ВСУ: потери ВС РФ превысили 50 тысяч человек

На 195-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 сентября (время московское).

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Энергодар обесточен из-за повреждения линии электропередачи в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил "мэр" оккупированного РФ Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, около 12.20 по местному времени (совпадает с мск) жители слышали сильный взрыв, после чего в городе исчез свет, прекратилось водоснабжение.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увеличении военной поддержки во время его визита в Берлин 4 сентября. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на украинские правительственные круги. Так, речь шла о поставках Киеву современных германских танков Leopard-2. Поводом для обсуждения стало предложение производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля о прямых поставках в Украину. На тот момент компания было готова поставить Украине 100 танков Leopard 2A7, включая запасные части и учебные материалы для солдат, на общую сумму в 1,55 млрд евро. Шольц, однако, отказался одобрить выдачу экспортной лицензии. Заявления канцлера в ходе встречи со Шмыгалем были "общими и неконкретными", пишет издание. Шольц продемонстрировал "полное отсутствие готовности" изменить свою негативную позицию в отношении поставок танков, констатирует Die Welt.

Украина вернула тела 25 военных

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Украина вернула тела 25 погибших защитников страны, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Операция по передаче тел проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенка и ряда силовых структур Украины, отмечается в заявлении. Украинское министерство отметило, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центре города, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram . "Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. Предварительно не пострадали", - написал он. Кроме того, Терехов сообщил о ракетном обстреле Индустриального района, в результате которого пострадал частный жилой дом и погибла женщина.

Кулеба обвинил Путина в энергетическом шантаже ЕС

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил президента РФ Владимира Путина в шантаже Европы с помощью энергоносителей. Тем самым он "хочет разрушить благосостояние и стабильность каждой европейской семьи", - написал украинский министр в Twitter . "Те, кто предлагает поддаться на шантаж, лишь усугубляют проблему. Умиротворение Путина за счет Украины - это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни миру, ни стабильности", - подчеркнул он.

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По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские силы проводят скрытую "мобилизацию" на контролируемых ими территориях Украины, забирая при этом мужчин с предприятий и присылая на их место жителей РФ. "Пленных боевиков "ЛНР" россияне не хотят обменивать, на многочисленные мужские вакансии на промышленных предприятиях Луганщины набирают вахтовиков из России", - написал он в Telegram . По словам Гайдая, на крупной шахте "Довжанская-Капитальная" принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.

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Украинский народ за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения удостоен престижной немецкой премии в области СМИ "M100 Media Award". "Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы", - заявил попечительский совет премии. Украина ведет "героическую борьбу за свои ценности" и защищает их "день за днем" уже многие месяцы, говорится в заявлении инициативы Potsdam Media International. Церемония вручения премии "M100 Media Award" состоится 15 октября в Потсдаме. От имени украинского народа ее примет в качестве "голоса из Киева" бывший боксер Владимир Кличко, отмечается в заявлении.

ВСУ: потери ВС РФ превысили 50 тысяч человек

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Похороны российского солдата, погибшего на войне в Украине (фото из архива) Фото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 50 тысяч человек, утверждает Генштаб ВСУ. За минувшие сутки было убито около 350 россиян, тем самым общий показатель потерь в личном составе возрос до примерно 50 150 человек, указывается в заявлении в Facebook . Кроме того, за прошедшие сутки украинские силы уничтожили, среди прочего, 9 российских танков (с начала российского вторжения - 2077), 25 боевых бронированных машин (4484), 22 артиллерийские системы (1179), 2 РСЗО (296), 1 вертолет (207), 9 БПЛА оперативно-тактического уровня (876) и 4 крылатые ракеты (209), сообщается далее.

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Российская журналистка, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что уехала из России в США. Она будет преподавать в университете в Нью-Йорке, сообщила она на своем канале в YouTube . "У меня было четыре административки, меня объявили "иностранным агентом", и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - отметила она. По словам Альбац, она советовалась по этому вопросу, в том числе, с отбывающим длительный реальный срок оппозиционером Алексеем Навальный, который посоветовал ей покинуть Россию.

Ракетный удар в Кривом Роге, взрывы в Харькове

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В Кривом Роге сообщают о ракетных ударах. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в коротком заявлении в Telegram призвал жителей оставаться в укрытиях. Ранее в то же утро он опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что ночью обстрелов Криворожского района не было. Как отмечает "Украинская правда", утром 6 сентября воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В частности, в Днепропетровской области она длилась полтора часа.

++09.30++

В Харькове утром 6 сентября в Харькове раздались взрывы, написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей по возможности находиться в укрытиях.

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Войска ВС РФ разрушили еще одну школу в Донецкой области - Кураховскую гимназию №2, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Вчера поздно ночью россияне нанесли по гимназии ракетный удар - уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв. Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтоженная до основания", - написал он в Telegram. По данным Кириленко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждения разной степени получили 615 учебных заведений в Донецкой области.

NYT: РФ делает военные закупки у КНДР

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В связи с западными санкциями Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, пишет The New York Times со ссылкой на недавно рассекреченную информацию американской разведки. Газета также указывает на получение РФ первых партий иранских беспилотников, которые, по словам американских чиновников, имели технические проблемы. Данные закупки свидетельствуют о том, что санкции начинают действовать и серьезно ограничили цепочки российских поставок, вынудив Москву обращаться за военными товарами к государствам-изгоям, отмечает издание. При этом Вашингтон предоставил мало деталей из рассекреченных данных о видах вооружений, сроках их получения и объеме поставок из КНДР, пишет далее NYT. "Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее", - считает глава отделения по России американского Института изучения войны (ISW) Мейсон Кларк.

++08.45++

Россия примет меры в связи с введением в конце текущего года эмбарго ЕС на импорт российской нефти, а также на поставки нефтепродуктов в феврале 2023-го и увеличит поставки в Азию, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью ТАСС. "Мы адаптируемся и найдем решения и в декабре, и в феврале. Понятно, что мы испытываем проблемы, но мы их преодолеваем, разворачиваем транспортные потоки с запада на восток", - отметил он. Кроме того, он заявил, что в связи с обсуждаемой возможностью запрета на страхование морской перевозки российской нефти Москва "изучает возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран", а также создание новой страховой компании.

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В ночь на 6 сентября российские войска вновь обстреляли Никопольский район, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. "Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами". В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина", - написал он в Telegram. По данным Резниченко, в Никополе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, один дом разрушен. Кроме того, пострадали детский сад, два лицея, центр технического творчества и спортивный клуб, а также газовые коммуникации и несколько автомобилей.

++08.05++

По мнению американского Института исследования войны (ISW), украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности РФ на захваченном ее войсками юге Украины. Действия ВСУ "также оказывают преднамеренное радиационное воздействие на российские оккупационные власти", считают аналитики .

Они указывают, что глава оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС о приостановке готовившегося "референдума о присоединении к РФ" из соображений "безопасности", но затем написал в Telegram, что не призывал к паузе, а официальная дата референдума еще никогда не назначалась. "Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, который, по всей вероятности, усугубляется последствиями контрнаступления. Украинские силы намерены постепенно сводить на нет российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, что, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников", указывается далее.

Генштаб ВСУ: россияне используют церкви и детсады для размещения техники

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По информации Генштаба ВСУ, российские силы по-прежнему сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. За прошедшие сутки они нанесли 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В ночь на 6 сентября россияне нанесли ракетные удары по гражданским объектам в Бахмуте и Константиновке, сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook .

В свою очередь украинские подразделения "успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака", а авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов по российским военным, боевой и специальной технике и прочим военным объектам противника.

По данным украинского Генштаба, российские войска размещают личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области. Кроме того, они используют Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь, отмечается в заявлении.

++06.40++

Оперативное командование "Юг" украинской армии сообщило в Facebook об итогах боевых действий за 5 сентября. По его данным, украинской авиацией нанесено 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам российских войск. В николаевской области в районе Новогригорьевки был уничтожен ударный вертолет Ка-52. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 370 огневых задач по поражению подразделений российских ПВО, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС. Потери россиян составляют: 86 солдат, 4 танка, 12 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С", 3 орудия 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", станция связи и противотанковый ракетный комплекс. Кроме этого, были ликвидированы 4 склада боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

++05.50++

Российские войска в ночь на вторник обстреляли Индустриальный район Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. По его данным, в результате удара погибла женщина. Одна из ракет упала неподалеку от частных жилых домов, от ее взрыва загорелось одно здание. Российская армия регулярно обстреливает Харьков с первых дней войны.

Доходы РФ от продажи энергоресурсов превысили расходы на войну

++05.05++

Доходы России от экспорта энергоресурсов значительно превысили расходы на войну против Украины. К такому выводу пришел финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), проанализировав данные об экспорте нефти, газа и каменного угля из России с 24 февраля по 24 августа. По данным организации, за этот период Россия получила от продажи энергоресурсов 158 миллиардов евро. Российские расходы на войну CREA оценила в 100 миллиардов евро. Крупнейшим покупателем российских углеводородов являлся Евросоюз, потративший на них 85 млрд евро. На втором месте – Китай (35 млрд евро). Вторым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов среди стран мира была Германия (19 млрд евро).

++04.00++

Западные санкции, введенные в связи с агрессией против Украины, могут привести к тому, что экономика России только к концу десятилетия сможет достичь уровня 2021 года. К такому выводу пришли авторы закрытого доклада, подготовленного для правительства РФ, сообщил Bloomberg. Согласно их расчетам, в ближайший год или два российская экономика продолжит падение. Все сценарии, представленные в докладе, предусматривают усиление давления санкций на Россию.

++03.05++

В настоящее время нет возможности прекратить войну в Украине дипломатическим путем, заявил экс-советник Ангелы Меркель по внешней политике и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). "Россия не заинтересована в переговорах. Поэтому и через шесть месяцев ситуация мало чем будет отличаться от нынешней", - сказал он. Хойсген также отметил, что Россия не придерживается соглашений, которые заключает. "Лучшее, что мы можем делать в настоящий момент – это поддерживать Украину, которая защищает международное право и свободу в Европе", - считает эксперт. По его словам, если Путин выиграет эту войну, он пойдет дальше: тогда на очереди будет Молдова, а, может быть, и страны Балтии.

Хабек: Россия больше не будет поставлять газ по "Северному потоку"

++02.10++

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) считает, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу по трубопроводу "Северный поток"."По украинскому газопроводу еще поступает немного газа, но возобновление "Северного потока - 1" не входит в число сценариев, которые я себе представляю", - сказал политик в эфире телеканала ZDF.

++01.05++

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 87 442 тонны продовольствия. Об этом сообщают российские информагентства "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на заявление СКЦ. В их числе сухогрузы Irmgard, который доставит в Турцию 27,5 тысячи тонн пшеницы и 7 179 тонн кукурузы, и New Levant, который вывезет в Турцию 26,5 тысячи тонн пшеницы. "По состоянию на 5 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 125 530 тонн", - отмечается в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. "Сегодня я поблагодарил Бориса Джонсона от имени всех украинцев. И действительно уверен, что это многомиллионное украинское спасибо. Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе. И не меньше жду сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, в Украине Трасс хорошо известна - "она всегда была на светлой стороне европейской политики". "Я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России. Главное - сохранять наше единство", - добавил украинский президент.





Хроника событий 5 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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