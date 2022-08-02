Обязательная эвакуация: как и куда вывозят людей из Донецкой области

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Ожесточенные бои в Донбассе и почти полное отсутствие электро- и газоснабжения на подконтрольных Украине территориях вынудили власти объявить обязательную эвакуацию. Как она проходит? Репортаж DW.
В города Украины начали прибывать поезда с беженцами, которых вывозят из Донецкой области в рамках объявленной правительством обязательной эвакуации. Первый поезд встретил город Кропивницкий в Кировоградской области во вторник, 2 августа. Необходимость эвакуации власти объясняют двумя причинами - усилением боевых действий в области и почти полным отсутствием электро- и газоснабжения.
С 24 февраля - полномасштабного вторжения России в Украину - из Донецкой области выехали уже две трети жителей, сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. "Осталось примерно 350 тысяч - категория людей, которые не хотят уезжать", - сказал он в эфире телемарафона. Именно поэтому и была объявлена обязательная эвакуация, основная цель которой - сохранение жизни людей в условиях боевых действий и сложностях предстоящего отопительного периода, добавил Кириленко.
В области почти полностью отсутствуют электро- и газоснабжение, объясняет глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, возглавившая координационный штаб по эвакуации жителей Донбасса. "Продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только ежесекундно попасть под обстрелы - из-за отсутствия света, тепла, лекарств и еды зимой выжить будет непросто", - отмечает она.
Чтобы эвакуироваться, жителям Донбасса нужно просто обратиться на горячие линии Донецкой ОВА, объясняют в Минреинтеграции. После этого к человеку "приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации". Впрочем, вынуждать людей эвакуироваться против их воли не будут - те, кто предпочтет остаться, должны будут подписать заявление об осознании всех последствий и персональной ответственности за свою жизнь.
По распоряжению Кабинета министров Украины от 2 августа, осуществлять обязательную эвакуацию жителей Донецкой области будут в более безопасные районы Украины - Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Львовскую и ряд других областей.
Пока что первые эвакуированные прибывают только в Кировоградскую область. "Каждый второй день из Покровска будет отправляться эвакуационный поезд в Кропивницкий с остановкой в Александрии. Время отправления - 16:30", - написал Кириленко на своей странице в Facebook.
В дороге, по его словам, предоставляется бесплатное питание от организации World Central Kitchen, а на месте прибытия все эвакуированные могут оформить разовую денежную помощь - 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для всех остальных. "Также можно будет оформить ежемесячную выплату для внутренне перемещенных лиц в таком же размере", - добавил Кириленко.
Первым эвакуационным поездом в Кропивницкий прибыли 136 человек, 44 из них - маломобильные.
Уже в ночь на 3 августа Кировоградская область приняла второй эвакуационный поезд из Донецкой области - все остановились в Александрии, сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Facebook. По его словам, людей расселяют по социальным общежитиям, в школах и детских садах, а со временем их планируется размещать в частных домах.
"Будем с людьми договариваться. Будем использовать весь жилищный фонд всей области. Люди понимают, что приехали сюда не на месяц-два, а на более длительный период. Поэтому им нужно обустраиваться и жить полноценной жизнью", - подчеркнул Райкович во время встречи эвакуационного поезда в Кропивницком.
Вынужденных переселенцев из Донецкой области встречают и благотворительные организации. Среди прибывших на вокзал в Кропивницкий есть люди, нуждающиеся в правовой, психологической, социальной помощи, - с ними работает украинская общественная организация "Десятое апреля".
На вокзале в Кропивницком людей встречают представители благотворительных организаций и ГСЧС Украины
"Правовая помощь нужна тем, кто приехал без документов. Социальную помощь, в основном, будем оказывать маломобильным людям - искать лекарства, вещи первой необходимости", - рассказывает DW руководитель Кропивницкого офиса организации "Десятое апреля" Владимир Кудря. "Украинские власти обеспечили людям питание и проживание. В дальнейшем у них, очевидно, появятся дополнительные потребности, которые мы будем помогать обеспечивать", - говорит он.
Представители Красного Креста, также встречавшие на вокзале эвакуационные поезда, раздавали приехавшим людям продуктовые наборы. "В них входят консервы, печенье, суп, сардельки, вилки и ложки. Госслужба по чрезвычайным ситуациям раздавала людям чай, а мы - круассаны. Будем и дальше оказывать такую помощь, ведь беженцы будут приезжать через день", - рассказывает DW председатель Кропивницкого областного общества Красного Креста Валерий Юрченко.
Этим помощь Красного креста не ограничивается, добавляет Юрченко. Организация на постоянной основе предоставляет людям, эвакуированным в Кировоградскую область, продукты питания, средства гигиены, посуду, матрасы. "Также планируется предоставлять людям ваучеры на 2200 гривен на закупку продуктов. Это касается и переселенцев, и местных", - подчеркивает собеседник DW.
Эвакуированные в Кропивницкий жители Донецкой области, с которыми пообщалась DW, благодарны за убежище и уверяют, что обеспечены всем необходимым. "В Кропивницком нас очень хорошо встретили, оказали гуманитарную помощь. Дети довольны. Сразу на месте оформили документы о статусе внутренне перемещенных лиц. Очень удобно, что не нужно было никуда ехать. Также поселили в общежитие", - рассказывает жительница села Кодема Бахмутского района Виктория Комарницкая.
Семья Виктории долго не хотела эвакуироваться - жалко было оставлять имущество. "Мы сидели дома до последнего, хотя почти все из села уехали. Когда прилетели снаряды в наш дом, я позвонила волонтерам, которые на следующий же день приехали и забрали нас. У нас сгорело почти все имущество и домашние животные. Лишь один телевизор успели забрать с собой", - говорит Комарницкая. Сомнения в эвакуации усиливали слухи, что беженцев никто не ждет. "Мол, волонтеры привезут куда-то, а потом самому нужно как-то выживать", - добавляет она.
Похожая ситуация у Галины из Константиновки, также прибывшей в Кропивницкий на эвакуационном поезде. "Очень многие из нашего города уехали, но я не хотела бросать свое хозяйство. Все наживалось долгие годы. Готовила детям приданое, а тут война. Страшно было ехать в никуда и все заново начинать", - рассказывает она корреспонденту DW. Сейчас Галину вместе с мужем поселили в общежитие. "Нас здесь не обижают ", - заверяет она.
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