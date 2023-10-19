Шольц пообещал Украине зимнюю помощь и новые поставки оружия

В правительственном заявлении канцлер ФРГ Олаф Шольц коснулся не только войны в Украине, но и событий на Ближнем Востоке.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку. Кроме того, Берлин предоставит стране, обороняющейся от российского вторжения, пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, сообщил Шольц, выступая в бундестаге в четверг, 19 октября, с правительственным заявлением в преддверии саммита ЕС.

Центральным пунктом нового пакета помощи станет "все, что необходимо для ПВО", отметил глава правительства ФРГ. По его словам, среди прочего Германия передаст Киеву дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot, новые системы Iris-T, зенитные танки Gepard, а также необходимые к ним боеприпасы. Немецкий канцлер указал, что финансирование новой помощи Украине необходимо обсудить и на европейском уровне. Речь в том числе идет о среднесрочном финансовом планировании ЕС, пояснил он.

Шольц: Заложники в Израиле должны быть освобождены без всяких условий

Кроме того, Олаф Шольц выразил непоколебимую поддержку Израилю, пострадавшему от масштабных атак террористической группировки ХАМАС. "В эти трудные времена Германия стоит твердо на стороне Израиля", - подчеркнул канцлер. Он напомнил о своем визите солидарности в Тель-Авив 17 октября. Одновременно Шольц заявил о необходимости предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению сектора Газа и вновь отметил, что необходимо разграничивать ХАМАС, контролирующий эту территорию, и живущих там палестинцев. Он также сообщил, что потрясен встречами с родственниками людей, захваченных террористами в заложники. "Заложники должны быть освобождены без всяких условий", - заявил он.

Канцлер ФРГ предостерег ливанское террористическое движение "Хезболлах", а также поддерживающий его Иран от вступления в военный конфликт с Израилем. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул он. Все страны Евросоюза занимают четкую позицию в вопросе о поддержке Израиля, и она не изменится, уверен Шольц.

В ходе визита в Израиль Олаф Шольц заявил о безграничной солидарности немецкого народа со страной, пострадавшей от масштабной атаки террористической группировки ХАМАС."Безопасность Израиля и его граждан - одна из основополагающих государственных доктрин Германии", - указал он после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Шольц напомнил, что немецкая миссия отстаивать существование и безопасность Государства Израиль проистекает из Холокоста.

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