хама. В результате погибли, по разным оценкам, от 10 до 30 тысяч местных жителей.

Впоследствии сирийское правительство гордилось тем, что поддерживает дело палестинцев, а Дамаск стал убежищем и домом для около полумиллиона из них. Кроме того, Сирия на протяжении многих лет принимала у себя одного из лидеров ХАМАС Халеда Машааля и использовала эту группировку для достижения своих внешнеполитических целей.

Однако в 2012 году, когда мирная сирийская революция начала перерастать в кровопролитную гражданскую войну, отношения между Дамаском и ХАМАС испортились, а бывший лидер группировки Машааль уехал в Катар, где живет и по сей день.

"Сирийская Газа" в Дамаске

Во время гражданской войны в Сирии, напоминает сирийский активист Кассем, правительственные войска целенаправленно преследовали палестинцев в районе Ярмук, который превратился из лагеря для беженцев в район, где преобладает палестинское население. После того как антиправительственные повстанцы взяли под контроль Ярмук, силы Асада осадили его, не позволяя доставлять туда продовольствие, электроэнергию, медикаменты и другие грузы. Из-за этого многие называли его тогда "сирийской Газой".

Палестинские беженцы в лагере Ярмук (фото из архива) Фото: UNRWA via AP/picture alliance

В конце прошлого года, после того как Асад был приглашен обратно в Лигу арабских государств после десятилетнего перерыва, ХАМАС и сирийский режим также помирились. ЛАГ приостановила членство Сирии из-за гражданской войны, но в 2022 году не увидела другого выхода, кроме как вновь напрямую взаимодействовать с правительством Асада, чтобы сохранить стабильность в регионе.

Тем не менее существует множество признаков того, что ХАМАС и Асад не доверяют друг другу, написал в своем докладе Самуэль Рамани, младший научный сотрудник британского аналитического центра по вопросам безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Резкая риторика и сдержанные действия

По окончании саммита в Эр-Рияде страны-участницы опубликовали совместное заявление, в котором потребовали прекращения огня и израильской блокады сектора Газа, чтобы обеспечить доставку электроэнергии, воды, продовольствия, медикаментов и других товаров. Они также призвали Международный уголовный суд расследовать "военные преступления и преступления против человечности, которые совершает Израиль" на палестинских территориях.

Сирийское правительство также подписало эту резолюцию. Однако, кроме этого, оно не играет особой роли в текущем конфликте. "Реакция сирийского режима на войну в Газе характеризуется резкой риторикой, но сдержанными действиями, поскольку он не хочет брать на себя политические риски и риски в области безопасности из-за ХАМАС", - поясняет Рамани.

По его словам, до сих пор Сирия ограничивает военные действия против Израиля спорадическими трансграничными обстрелами и ракетными ударами по оккупированным Голанским высотам. Но это продолжается уже несколько лет.

Израиль регулярно наносит удары по международному аэропорту в Алеппо Фото: SANA/dpa/picture alliance

Израильские военные, в свою очередь, обстреливают ракетами сирийские аэропорты в Дамаске и Алеппо, выводя их из строя, якобы для того, чтобы предотвратить прибытие боевиков или оружия из Ирана. Однако Израиль не пытается уничтожить сирийские или российские военные объекты.

Сирийское правительство "очень слабо"

В интервью сайту Syria Direct профессор Европейского университетского института и эксперт по Сирии Джозеф Дахер отметил, что сирийское правительство на самом деле является "очень слабым и пассивным игроком", не обладающим значительной собственной военной силой.

Хотя сам Дамаск вряд ли предпримет какие-либо активные действия против Израиля, это могут сделать различные военизированные формирования, действующие внутри Сирии и поддерживаемые Ираном.

Однако сейчас, по мнению аналитиков, никто этого не хочет. "Несмотря на череду ударов и контрударов, ни одна из сторон конфликта - США и Израиль, с одной стороны, и Иран и поддерживаемые им группировки, с другой, - похоже, не хотят серьезной эскалации в регионе", - утверждают исследователи из аналитического центра International Crisis Group в анализе, опубликованном в конце минувшей недели. "Но по мере продолжения войны в Газе риск именно такой эскалации будет возрастать", - отмечается в документе.

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