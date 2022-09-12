СМИ ФРГ: Дайте больше оружия Украине для разгрома Путина

"Поражение, которое нельзя так называть", "Фиаско на фронте и фейерверк в Москве". "В Украине наступил переломный момент?". "Теперь Путин мобилизует все, ведь ему надо предотвратить свое крушение". Под такими заголовками немецкие СМИ описывают и комментируют в своих печатных и онлайн-изданиях события минувших выходных -разгром российской группировки войск в Харьковской области и празднование на этом фоне в Москве Дня города с большим салютом.

"В Кремле не знают, как реагировать"

"Украинская армия доказала в прошедшие дни, что она способна умно и эффективно применять поставленное Западом оружие. Коллапс российского фронта в Харьковской области – это далеко еще не победа, однако он может стать переломным моментом в этой войне", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Москва, 10 сентября 2022 года. Праздничный салют по случаю Дня города Фото: picture alliance/dpa/TASS

"В минувшие выходные, - продолжает газета, - российское руководство пыталось делать вид, что ничего существенного на фронте не произошло. В то время, как российские войска сдавали одну стратегически важную позицию за другой, президент Владимир Путин открывал в Москве колесо обозрения. По всей видимости, в Кремле не знают, как реагировать на столь драматичные потери. Однако Путину придется реагировать".

При этом он окажется перед дилеммой, поясняет Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Если он хочет переломить ситуацию военными средствами, ему надо бросить на фронт больше сил. Для этого ему придется отказаться от той линии, которая до сих пор обеспечивала поддержку войны со стороны его подданных: он старался держать ее подальше от их повседневной жизни. Если Путин сделает выбор в пользу военной эскалации, Украина должны быть во всеоружии", - указывает газета.

"Если же для Путина окажется важнее обеспечить спокойствие в тылу, украинцы должны иметь средства для того, чтобы воспользоваться этим шансом для освобождения оккупированных территорий", - подчеркивает издание. Таким образом, консервативная Frankfurter Allgemeine Zeitung в любом случае считает необходимым "быстрое расширение поддержки Украины".

"Пекин вряд ли акцептирует применение ядерного оружия"

Такой же точки зрения придерживается экономическая газета Handelsblatt. Издание констатирует, что Путин стал жертвой собственной политики и пропаганды. "Российская армия - это не та сверхмощная боевая сила, которой многие на Западе так боялись. Это войско - детище путинского господства, разъеденное созданной им мафиозной коррупционной системой, материально и морально обескровленное", - приходит к выводу издание.

Бронетехника, брошенная российскими войсками во время отступления в Харьковской области Фото: Press service of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine via REUTERS

Но именно в этом и кроется большая опасность, продолжает газета. "Путин не может допустить поражения в войне, которую он затеял. Чтобы сохранить свое господство, ему придется теперь напрячь все силы. России грозит всеобщая мобилизация, а Украине - война на уничтожение, в которой путинская армия будет использовать все свои арсеналы", - предупреждает Handelsblatt и далее отмечает, что нельзя исключить даже тактический ядерный удар.

Но в таком случае, полагает газета, наступит конец союза России с Китаем, поскольку "Пекин вряд ли акцептирует применение ядерного оружия". Но главное: Москве грозила бы тогда "прямая конфронтация с Западом". Лучшей гарантией того, что Путин не пойдет на крайние меры, была бы, по мнению издания, решительная поддержка Украины со стороны Запада.

"Путин не сможет выиграть вооруженный конфликт с НАТО, и он это знает. И если сейчас он попытается с помощью токсичного предложения о прекращении огня выиграть время для своей армии, Запад не должен попасться на эту уловку", - предупреждает Handelsblatt. И приходит к выводу: "Украине нужно сейчас еще больше западного оружия, чтобы разгромить Путина".

"Всеобщая мобилизация растянется на несколько месяцев"

Выходящая в Берлине региональная газета Tagesspiegel уверена, что Германия и Европейский союз могли бы сейчас "существенно" увеличить поставки оружия Украине. "Все менее убедительным становится аргумент, будто в таком случае возникнет нехватка в арсеналах бундесвера. Производители оружия могли бы осуществлять поставки из собственных запасов. К тому же эксперты исходят из того, что российская армия в случае поражения на многие годы окажется небоеспособной. Это снимет на обозримое будущее угрозу большой сухопутной войны в Европе, и западные армии смогут за это время пополнить свои запасы".

Донецк. Жители "ДНР", мобилизованные в войска сепаратистов в феврале 2022 года Фото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Столичная газета призывает не опасаться ответной реакции Кремля. Грозить отключением газа Москва уже не может - его поставки и так уже сходят на нет, да и в военном отношении возможности России сильно сократились. "Даже если хозяин Кремля теперь официально провозгласит военное положение, всеобщая мобилизация растянется на несколько месяцев. К тому же наблюдатели сомневаются, что она окажется успешной. Ведь российской армии теперь не хватает для обучения солдат офицеров и специалистов. Слишком многие из них погибли в Украине. К тому же нарастает нехватка боеприпасов и техники".

В этой ситуации Tagesspiegel приходит к такому выводу: "В войне в Украине наступил переломный момент. Риски для Запада при расширении своей поддержки снижаются, вероятность успеха растет. Поэтому теперь от Берлина до Вашингтона следует действовать под девизом "Полный вперед!".

"Мы в еще большей степени станем воюющей стороной"

Более сдержанно настроена другая региональная газета - Allgemeine Zeitung из Майнца. "Возможно, действительно есть шанс переломить ситуацию в этой войне и нанести агрессору в Кремле заслуженное поражение. Федеральному правительству придется быстро решать, пойдет ли и оно по пути дальнейшей эскалации. Если Германия поставит Украине боевые танки, мы в еще большей степени станем воюющей стороной. Это следует учитывать всем тем, кому сейчас опять не терпится бежать впереди паровоза", - считает газета Allgemeine Zeitung из Майнца.

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