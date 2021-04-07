Отца директора ФБК Ивана Жданова этапировали в Архангельcк

Юрия Жданова - отца директора Фонда Борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова - из СИЗО в Ростовской области этапировали в Архангельск. Об этом утром в четверг, 8 апреля, сообщил на своей странице в Twitter Иван Жданов.

По словам адвоката Дениса Николаенко, Архангельск был выбран потому, что там находится орган расследования. К тому же, преступление, в котором обвиняют 66-летнего Юрия Жданова (превышение должностные полномочий) было совершено в Ненецком автономном округе, а там нет СИЗО, рассказал юрист онлайн-изданию "МБХ медиа".

"СИЗО только в Архангельске, поэтому им (органам следствия. - Ред.) удобнее, чтобы он находился там, чтобы с ним работать. Чтобы он всегда был под рукой. Собственно, поэтому его и арестовали", - подчеркнул Николаенко. Адвокат добавил, что его не уведомили о переводе его подзащитного в другой город. Известно об этом ему стало только после посещения СИЗО, из-за чего Жданову-старшему даже не успели передать сумку с дополнительными вещами.

Дело против отца директора ФБК

Об аресте отца Жданова стало известно 29 марта. В этот день Иван Жданов сообщил, что против Юрия Жданова было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Как отметил тогда директор ФБК, преступление его отца состояло в том, что, будучи членом жилищной комиссии в поселке Искателей в Ненецком округе, он рекомендовал поселковому главе "выделить квартиру женщине по договору социального найма". Позже выяснилось, что семья получала жилищную субсидию, договор был расторгнут, квартиру по суду вернули администрации.

7 апреля суд отказал заменить меру пресечения на домашний арест, несмотря на возраст Юрия Жданова, состояние его здоровья и наличие квартиры по месту расследования.

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