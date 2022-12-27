Годовой объем военного экспорта ФРГ стал вторым в истории

В 2022 году Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 8,35 млрд евро, этот показатель был выше лишь в прошлом году.

Федеральное правительство Германии в 2022 году одобрило экспорт вооружений на сумму 8,35 млрд евро. Это второй по объему показатель в истории страны, сообщает агентство dpa во вторник, 27 декабря.

Более четверти поставленной за 2022 год военной техники и вооружения пришлось на Украину, указано в ответе Федерального министерства экономики. Лишь в прошлом году объем военного экспорта Германии был выше и составил 9,35 млрд евро.

После этого на коалиционных переговорах правительство планировало сократить экспорт оружия, но планы изменились из-за российского вторжения в Украину, отмечает dpa. С тех пор был одобрен экспорт в Украину вооружений на сумму 2,24 млрд евро. Но даже без учета помощи Киеву объем военного экспорта превысил шесть миллиардов евро. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) лишь пять раз была превышена отметка в 6 млрд евро, напоминает dpa.

Шольца критикуют за нерешительность в поставках оружия Украине

В декабрьском интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркивал, что с начала войны Германия стала "одним из самых решительных сторонников Украины". "Мы поставляем современное вооружение, такое как САУ PzH 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки "Гепард" или ультрасовременную систему ПВО Iris-T", - перечислял канцлер.

При этом Шольц неоднократно подвергался критике за нерешительность в поставках вооружения Киеву, в том числе танков западного образца. "Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку. Это критерии нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году", - отвечал на критику канцлер.

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