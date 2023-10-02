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Украина - с отрывом крупнейший получатель вооружений из ФРГ

Евгений Жуков
2 октября 2023 г.

За три квартала 2023 года в ФРГ выдано разрешений на экспорт вооружений на 8,8 млрд евро. Более трети этой суммы пришлось на Украину.

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Украинский солдат стоит перед немецкой БМП Marder
ВСУ получили крупную партию немецких БМП Marder (фото из архива)Фото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

В основном благодаря поставкам оружия в Украину  экспорт вооружений из Германии в 2023 году достиг рекордных показателей. Так, за первые три квартала года правительство ФРГ уже одобрило экспорт оружия и военной техники на сумму 8,76 млрд евро, что больше, чем за весь предыдущий год (8,36 млрд евро). Такие данные привело в понедельник, 2 октября, германское министерство экономики.

Таким образом, к концу года почти наверняка будет превзойден рекорд 2021 года, когда был одобрен экспорт вооружений на сумму 9,35 млрд евро, указывает агентство dpa.

На долю Украины с января по сентябрь пришлось свыше трети экспортных лицензий - 3,3 млрд евро. Это более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 775 млн евро).

В страны ЕС и НАТО, а также приравненным к государствам НАТО партнерам, которыми считаются Япония, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия, был разрешен экспорт вооружений на сумму 4,33 млрд евро. Большая часть из них (1,03 млрд евро) приходится на Венгрию, которая в настоящее время активно проводит программу по перевооружению, отмечает dpa.

На третьем месте после Украины и Венгрии оказались США (466,9 млрд евро).

Из числа так называемых третьих стран (не входящих в Евросоюз, в НАТО и в число приравненных к альянсу партнеров), в которые экспорт вооружений должен осуществляться только в исключительных случаях, в десятке главных покупателей немецких вооружений, помимо Украины, оказалась только Южная Корея (251 млн евро).

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