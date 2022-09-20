В Германии спорят и о танках, что не для Украины

Поставки тяжелого вооружения Украине - вопрос, который по-прежнему не решен Берлином. Но в ФРГ разгорелась дискуссия и о других танках - не для Украины. О чем речь - у DW.

Должна ли Германия поставлять Украине тяжелые вооружения, в том числе танки? Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) с самого начала войны предостерегает от такого шага, если он будет сделан Германией на национальном, а не на общеевропейском уровне. Социал-демократ Шольц, как и его соратница по партии министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), указывает на необходимость согласования с партнерами по НАТО поставок тяжелых вооружений Киеву .

Окончательное решение по этому вопросу, похоже, еще не принято. Но на фоне войны в Украине в Германии разгорелась и другая дискуссия. Она тоже касается танков, но не тех, что нужны Киеву, чтобы отразить российское вторжение.

Должны ли в Берлине остаться советские танки?

Танки, о которых сейчас спорят немецкие политики, применялись на поле боя в 1945 году, в конце Второй мировой войны - в битве за Берлин. Как символ победы СССР над нацистской Германией они с тех пор являются частью исторического мемориала и находятся в 500 метрах от Бранденбургских ворот. Но уместно ли это на фоне войны РФ против Украины?

Штефани Бунг Фото: Ines Grabner

Многие считают, что нет. Депутат берлинского парламента, христианский демократ Штефани Бунг (Stefanie Bung) в интервью DW заявила: "Мемориалы должны быть сохранены, но я требую демонтажа представленных советских танков и самоходных орудий, которые находятся в Германии". При этом ей как политику известно, что Германия в 1990 году в так называемом договоре "два плюс четыре" о воссоединении Германии обязалась сохранить все советские памятники и ухаживать за ними.

Штефани Бунг, отвечающая в своей фракции за вопросы европейской политики, надеется, что будет начата дискуссия о том, могут ли орудия войны, являясь частью мемориалов, находиться в публичном пространстве. "Если мы хотим, чтобы нас в этих обстоятельствах в Европе воспринимали всерьез, мы не можем прятаться за правовыми кулисами, когда политические условия кардинально изменились", - говорит Бунг, родившаяся в Берлине.

По ее выражению, с моральной точки зрения должно быть понятно, как мы будем объяснять своим детям и европейским соседям, что советские пушки и танки в Германии считаются символом мира, "когда Россия уже много лет борется против европейских ценностей и ведет жестокую войну против Украины".

Инструмент войны в публичном пространстве

То, что эта тема привлекает все больше внимания на международном уровне, радует Штефани Бунг. Она указывает при этом на страны Балтии: Латвию, Литву и Эстонию - бывшие советские республики, с 1991 года вновь обретшие независимость. В этих странах с момента начала войны России против Украины были снесены многие советские памятники.

"Страны Балтии показывают, что время советского оружия и монументов победы прошло и их нужно последовательно убирать", - говорит 44-летняя Бунг. Танки, считает она, являются "материализованными символами насилия", которые созданы для убийства, запугивания и подчинения людей.

Советские танки как часть мемориала в Берлине, посвященного Второй мировой войне Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

О военном характере такого рода памятников говорит и автор исторических книг о Германии и Берлине, издатель, инициатор долговременной экспозиции в Берлине, посвященной временах национал-социализма, Виланд Гибель (Wieland Giebel). При это он против того, чтобы сносили советские танки T-34: "Они потому стоят здесь, что Германия начала Вторую мировую войну, которая унесла жизни 27 млн советских граждан". Среди них было 8 млн украинцев, напомнил Гибель в интервью DW.

Это было совершенно другое время и другая историческая ситуация, подчеркивает он: "Несмотря на ужасные условия, советские солдаты одержали победу над нацизмом. Чтобы дальше помнить об этом и хранить уважение к этому, должен быть сохранен советский мемориал в центре Берлина в том виде, в каком он сейчас существует - вместе с танками".

Танк - как символ преступлений в ходе войны в Украине

То, что в 2022 году миллионы людей в Украине пострадали в результате военного вторжения России, причиняет боль Виланду Гибелю. Вскоре после начала войны он в качестве волонтера помогал украинским беженцам на вокзале в Берлине. Он шокирован действиями Путина и в знак протеста против войны в Украине хочет поставить в центре Берлина только один танк: "Я хочу что-то противопоставить этому преступлению".

Виланд Гибель Фото: Marcel Fürstenau/DW

Идея о подобного рода временной инсталляции появилась, когда он увидел подбитый украинской армией российский танк, выставленный на всеобщее обозрение в июне в Варшаве и Праге. Что-то такое должно стоять и в Берлине, считает Виланд Гибель. И, по его мнению, нет для этого лучшего места, чем рядом с российским посольством в Берлине: "Чтобы показать, что мы против войны! Что эти танки принесли насилие в Украину".

Такой танк, продолжает Гибель, может нести в себе и другой месседж - что Украина в состоянии разрушить российскую военную машину. "Это было бы большой помощью, если бы Германия поддержала Украину тяжелыми вооружениями", - убежден Виланд Гибель. Но пока федеральное правительство Германии на это не идет.

Предложение Гибеля о том, чтобы установить у посольства РФ в Берлине разбитый российский танк, тоже было отклонено. Городские власти высказались против инсталляции, потому что существует вероятность, "что в разрушенной военной машине погибли люди и такая демонстрация неприемлема". Виланд Гибель сейчас оспаривает это решение в суде.

"Завещание Бучи" в центре Берлина

Он указывает на то, что в другом районе Берлине, Шарлоттенбурге, несколько недель назад в присутствии тогдашнего украинского посла Андрея Мельника была открыта выставка "Завещание Бучи". В качестве экспоната на ней представлен сгоревший автомобиль, в котором во время российской атаки погибли три женщины и 14-летний подросток.

Главный экспонат выставки "Завещание Бучи" - автобус, в котором во время российской атаки погибли несколько украинцев Фото: Brühl/Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Виланд Гибель уже побывал в Киеве, чтобы в соответствующих министерствах поддержали его идею об установке танка в одном из районов Берлина. Ему было предложено, "сделать из подбитого танка музейный экспонат". Чтобы привезти его из Киева в Берлин, Гибелю нужны документы, "что этот металлолом больше не может использоваться в военных целях". Такие документы Украина готова ему предоставить.

По мнению Штефани Бунг, которая выступает за снос советских танков, акция Гибеля является проявлением популизма: "С моей точки зрения, это чисто популистское средство, чтобы использовать войну в медийных целях, и из этических соображений это средство - плохой выбор".

Оружие противника - неважно, в каком состоянии - не должно быть символикой, уверена она: "Вместо этого фото жертв, документы, рассказывающие о военных преступлениях, и фрагменты разрушенного в ходе боевых действий культурного наследия должны быть свидетельствами и символами протеста против внешней политики России".

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