 Красный Крест пока не получил доступ в колонию в Еленовке | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2022

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Россия

Красный Крест пока не получил доступ в колонию в Еленовке

Комитет сообщил, что не получил разрешения на посещение от Минобороны РФ. В Российском ведомстве говорят, что отправили официальное приглашение.

Колония для военнопленных в Еленовке после взрыва

Колония для военнопленных в Еленовке после взрыва

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине заявили в субботу, 30 июля, что не получили ответа на свой запрос посетить колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные и в которой в результате взрыва погибли 50 из них.

Представительство МККК в Украине напомнило, что в соответствии с Женевскими конвенциями стороны конфликта обязаны предоставлять Красному Кресту доступ к военнопленным. "Мы не прекратим добиваться доступа к этим военнопленным и ко всем военнопленным этого международного вооруженного конфликта, к которым мы еще не получили доступа", - говорится в сообщении МККК.

В Минобороны России вечером 30 июля заявили, что "официально пригласили" в Еленовку экспертов ООН и МККК "в интересах проведения объективного расследования". В комитете о приглашении ничего не сообщали.

В колонии в Еленовке 29 июля в результате взрыва погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Российская сторона заявила, что украинские военные нанесли ракетный удар по колонии, где содержатся военнопленные ВСУ. Киев категорически отверг эти обвинения и заявил, что взрыв устроила российская сторона с целью провокации и чтобы "скрыть пытки над пленными и расстрелы".

Киев требует от МККК и ООН посетить колонию с военнопленными

Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны и уполномоченный Верховной рады по правам человека в совместном заявлении потребовали от ООН и МККК "немедленно отреагировать" на гибель людей.

В Киеве напомнили, что ООН и МККК выступали "гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных", которые сдались в российский плен после продолжительной осады завода "Азовсталь". Сдача в плен предполагала последующий обмен и проходила при посредничестве "и под гарантии" этих организации, заявила украинская сторона. "Ключевым условием выбранного формата стали обязательства российской стороны перед международными организациями по спасению жизни и здоровья украинских защитников. Эта гарантия была цинично нарушена", - говорится в заявлении.

dpa: МККК не может выступать гарантом безопасности

Имеющий нейтральный статус МККК имеет право посещать военнопленных в соответствии с международным правом, однако делегатам для этого необходимо официальное одобрение стороны, удерживающей военнопленных, напоминает агентство dpa.

"Заявления украинского правительства создали впечатление, что ООН и МККК дали гарантии безопасности военнопленным. Поскольку исправительные учреждения никогда не находятся в ведении самого МККК, таких гарантий нет. МККК лишь обещает регулярно посещать заключенных и обеспечивать контакты с семьями. Если одна из сторон конфликта не соблюдает Женевские конвенции, он (комитет. - Ред.) мало что может сделать", - отмечает агентство.

Такой же принцип распространяется на гуманитарные коридоры, продолжает dpa. МККК может выступать посредником в переговорах об их открытии, но для этого необходимо, чтобы стороны конфликта пришли к соглашению. МККК в свою очередь сопровождает автоколонны и заботится о гражданском населении, напоминает dpa.

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    Автор: Виталий Кропман


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