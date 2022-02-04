В камере с крысами. Адвокат отца Жданова об условиях в СИЗО в Ярославле

"Туда-сюда бегают огромные крысы, которые норовят что-нибудь украсть у арестантов, поэтому люди всю еду складывают в пакеты и подвешивают на крюки к верхним шконкам. Не найдя еды, крысы роются в мусорном ведре и уносят оттуда в норы консервные банки", - так адвокат Владимир Воронин описал условия содержания арестованных в СИЗО-1 в Ярославле.

В конце января 2022 года адвокат Воронин приехал в это СИЗО на встречу с Юрием Ждановым, отцом Ивана Жданова - экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который российские власти признали "экстремистской" организацией. 68-летнего пенсионера Жданова этапировали из изолятора Нижнего Новгорода в Архангельскую область. По дороге Юрий Жданов оказался в СИЗО-1 в Ярославле.

Как отец экс-главы ФБK оказался в СИЗО

В 2021 году Юрия Жданова осудили на 3 года условно по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Прокуратура обжаловала это решение и потребовала изменить наказание на реальный срок. 68-летнего пенсионера вновь поместили в СИЗО якобы за нарушение подписки о невыезде. Примечательно, что сам Юрий Жданов не получал и не подписывал такой документ. Свое преследование он связывает с политической деятельностью сына.

Адвокат Владимир Воронин

Первое, что увидел в СИЗО-1 в Ярославле Юрий Жданов, по словам адвоката, - камера в 18 квадратных метров, куда его завели вместе еще с 56 подследственными и заключенными. В ней пенсионер пробыл более 13 часов - ждал оформления в СИЗО.

После его перевели в камеру для транзитно следующих. Он встретился с адвокатом спустя четверо суток. Тогда Юрий Жданов рассказал об условиях содержания: разбитые окна, разобранные полы, отсутствие света, сломанный санузел, дыры в стенах и потолке, через которые можно было заглянуть в соседние камеры, и крысы.

"Никакое постельное белье ему не выдавали, матрасов там нет, в углу камеры свалены, как он выразился, тряпье, какие-то вещи, из которых можно было самостоятельно соорудить себе подушку или одеяло", - рассказывает адвокат Владимир Воронин.

Исторический централ

Как рассказали DW другие экс-арестанты СИЗО-1 Ярославской области, по всей видимости, Юрия Жданова поместили в одну из камер третьего корпуса. Это самое старое здание на территории учреждения. Приказ о его строительстве еще в 1800 году подписал Александр I.

Арестанты называют это здание "пятак" из-за округлой формы. Трехэтажная постройка включает в себя два подвальных этажа. По словам собеседников DW, подвал корпуса частично затоплен почвенными водами, частично законсервирован, а на остальных этажах расположены шесть многоместных камер.

"Я сам находился на этом "пятаке" три или четыре месяца. Там клопы как божьи коровки. Причем вывести их невозможно: они в штукатурке, в полах, в каждой щели, в каждой кровати. Крыс на этом "пятаке" я видел размером с кошку. Тараканов нет, они там не выживают", - рассказывает Руслан Вахапов координатор фонда "Русь Сидящая" , НКО, получившей в РФ статус "иноагента".

Его слова подтверждают и другие опрошенные DW экс-арестанты. Евгений М. освободился из этого СИЗО в начале 2022 года. "Там крысы размером с маленькую собаку, до полуметра в длину бывают. В 125-й камере была ситуация, там парня крыса за ногу укусила. Это было в январе. Тогда прошло сообщение по СИЗО: "Ребята, аккуратнее, крысы какие-то бешеные стали, начали кидаться на людей", - вспоминает Евгений.

Михаил А. (имя изменено по просьбе героя) освободился из СИЗО-1 в Ярославле около трех месяцев назад. По его словам, аналогичные условия содержания практически во всех корпусах. "Меня там прокатили по всем корпусам. Адекватный у них только первый корпус. Остальные все одинаковые - условий вообще никаких нет. У них окна просто открывают в начале зимы и закрывают ближе к лету, когда комары летать начинают. Там в куртке, в ботинках спишь, просто примерзаешь к кровати", - вспоминает Михаил.

Написал жалобу - накажут

Как рассказывают бывшие арестанты, сотрудники изолятора не реагируют на жалобы. Безрезультатными становятся и попытки привлечь внимание прокуратуры, регионального омбудсмена и ОНК. По их словам, Юрию Жданову повезло - его спас общественный интерес к делу. "Там был такой человек Сергей. Его содержали в камере 317 шестого корпуса. Он писал правозащитникам, уполномоченному по правам человека. Его перевели на первый корпус в камеру для туберкулезников. Потом туда пришли сотрудники и просто его избили. Эти события происходили в декабре 2021 года", - говорит Евгений.

По словам собеседников DW, за отсутствие жалоб арестанты получают свою выгоду. "За счет того, что они не жалуются, в колокола не бьют, есть договоренность с "авторитетами", что им делают ларек, передачи, и оттуда можно позвонить по сотовой связи", - вспоминает Руслан Вахапов.

О ситуации в СИЗО знают, но ничего не делают

DW обратились за комментарием к руководству СИЗО-1 в Ярославле, в региональную ФСИН и в аппарат омбудсмена в Ярославской области. На момент публикации, ответы на запросы не поступили.

"Здесь и прокурор, и ОНК, и местный уполномоченный знают, какие омерзительные условия в этой пересыльной камере, но никто с этим ничего не делает. Огромное количество обычных людей, у которых нет адвокатов, продолжают там сидеть и подвешивать на крюки свою еду, чтобы ее не съели крысы", - говорит Владимир Воронин.

Юрий Жданов пробыл в третьем корпусе СИЗО-1 пять дней. После того как Владимир Воронин публично рассказал об условиях содержания в этом СИЗО, Жданова перевели в четырехместную камеру, выдали постельное белье и посуду. "К нему тогда пришел зампрокурора области, общался с ним. Рассказывал, что тоже заходил в ту камеру и там не было крыс. На что Юрий Павлович ответил, что, видимо, крысы боятся синего кителя, поэтому именно в этот момент попрятались", - говорит Владимир Воронин.

Отец Ивана Жданова пробыл в СИЗО-1 Ярославля девять дней. 30 января его перевезли в изолятор в Архангельской области.

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