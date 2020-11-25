Химоружие в Сирии: сможет ли ФРГ обвинить Асада в военных преступлениях?

Погода тем летом была практически идеальной. Ранним утром 21 августа 2013 года в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, было еще прохладно. Именно в этот день районы, удерживаемые войсками сирийской оппозиции, подверглись атаке с применением химического оружия - нервно-паралитического газа зарин.

"Это было похоже на Судный день. Как будто людей убивали спреем от насекомых, - говорит Эман Ф., медсестра и мать троих детей (имена всех очевидцев изменены в целях их безопасности. - Ред.). - Многие лежали мертвыми на улице. Машины были забиты мертвыми людьми, как будто они погибли, не успев убежать".

Эман попросила брата отвезти ее детей в безопасное место и поспешила на работу в больницу. Чуть позже туда пришел ее муж Мухаммед - помочь оказать первую помощь пострадавшим. "Многие пришли в больницу, потому что она находится в подвальном помещении", - вспоминает он.

Жители Восточной Гуты покидают город

В подвалах надежнее всего укрыться от воздушных налетов и обстрелов - об этом знали все жители Сирии. В ту ночь, когда прозвучали первые выстрелы, они тоже поспешили укрыться на нижних этажах здания, не подозревая, что смертельный газ зарин концентрируется невысоко от земли.

"Я спустился вниз в клинику, к жене, и сказал ей выйти и посмотреть, что происходит. Когда я вернулся на улицу, перед зданием упала ракета. Больше я ничего не помню", - говорит Мухаммед.

Когда Эман чуть позже поднялась наверх, она увидела мужа лежащим на земле в конвульсиях. Десятки людей вокруг него бились в судорогах, задыхаясь. "Это было настолько ужасно, что я не могу об этом вспоминать", - плачет женщина.

Сейчас Эман живет в Германии, где с ней и встретились журналисты DW. В Сирии у нее еще остались родные. "Я понятия не имела, что произошло. Я побежала за шприцами и атропином, который применяется при удушье. Когда я вернулась, я вдруг тоже больше ничего не почувствовала. Больше я ничего не помню", - с трудом рассказывает она.

Эман и ее муж вдохнули зарин - один из самых опасных нервно-паралитических газов. Этот газ без запаха вызывает паралич органов дыхания и приводит к смерти от удушья. Выжившие 21 августа 2013 года обвиняют режим сирийского президента Башара Асада в химической атаке с применением самого смертоносного оружия.

Что такое принцип универсальной юрисдикции?

В начале октября консорциум из трех неправительственных организаций подал в Федеральную прокуратуру Германии иск в отношении неназванных лиц, обвиняемых в химических атаках с применением зарина в Восточной Гуте в 2013 году и Хан-Шейхуне в 2017 году.

Мотивация истцов была четкой и стратегически выверенной: в 2002 году Германия ввела принцип универсальной юрисдикции в отношении международных преступлений, таких как военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Тем самым внутреннее законодательство Германии было приведено в соответствие с Римским статутом - договором, ставшим основой для учреждения в том же году Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Разрушенные в ходе боевых действий дома в Хан-Шейхуне

Таким образом Германия распространила свою юрисдикцию на "наиболее тяжкие преступления, затрагивающие международное сообщество в целом", даже если они были совершены не на ее территории или против ее граждан. В апреле прокуратура немецкого города Кобленца на основе принципа универсальной юрисдикции возбудила первое уголовное дело в отношении представителей сирийского режима, обвиняемых в систематических пытках.

Это позволило трем организациям: Open Society Justice Initiative, Сирийскому архиву и Сирийскому центру СМИ и свободы выражения мнений обратиться с иском в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ, где подразделение по расследованию военных преступлений еще в 2011 году начало проверку фактов, связанных с преступлениями, совершенными в Сирии.

Представители этой структуры подтвердили DW, что им была передана жалоба от Федеральной прокуратуры, однако от дальнейших комментариев по этому поводу они отказались. "Мы расследуем доказательства, и это все, что мы можем сказать на данный момент", - заявили DW в подразделении по расследованию военных преступлений.

Свидетельства указывают на причастность Асада к атаке с зарином

Организации, подавшие в Федеральную прокуратуру Германии иск, опирались на различные свидетельские показания - в том числе, высокопоставленных военных и ученых Сирийского центра научных исследований и разработок (SSRC), который занимается сирийской программой химического оружия.

Есть свидетельства того, что человеком отдавшим непосредственный приказ об использовании зарина в ходе атаки в Восточной Гуте в августе 2013 года, был младший брат президента Асада Махер, которого многие считают вторым по уровню влияния человеком в Сирии.

Однако свидетельские показания указывают на то, что применение стратегического оружия, такого как нервно-паралитический газ зарин, могло быть осуществлено лишь с одобрения самого президента Асада.

DW получила конфиденциальный доступ к документам, в которых говорится о том, что президент Башар Асад, по всей видимости, наделил своего брата полномочиями, необходимыми для того, чтобы отдать приказ об атаке.

В этих деталях ракет мог находиться газ зарин

"У нас есть доказательства того, что (президент Асад - Ред.) участвует в принятии решений. Мы располагаем информацией, указывающей на его причастность к атакам с применением зарина", - подчеркивает Стив Костас, старший сотрудник судебной группы Open Society Justice Initiative.

Документы, с которыми ознакомилась DW, свидетельствуют о том, что брат Асада Махер отдал официальный приказ на оперативном уровне. Затем элитная группа 450-го подразделения Сирийского центра научных исследований и разработок (SSRC), которая отвечает за разработку нервно-паралитического отравляющего вещества и наполнение им боеприпасов, наполнила боеголовки ракет зарином, а 155-я ракетная бригада запустила ракеты класса "земля-земля" под прямым наблюдением Махера Асада.

"Наше расследование показало, что 450-е спецподразделение в составе SSRC в значительной степени участвовало в планировании и осуществлении атак с применением зарина, - говорит Стив Костас. - Мы установили структуру руководства и подчинения этого учреждения, а также его связь с президентским дворцом".

На сегодняшний день данные показания, описывающие систему руководства и подчинения в SSRC, считаются самыми вескими доказательствами, непосредственно указывающими на то, что президент Асад имеет прямое отношение к применению химического оружия во время гражданской войны в Сирии.

Сможет ли немецкий суд привлечь виновных к ответственности?

Но хватит ли немецкой прокуратуре этих доказательств для того, чтобы предъявить обвинение? Поскольку военные преступления часто совершаются в системе вооруженных сил, международное право признает, что командная иерархия позволяет совершать подобные нарушения, объясняет DW Роберт Хайнш, директор Kalshoven-Gieskes Forum по международному гуманитарному праву в Лейденском университете.

Разрушенные дома в Восточной Гуте

"Обвинение в адрес людей, отдававших приказы рядовым солдатам, или ответственных за совершение атаки, может быть выдвинуто на том основании, что они отдавали эти приказы. Их можно привлечь к ответственности также в тех случаях, когда они не отдавали приказы, но знали или должны были знать об атаках: для обвинения достаточно звания командира", - говорит Хайнш.

В Германии принцип универсальной юрисдикции для осуждения преступника использовался лишь однажды. В 2015 году немецкий суд признал лидера повстанцев хуту из Руанды Иньяса Мурванашьяку и его помощника виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Приговор, вынесенный Мурванашьяке, был отменен три года спустя, и он скончался в ожидании повторного судебного разбирательства.

Судебный процесс в Кобленце против высокопоставленных представителей сирийского режима, обвиняемых в пытках и военных преступлениях, станет второй попыткой привлечь к ответственности виновных на основе принципа универсальной юрисдикции.

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