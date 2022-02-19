В "ДНР" и "ЛНР" объявлена всеобщая мобилизация

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" объявлена всеобщая мобилизация. Соответствующий указ подписал в субботу, 19 февраля, глава непризнанного образования Денис Пушилин. "Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", - заявил он в видеообращении.
Проведение всеобщей мобилизации утвердил народный совет "ДНР", сообщает ТАСС. Глава комитета по этике, регламенту и организации работы Наталья Пшеничная заявила при этом о "непосредственной угрозе агрессии" со стороны украинской армии.
Вскоре всеобщую мобилизацию объявили и самопровозглашенной "Луганской народной республике". Соответствующий указ подписал глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Он запретил мужчинам в возрасте 18-55 лет покидать территорию региона и разрешил исполнительным властям изымать у граждан и предприятий транспортные средства и имущество, "необходимые для нужд обороны". В указе предписано перевести экономику ДНР, органов государственной власти, предприятий и учреждений на работу в условиях военного времени.
Правящая партия "Слуга народа": Украина не намерена нападать на сепаратистов
Между тем правящая в Украине партия "Слуга народа" заявила, что Киев не рассматривает возможности освобождения территорий непризнанных "ДНР" и "ЛНР" военным путем. Это заявление обнародовала в своем Telegram-канале лидер "Слуги народа" Елена Шуляк. "Украина не планировала и не планирует ни одной наступательной операции на Донбассе", - подчеркивается в документе.
В нем также утверждается, что Россия устраивает в Донбассе провокации, а начатый 18 февраля властями "ДНР" вывоз жителей региона в Россию расценен как "незаконная депортация", проводимая под предлогом якобы подготовки наступательной операции армии Украины. Эти действия названы в заявлении "попыткой искусственно создать повод для полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины".
Эскалация конфликта РФ и Украины
Накануне в очередной раз резко обострилась ситуация в конфликте Украины и РФ. Главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник распространили видеообращения, в которых объявили об эвакуации населения в Россию. Между тем, в Bellingcat со ссылкой на метаданные указали, что оба обращения были записаны двумя днями ранее, 16 февраля. При этом сам Пушилин в обращении к гражданам "ДНР" говорит: "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию". К утру 19 февраля в Ростовскую область вывезены тысячи жителей Донбасса, о готовности принять украинских беженцев заявили и другие регионы РФ.
В центре Донецка 18 февраля взорвался автомобиль, а власти "ЛНР" сообщили о взрывах на газопроводе в Луганске. Вечером 16 февраля и утром 17 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней. Киев и сепаратисты обвинили друг друга в эскалации напряженности.
Президент США Джо Байден заявил вечером 18 февраля, чтоожидает нападения РФ на соседнюю страну в "ближайшие дни". Как указал глава Белого дома, он "уверен" в том, что Путин уже "принял решение" напасть на Украину и в том числе захватить Киев. При этом Байден допустил, что с помощью дипломатических усилийеще удастся предотвратить российское вторжение. По данным западных спецслужб,в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва утверждает, что не планирует нападение.
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Автор: Роман Гончаренко