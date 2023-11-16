Reuters: Иран отказался напрямую вступать в войну с Израилем

Иранский духовный лидер пообещал главе ХАМАС, что Тегеран продолжит политическую и моральную поддержку боевиков. Но напрямую участвовать в войне с Израилем Иран не собирается, передает Reuters.

Тегеран не намерен напрямую вступать в войну с Израилем, которую развязала террористическая группировка ХАМАС - об этом духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в начале ноября главе террористической группировки ХАМАС Исмаилу Хании, передало в среду, 15 ноября, агентство Reuters со ссылкой на нескольких иранских и хамасовских высокопоставленных чиновников.

По данным агентства, Хаменеи заверил, что Иран, давно поддерживающий ХАМАС, продолжит оказывать группировке политическую и моральную поддержку, не вмешиваясь напрямую.

При этом, по словам собеседника Reuters из числа представителей ХАМАС, иранский духовный лидер потребовал от Хании "заставить замолчать" тех, кто публично призывает Иран и поддерживаемую им ливанскую группировку "Хезболлах" вступить в полномасштабную борьбу с Израилем.

По словам трех источников Reuters, близких к "Хезболлах", кровопролитное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября застигло эту группировку врасплох: боевиков в приграничных деревнях не успели привести в боевую готовность.

Перед публикацией информационное агентство направило ХАМАС вопросы по этой теме, но не получило ответа. Однако после того, как статья была опубликована, в соцсетях появилось заявление ХАМАС с опровержением изложенных в публикации сведений, а сама статья - без уточнения подробностей - называлась "безосновательной".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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