 В Латвии решили снести советский памятник освободителям Риги | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2022

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Европа

В Латвии решили снести советский памятник освободителям Риги

В латвийской столице принято решение демонтировать памятник советским воинам – освободителям Риги, воспринимаемый там как символ оккупации Латвии Советским Союзом.

Мемориальный комплекс воинам-освободителям в Риге

Мемориальный комплекс воинам-освободителям в Риге

В  Латвии  планируется снести памятник советским воинам - освободителям Риги. На своем внеочередном заседании, состоявшемся в пятницу, 13 мая, Рижская дума большинством голосов проголосовала за демонтаж спорного монумента и поручила "Агентству памятников Риги" городского самоуправления принять все необходимые для этого меры. В ответ на данное решение в латвийской столице у Ратушной площади состоялись несанкционированные акции протеста с участием русскоязычных жителей. Несколько человек были задержаны полицией, в том числе депутат Европарламента Татьяна Жданок. В России также прошли митинги протеста против решения снести монумент, они состоялись перед посольством Латвии в Москве. 

Ранее Сейм Латвии юридически разрешил снос одного из самых  спорных памятников  в странах Балтии. В четверг латвийский парламент принял ряд поправок к межправительственному соглашению с Россией, заключенному в 1994 году. В частности, прекращено действие статьи 13 документа, где указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики". Это резко осудили в министерстве иностранных дел РФ и в посольстве России в Риге.

Спорный монумент

До сих пор неясно, когда должен быть демонтирован памятник, состоящий из колонны 79 метров высотой, а также гигантских бронзовых скульптур Родины-матери и воинов-освободителей. В течение последней недели полиция блокировала доступ к этому объекту после того, как там прошли несанкционированные митинги протеста, некоторые участники которых также выражали свою поддержку России. 

В Латвии этнические русские составляют около четверти населения. Согласно результатам опросов, определенная их часть отчасти поддерживает курс президента России Владимира Путина и его агрессивной войны против Украины.

Во время Второй мировой войны Латвия была поочередно оккупирована Советским Союзом и Германией. После окончания войны балтийские государства вынужденно оставались частью Советского Союза вплоть до 1991 года. Большинство латышей воспринимают 9 мая и памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецких захватчиков не как символ победы над гитлеровской Германией, а как  символ возобновления оккупации  Латвии Советским Союзом.

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    Советский военный мемориал в Панкове

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  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

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  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Такие светильники в виде горящих факелов расположены вдоль братских могил на стене, окружающей воинский мемориал. Здесь же установлено сто бронзовых плит с именами, званиями и годами рождения 2647 человек, то есть примерно каждого пятого. Имена других установить не удалось. Они остались неизвестными солдатами.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

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    Советский военный мемориал в Панкове

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    Советский военный мемориал в Панкове

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    Советский военный мемориал в Панкове

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    Автор: Максим Нелюбин


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