Война, мобилизация, призыв: как Донецк переживает вторжение в Украину

Вторжение в Украину и разрушительную войну в этой стране Россия с самого начала оправдывает защитой "ДНР" и "ЛНР". За несколько дней до начала агрессии, когда у украинской границы уже стояли десятки тысяч российских военных, самопровозглашенные "республики" сами пошли на чрезвычайные меры. 19 февраля в Донецке и Луганске объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам от 18 до 55 лет запретили покидать неподконтрольные Киеву районы Донбасса, хотя еще за несколько дней до этого сепаратистские власти активно предлагали всем жителям "эвакуироваться" в Россию.

На сборы в Донбасс или на войну с Украиной?

Первые три дня сообщения с призывом явиться на военные сборы получали ранее служившие в украинской армии "запасники". Цели и причины сборов никто не пояснял. Письмо получил и знакомый 41-летней Анны*. "Он был на больничном. Позвонили с работы и сказали явиться с минимальным набором вещей. Это было 21 февраля. Он пошел - и все, его забрали", - рассказывает жительница Донецка.

На следующий день лидер сепаратистов в Донецке Денис Пушилин издал новый указ о призыве: забирать на обязательную службу в "народную милицию" всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не служивших ранее в армии.

"Кто-то пошел добровольно, некоторых даже не взяли, кого-то забрали прямо на улице, кто-то явился по повестке", - рассказывает 19-летний Евгений. Юношу, по его собственным словам, медкомиссия признала негодным в первые же дни призыва. Но никаких документов, подтверждающих это, не выдала.

Очередь перед мобилизационным пунктом в Донецке

24 февраля стало понятно, что призыв означает отправку на полномасштабную войну России с Украиной. А еще - что добровольцев не хватает, несмотря на бравурные сообщения сепаратистских и российских СМИ об очередях из желающих "защищать независимость Донбасса".

Кого мобилизовали в "ДНР" и "ЛНР"

Вскоре Пушилин потребовал от каждого предприятия "республики" предоставить для мобилизации не менее половины сотрудников призывного возраста. По словам собеседников DW, после этого не только в "ДНР", но и в "ЛНР" на мужчин открыли настоящую "охоту".

"Начался "отлов" на улицах. В Луганске гоняются за людьми и ловят, а в Донецке ходят патрули, останавливают людей подходящего возраста. Заходили в обыкновенный пассажирский автобус, в нем ехали шахтеры со смен - забирали сразу бригадами", - рассказывает 45-летняя жительница Донецка Александра.

28 февраля руководство "ДНР" проанонсировало скорый конец всеобщей мобилизации. Но, как сообщили DW жители Донецка, реальных последствий это объявление не имело - мужчин продолжали призывать на службу. Во второй половине марта новый указ Дениса Пушилина разрешил призывать в ряды "специального формирования МВД ДНР" мужчин даже старше 65 лет.

Удар по экономике сепаратистских регионов Донбасса

Повальная мобилизация на войну мужчин остановила экономику сепаратистского региона. Жители Донецка жалуются на закрывшиеся без консультантов магазины электроники, остановившийся без водителей городской транспорт, отсутствие грузчиков на рынках и невозможность вызвать сантехника. На фронт призвали и весь мужской состав Донецкой филармонии. Об этом стало известно после сообщения о гибели под Мариуполем пианиста Николая Звягинцева.

Мобилизованные в "ДНР", 23 февраля 2022 года

"На большинстве предприятий повестки на мобилизацию получили 100 процентов агрономов, трактористов, механизаторов и слесарей. Их отсутствие может привести к нарушению всего технологического цикла предприятия в части своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ", - сетовало в обнародованном сообщении "министерство сельского хозяйства ДНР".

О том, на каких именно полях теперь находятся агрономы, трактористы и другие призывники, узнать непросто. Информацию о мобилизованных предоставляют только в местном "парламенте" и только родителям и женам.

"Есть люди, которые два месяца не знают, где их близкий, жив ли он. Людей не меняют, их гонят-гонят-гонят, два месяца нет ротации. Сегодня он звонит из Тельмановского района, через два дня - из-под Мариуполя, через 10 дней уже из-под Херсона, а потом он больше не звонит. Вообще не звонит", - сетует 33-летняя Мария.

Призывники из Донбасса воюют не только в регионе

Украинская армия и Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно публикуют сообщения о призывниках из "ДНР" и "ЛНР", попавших в плен далеко за пределами Донецкой и Луганской областей: на Харьковщине и Сумщине, в Запорожской и Николаевской областях. "Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки", - жалуется на распространенном СБУ 21 апреля видео мужчина, якобы добровольно сдавшийся в плен под Сумами.

"Мобилизованные, необученные и не умеющие воевать, находятся на первой линии фронта. Если и были добровольцы в первые дни, то сейчас их нет и не будет. Кто смог, уже позвонил и рассказал, как с ними обращаются, как кормят и во что одевают", - подтверждает бывший призывник Евгений. Сам он, несмотря на заключение медкомиссии о непригодности, предпочитает последние недели не выходить из дома, "чтобы не привлекать внимание патрулей".

Так же ведет себя и 53-летний Дмитрий: "Могу выйти только вечером в магазин в соседнем доме, и то с оглядкой. С друзьями общаюсь по вайберу и телефону. В такой же ситуации сыновья моих знакомых и коллег - их прячут не по адресам прописки, у бабушек-дедушек".

Пленные студенты, мобилизованные из вузов Донбасса, на брифинге в Киеве, 31 марта 2022 года

Российский паспорт как гарантия от мобилизации

Избежать мобилизации теоретически возможно. В "республиках" с середины марта работают особые комиссии по отсрочке и действуют официальные порядки ее предоставления. Но добиться отсрочки непросто, делится с DW Мария, безуспешно пытавшаяся договориться с военкоматом не призывать ее знакомого. "Там сейчас могут дать справку, что ты негоден, а потом эта же комендатура тебя заберет и сделают так, что ты попросился добровольцем", - объясняет она.

"Гарантии никакой, а деньги просят большие. Не вижу смысла", - подтверждает ее слова Дмитрий. Он предпочитает оставаться в Донецке и ждать, по его словам, победы Украины и восстановления мирной жизни.

К этому готовы далеко не все. Знакомый Александры заплатил две тысячи долларов за возможность - без всяких гарантий - выехать из "ДНР" в обход блокпостов. Единственную гарантию дает российское гражданство и прописка. С ними из "республик" все еще можно уехать в РФ, не опасаясь мобилизации.

До 2022 года при наличии паспорта так называемой "ДНР", по словам местных жителей, российское гражданство можно было получить за два месяца. В феврале 2022 года власти РФ сообщали, что всего жителям сепаратистских "республик" Донбасса было выдано 860 тысяч российских паспортов. В Москве исходили из того, что до начала полномасштабной войны в "ДНР" и "ЛНР" проживало от 3,5 до 4 миллионов человек.

*Собеседники DW, согласившиеся дать интервью для этой статьи, находятся на оккупированных Россией территориях и по соображениям безопасности попросили не публиковать их полные имена.

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