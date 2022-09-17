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Немецкий танк Leopard 2 A7
Немецкий танк Leopard 2 A7Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия не будет в одиночку поставлять Украине боевые танки

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В правящей коалиции Германии призывают поставить Киеву немецкие танки Leopard. Канцлер ФРГ Шольц вновь заявил, что Берлин не будет поставлять Украине такие вооружения в одиночку.

https://www.dw.com/ru/germania-ne-budet-v-odinocku-postavlat-ukraine-boevye-tanki/a-63159164

Германия не может в одиночку поставлять Украине боевые танки, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "При всем том, что мы делаем, мы не будем действовать в одиночку", - подчеркнул Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk в субботу, 17 сентября. Таким образом он отреагировал на призывы Украины, оппозиционных в Германии христианских партий, а также некоторых представителей правящей в ФРГ коалиции предоставить Украине боевые танки Leopard.

По словам Олафа Шольца, Германия уже сейчас входит в число важнейших поставщиков вооружений Украине и, передав ей САУ Panzerhaubitze 2000, отправила Киеву самую современную технику, которая применяется в войне против российской агрессии. "Именно те вооружения, которые мы предоставили, сыграли решающую роль, сделав возможными те успехи, которых добивается Украина", - подчеркнул германский канцлер.

Споры в правящей коалиции о поставке танков

Олаф Шольц напомнил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) предоставили Украине лишь США, Великобритания и Германия. Он также подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не поставляют Киеву танки западного производства. В то же время канцлер указал, что правительство ФРГ благодаря круговым поставкам с Чехией, Словакией и Грецией позаботилось об обеспечении Украины боевыми танками советского производства.

Поставки Киеву танков Leopard уже многие недели является темой споров между социал-демократами, свободными демократами и "зелеными", входящими в состав правящей в ФРГ коалиции.

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в интервью агентству Reuters также высказался за согласование вопроса о поставках танков с международными партнерами. "Я полагаю, что мы ежедневно должны вместе заново оценивать ситуацию. То, что западный альянс сплочен и что мы тесно согласовываем действия с американцами, французами и англичанами, очень ценно. Федеральному правительству ясно, что мы не можем предпринимать шаги в одиночку", - пояснил Клингбайль.

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