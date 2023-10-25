Макрон: Нападение ХАМАС - катастрофа и для палестинцев

Будущее палестинцев зависит от их решимости в борьбе с терроризмом, заявил президент Франции в ходе визита в Рамаллах. Ранее Макрон призвал к созданию международного альянса в борьбе против ХАМАС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из западных лидеров встретился с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и отметил тяжелейшие последствия этого нападения не только для израильтян, но и для палестинцев. "Это нападение стало катастрофой и для палестинцев", - сказал он в ходе посещения города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан во вторник, 24 октября.

Будущее палестинцев зависит от решительности их борьбы против терроризма, подчеркнул Макрон, подчеркнув в то же время, что ничем не возможно оправдать страдания гражданского населения в секторе Газа. "Палестинская жизнь так же ценна, как французская и израильская ", - указал он.

Со своей стороны Махмуд Аббас призвал Макрона положить конец "агрессии" Израиля против Газы. "Мы призываем вас, президент Макрон, прекратить эту агрессию", - сказал он после переговоров с французским президентом. Макрон после посещения Рамаллаха направился в столицу Иордании Амман для переговоров с королем Абдаллой Вторым.

Международный альянс по борьбе против ХАМАС

Ранее французский президент встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом этой страны Исааком Херцогом. После этих переговоров Макрон призвал к созданию международного альянса в борьбе против ХАМАС.

"Франция готова к тому, чтобы международный альянс против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ), который мы создали для операций в Ираке и Сирии, был задействован и против ХАМАС", - заявил он.

Боевики ХАМАС 7 октября совершили с территории сектора Газа масштабное нападение на Израиль, в результате которого, по данным израильской стороны, погибли более 1400 человек и еще более 220 захвачены в качестве заложников. Израиль отреагировал массированными авиаударами по сектору Газа и готовится к наземной операции в этом регионе с целью уничтожения ХАМАС.

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