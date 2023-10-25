Пороховая бочка Ближнего Востока: страх большой войны растет

Самый ужасный сценарий выглядит так: вторжение Израиля в сектор Газа запускает цепную реакцию беспорядков и насилия в регионе, и в ходе этого в спираль насилия втягиваются все новые и новые группировки и государства, в конечном счете - возможно, даже США и Россия. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что планируемое наземное наступление ЦАХАЛ (израильской армии) может продлиться несколько месяцев: "И в конце концов ХАМАС больше не будет".

С чисто военной точки зрения такая операция может быть успешной, соглашается эксперт по Ближнему Востоку Гвидо Штайнберг (Guido Steinberg) из берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). В ток-шоу DW "To the Point" он отметил: "Я считаю, что израильские военные способны уничтожить структуры ХАМАС в секторе Газа". Но, по словам Штайнберга, как бы осторожно ни действовал ЦАХАЛ, в любом случае погибнет много мирных палестинцев.

Гибель мирных жителей Газы как возможный спусковой крючок эскалации

По мнению Ханса-Якоба Шиндлера (Hans-Jakob Schindler) из международной организации Counter Extremism Project, именно на это и рассчитывает ХАМАС, признанная ЕС, США, Германией и рядом других государств террористической организацией: "Для ХАМАС речь идет о том, чтобы создавать ужасающие картины погибших (от рук израильских военных. - Ред.) палестинцев и тем самым втягивать в этот конфликт Иран и его прокси", - пояснил Шиндлер в интервью DW.

После обострения палестино-израильского конфликта "Хезболлах" начала наносить ракетные удары по Израилю, 11 октября 2023 года Фото: Hassan Ammar/AP/dpa/picture alliance

Прокси в данном случае - вооруженные группировки, финансово и в военном отношении зависимые от Ирана, в других странах региона, такие как "Хезболлах" в Ливане. После нынешнего обострения палестино-израильского конфликта "Хезболлах" вновь и вновь наносит ракетные удары по Израилю, выступает с грозными заявления в его адрес, но от масштабного участия в боевых действиях пока воздерживается.

Между тем наземное наступление Израиля на Газу, по оценке Шиндлера, пока под вопросом. Но "если произойдет эскалация, (...) первое, что сделает "Хезболлах", - начнет массированный обстрел северной части Израиля. Вторым этапом эскалации, продолжает эксперт, стали бы атаки в Сирии на позиции уже несколько лет находящихся там американских военных. А на третьем этапе, добавляет Шиндлер, "вероятно, шиитские военизированные формирования в Ираке будут атаковать американские или даже западные объекты".

Байден: Израиль не должен руководствоваться чувством гнева

Такую цепную реакцию многие политики на Западе пытаются не допустить. С этой целью президент США Джо Байден сделал две вещи: в качестве предупреждения "Хезболлах" и Ирану он направил два авианосца в восточное Средиземноморье. И при всем понимании необходимости защитить Израиль Байден также призвал его власти к сдержанности в секторе Газа. Израиль, заявил американский президент в Тель-Авиве, не должен повторять "ошибок", допущенных США после исламистских терактов 11 сентября 2001 года, и не должен позволить "гневу поглотить его".

Джо Байден Фото: Jonathan Ernst/AFP

Сейчас речь идет о том, чтобы "показать Ирану и его союзникам, что эскалация ситуации несомненно приведет к значительному ослаблению их структур", уточнил Шиндлер. Кроме того, международное сообщество должно сосредоточиться на улучшении гуманитарного положения гражданского населения в секторе Газа, чтобы этот конфликт "не затронул не тех (непричастных к нему. - Ред.) людей".

После телефонного разговора с главами государств и правительств Германии, Франции, Великобритании, Италии и Канады Байден согласился с собеседниками в том, что они поддерживают Израиль и уважают его право на самооборону. При этом западные лидеры потребовали соблюдения международного гуманитарного права - то есть Израиль должен гуманно отнестись к палестинскому гражданскому населению.

Антониу Гутерриш Фото: Seth Wenig/AP Photo/picture alliance

Тем временем высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сделанные им в ходе заседания Совбеза ООН, вызвали ожесточенную полемику. Генсек, однозначно осудив "страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября", подчеркнул: "Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Палестинцы на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Кроме того, Гутерриш назвал израильские авиаудары по Газе "явным нарушением международного гуманитарного права". После этого постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку.

США не воспринимаются в регионе как беспристрастный игрок

"Если не мы, то кто?" - задал риторический вопрос Байден в начале своей посреднической миссии, подтвердив тем самым притязания Вашингтона на роль политической силы, поддерживающей порядок на Ближнем Востоке. Однако проблема для США в данном случае заключается в том, что в значительной части региона они воспринимаются не как независимый посредник, а как тот, кто действует в интересах Израиля.

Это стало ясно после ракетного удара по территории больницы в Газе, приведшего к многочисленным жертвам. В то время как ХАМАС обвинил в случившейся трагедии Израиль, Байден поддержал израильскую версию о том, что на больницу упала ракета, неудачно выпущенная боевиками группировки "Исламский джихад", признанной на Западе террористической организацией. После ракетного удара президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отменили запланированную четырехстороннюю встречу с Байденом.

Ракетный удар по территории больницы в Газе привел к многочисленным жертвам Фото: Dawood Nemer/AFP via Getty Images

Репутация США как ближайшего союзника Израиля оставляет место для посредничества со стороны других игроков, например, Германии. В то время как переговоры ас-Сиси с Байденом сорвались, президент Египта демонстративно принял в Каире канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). А за день до этого иорданский король Абдалла II даже побывал в Берлине. Таким образом, Шольц оказался единственным западным политиком, который в течение двух дней встретился и с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, и с королем Абдаллой II, и с президентом ас-Сиси.

С одной стороны, немецкие власти безоговорочно встали на сторону Израиля после 7 октября, с другой - Берлин широко известен на Ближнем Востоке как нейтральный партнер. В этой связи Шольц заявил в Каире, что данное обстоятельство должно быть "использовано для осуществления более мирного развития (в регионе. - Ред.), чем то, которое происходит сейчас".

Прежде всего ФРГ участвует в том, чтобы дипломатическим путем сделать возможными поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и это "действительно один из самых лучших вкладов, который Германия может здесь внести", констатирует Ханс-Якоб Шиндлер. С другой стороны, в военном отношении Берлин мало что может сделать, кроме как поддержать Израиль путем пополнения его боеприпасов.

Канцлер ФРГ Шольц и президент Египта ас-Сиси во время переговоров в Каире, 18 октября 2023 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picrture alliance

У России противоречивые интересы

А что если все-таки произойдет серьезная эскалация? Может ли тогда оказаться втянутой в нее даже Россия, имеющая тесные связи с Тегераном и Дамаском?

Ханс-Якоб Шиндлер находит такой сценарий маловероятным. Ближневосточный конфликт, говорит эксперт, удобен России тем, что отвлекает внимание от войны в Украине. Поэтому, по мнению Шиндлера, Москва заинтересована в том, чтобы затянуть его как можно дольше и тем самым связать силы Запада. С другой стороны, Владимир Путин хочет, чтобы конфликт в регионе не разгорелся еще больше и чтобы сам Путин "не был вынужден использовать на Ближнем Востоке ресурсы, которых ему и так не хватает на Украине", подвел итог Ханс-Якоб Шиндлер.

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