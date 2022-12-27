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Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман
Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-ЦиммерманФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

В бундестаге критикуют Шольца за отказ передать танки Киеву

Даниил Сотников
1 ч. назад

Глава комитета бундестага по обороне призвала планировать поставки оружия Украине на несколько месяцев вперед, а не просто реагировать на ситуацию.

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Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в вопросе поставок вооружений Украине, призвав к долгосрочному и превентивному планированию военной помощи Киеву. Об этом она заявила в интервью изданиям RND, опубликованном во вторник, 27 декабря.

Отвечая на вопрос о необходимости планировать поставки на несколько месяцев вперед, Штрак-Циммерман назвала такой подход верным. "Это был бы правильный шаг, и мы должны делать это в тесном сотрудничестве с украинской армией и партнерами по НАТО. Россия не перестанет терроризировать Украину. Германия должна разработать сценарий со своими партнерами относительно продолжения поддержки в ближайшие месяцы", - подчеркнула она, призвав не просто реагировать на ситуацию. "Оружие должно доставляться превентивно туда, где уже возникают узкие места", - заявила Штрак-Циммерман.

По ее словам, у Германии нет стратегии. "Это проблема. Всегда откликаться на украинские призывы о помощи - это не долгосрочная стратегия", - заключила она.

Критика за отказ поставлять Украине танки

Отказ Германии поставлять Украине боевые танки "не только непонятен, но и тревожно недальновиден", заявила Штрак-Циммерман. "Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки. Особенно, когда слышу, что эти поставки означали бы особую провокацию России. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные установки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней. Поставка танков сейчас была бы важным дополнением для оттеснения российских сил", - заявила она.

"Кто фантазирует, что таким образом будет пересечена некая красная линия в отношении России, тот рассказывает историю агрессора, а не жертвы", - подчеркнула Штрак-Циммерман, указав, что западный мир "с нетерпением ждет действий от Германии".

Шольц назвал три принципа поставок оружия Украине

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоумение, почему правительство ФРГ колеблется, когда речь идет о поставках Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard. Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung объяснил, что в вопросе поставок оружия Украине Германия следует трем принципам.

"Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку. Это критерии нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году", - сказал канцлер.

На вопрос, что должно произойти в 2023 году, чтобы Украина все же получила от Германии западные танки, Шольц указал на "опасность дальнейшей эскалации войны".

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