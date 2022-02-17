Комментарий: Безжалостность и агрессивность как программа Кремля

Суд Ненецкого автономного округа 17 февраля ужесточил приговор, ранее вынесенный Жданову-старшему - отцу соратника Алексея Навального, экс-директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Условный срок заменили реальным, и теперь 67-летний Жданов-старший будет отправлен в колонию.

Во что превратилось правосудие в России

Обстоятельства дела Юрия Жданова многократно описаны в прессе. Выглядит оно изощренной местью его сыну, вынужденному покинуть Россию в прошлом году. Еще до первого, условного, приговора Юрий Жданов провел много месяцев в следственном изоляторе. Казалось бы, на этом можно было и остановиться - акт мести состоялся, издевательства над отцом не заставили Ивана Жданова вернуться или прекратить свою деятельность, сам Юрий Жданов не признал себя виновным и от сына не отрекся. Зачем продолжать все это?

Суд над Юрием Ждановым в очередной раз заставляет задуматься о том, во что превратилось правосудие в России и как жесток путинский режим не только к своим критикам, но и к членам их семей. Но если посмотреть на него шире, в контексте всего происходящего сейчас в России и вокруг нее, то можно увидеть вполне ясное послание российских властей стране и миру.

Федор Крашенинников

В чем же суть этого послания? В том, что Путин и его окружение совершенно не собираются стыдиться откровенной несправедливости совершаемого по их приказам, жестокости приговоров и мелочности своих мотивов. В том, что российская власть не собирается останавливаться, воюя со своими критиками и оппонентами. В Кремле считают, что ради достижения своих целей можно послать человека с пистолетом в берлинский парк, отравить оппозиционера, посадить отца другого, отправить на 5 лет в колонию подростка. Это все надо учитывать, рассуждая о том, что в Кремле собираются делать дальше - в том числе и с Украиной.

Дело Жданова и дело Навального

Быстрый суд (заседание продлилось всего 25 минут) и жестокий приговор по делу Юрия Жданова вполне ясно рисуют перспективы и очередного суда над Алексеем Навальным, который начался прямо в колонии, где оппозиционер отбывает уже назначенный ему срок.

Несмотря на все ухищрения властей, постаравшихся затруднить освещение процесса, очередной суд над Навальным все равно стал важнейшим событием внутрироссийской политики. Тем не менее, стратегия властей понятна уже по первому заседанию: провести суд настолько быстро, насколько это позволяет объем дела, и вынести приговор, который, в этом едва ли стоит сомневаться, заранее согласован на самом верху. Скорее всего, после формального исполнения всех юридических процедур, Алексея Навального приговорят к максимально возможному сроку - то есть к 15 годам заключения.

Возмущение материалами следствия, ходом суда и приговором будет игнорироваться точно также, как это было и с повторным судом над Юрием Ждановым. К сожалению, все это заставляет задуматься и о перспективах других соратников Навального, находящихся в руках российских властей и прежде всего - о Лилии Чанышевой, которая уже несколько месяцев сидит в СИЗО.

Российская пропаганда и внешняя политика

Может показаться, что ставшие привычными суды над критиками путинского режима не имеют прямого отношения к внешней политике России. Но этот иллюзия. Путин давно уже смешал внутреннюю и внешнюю политику, прикрывая провалы и просчеты в экономике рассказами о внешнеполитических победах и бездоказательно называя своих критиков агентами Запада. Ему удобно жить в логике войны, где нет полутонов, а есть только свои и чужие, где для победы все средства хороши и никого и ничего не жалко.

Оглядываясь назад, можно констатировать: агрессивная внешняя политика путинской России - это не случайность и не реакция на какие-то враждебные действия Грузии, Украины или НАТО. Агрессивная внешняя политика - это прямое продолжение и даже неизбежное развитие взятого еще в 2000-х годах курса на демонтаж демократии, наступления на права и свободы человека внутри России, прославление советского прошлого. Милитаристская и шовинистическая риторика путинской пропаганды и высших чинов режима, которую западные наблюдатели много лет считали безвредными лозунгами для внутреннего потребления, в итоге оказалась внешнеполитической программой, которая начала реализовываться.

В этом смысле, аннексия Крыма и атака на Украину в 2014 году - это не реакция на Майдан, а логичное следствие закручивания гаек в России после протестов 2011-2012 годов под лозунгами борьбы с внутренними врагами. И нынешнее обострение ситуации, и рассылаемые из Кремля ультиматумы Западу - не реакция на что-то конкретное и случившееся недавно, а следствие всей внутренней политики Путина последних лет.

Путин и ставка на насилие

Кремль последовательно демонстрирует безжалостность и агрессивность - и внутри страны, и во внешней политике. К сожалению, воинственные речи российских пропагандистов и чиновников - не пустые угрозы, а реальная готовность использовать насилие для достижения своих целей.

Даже если нынешний кризис вокруг Украины и не приведет к вооруженному столкновению, угроза новой войны будет оставаться постоянной до тех пор, пока у власти в России будет Владимир Путин - жестокий, безжалостный и склонный к использованию насилия человек, не скрывающий своего неприятия базовых принципов и ценностей современного европейского общества.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

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