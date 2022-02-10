Взрыв ФСБ в "Майнкрафте". За что могут посадить подростка в Германии

Приговор Никите Уварову из Канска вызвал в РФ широкий резонанс. 16-летний подросток, обсуждавший с друзьями в мобильных чатах анархистские идеи и возможность "взорвать" здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft и экспериментировавший с пиротехникой, должен провести пять лет в колонии и выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

10 февраля Первый Восточный окружной военный суд счел в отношении него доказанным обвинение по уголовным статьям о "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности" и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Суд в закрытом режиме

Двух других подростков - друзей Никиты - освободили от уголовной ответственности. Ранее они согласились на сотрудничество со следствием и дали признательные показания и показания против Никиты. Один из этих ребят, судя по тексту его заявления, опубликованному "Новой газетой", сообщил, что Уваров "стал вовлекать его в идею анархизма" и рассказывать ему о взглядах анархистов, террористическую деятельность которых заявитель "начал одобрять".

Суд проходил в закрытом режиме. Адвокат Уварова Владимир Васин, с которым DW поговорила спустя полчаса после вынесения приговора, сообщил, что защита еще не успела ознакомиться с аргументами суда, поскольку огласили только результативную часть приговора.

"Я считаю, что за переписку, за слова и за отсутствие ущерба это очень, очень тяжелый приговор", - сказал Васин. По его словам, у защиты есть много вопросов, однако говорить о них рано, пока адвокаты не смогли подробно ознакомиться с приговором. Васин предполагает, что речь идет об объеме в пятьсот страниц, при том что зачитывали приговор всего пять минут.

Детей задержали после расклеивания листовок

Никиту Уварова и двух его друзей, также школьников, задержали в 2020 году, после того как в Канске были расклеены листовки в поддержку аспиранта МГУ, участника анархического движения Азата Мифтахова. Последнего в январе 2021 года суд в Москве приговорил к 6 годам тюрьмы в связи с поджогом офиса "Единой России", после рассмотрения апелляции в июне 2021 года этот приговор оставили без изменений.

Перед зданием суда, где рассматривалось дело Азата Мифтахова

На момент задержания Никите было 14 лет. У подростков изъяли мобильные телефоны. По данным СМИ, изучив переписку Уварова и его друзей, силовики обнаружили в ней критику российских властей и силовых органов. Кроме того, следователи нашли видео, на котором подростки разводят огонь в заброшенных зданиях и взрывают петарды. Судя по одному из фрагментов переписки, школьники смоделировали в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и собирались его - также в игре - "взорвать".

Видимо, именно этот фрагмент из чата следствие сочло доказательством того, что подростки проходили обучение в целях террористической деятельности. Изготовлением взрывных устройств суд признал эксперименты с петардами, которые подростки поджигали у заброшенных домов, подтвердил DW Владимир Васин. Адвокат подчеркивает, что его подзащитный "не признал и не признает того, в чем его обвинили". Приговор, после того как защите удастся детально с ним ознакомиться, будет обжалован.

Для мамы Никиты, которая воспитывает сына одна, решение суда стало ударом. Столь суровых приговоров в отношении подростков возраста Никиты в его адвокатской практике еще не было, добавляет Владимир Васин. Какими доводами руководствовался российский суд, вынося приговор Уварову, из-за отсутствия доступа к его полному тексту пока неизвестно.

DW расспросила эксперта в области уголовной ответственности для несовершеннолетних (Jugendstrafrecht), боннского адвоката Мелани Йюде (Melanie Jüde) о том, в каких случаях подросткам в Германии может быть вынесен приговор, связанный с лишением свободы.

Уголовное преследование подростков в Германии

"Каждое уголовное дело является индивидуальным, и спрогнозировать степень тяжести наказания в Германии можно, только исходя из конкретных материалов дела. При вынесении приговора в уголовном процессе учитывается целый ряд факторов: наличие судимости, характеристика личности обвиняемого и так далее", - поясняет Мелани Йюде.

Адвокат, эксперт по уголовной ответственности несовершеннолетних Мелани Йюде

Комментируя историю с поджогом петард, она отмечает, что в подобном случае в ФРГ учитывался бы тип ракет, место, где их поджигали, и тот факт, пострадал ли при этом кто-либо. В частности, запуск допущенного к продаже в Германии и ввезенного в страну законным способом фейерверка без соответствующего разрешения может трактоваться как правонарушение, за которым последует денежный штраф, указывает Йюде.

"Если речь идет о "нелегальном" фейерверке или самодельных взрывных устройствах, мы перемещаемся в область уголовного права", - продолжает она. В Германии любое использование взрывоопасных веществ регулируется законом о взрывчатых веществах (Sprengstoffgesetz). Согласно ему, незаконные приобретение и использование взрывчатых веществ наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Если при взрыве пострадал или погиб человек, речь идет об уголовном преступлении, минимальное наказание за которое предусматривает год тюремного заключения.

"По отношению к несовершеннолетним уголовное право в Германии имеет воспитательный, а не карательный характер", - подчеркивает Йюде. Такой подход применяется в отношении подростков в возрасте от 14 до 17 лет или в отдельных случаях - молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет (в зависимости от оценки их уровня зрелости).

Мелани Йюде рассматривает фиктивную ситуацию: подросток, не имеющий судимости, мастерит самодельное взрывное устройство и поджигает его в одиночку где-то на лужайке. "В таком случае речь идет о приобретении и использовании взрывоопасных веществ, и подростку, если от его действий никто не пострадал, вероятно, назначат наказание в виде общественных работ", - полагает эксперт.

"Играть в компьютерные игры само по себе законно"

Что касается ситуации с виртуальным зданием ФСБ, то, по словам немецкого адвоката, сама по себе игра в компьютерную игру, где можно взорвать какое-то здание, не является наказуемым деянием. "И все же здесь необходимо учитывать все сопутствующие обстоятельства", - предупреждает Йюде. Со времени терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне уголовно наказуемым по германскому законодательству является не только создание террористических объединений, но и подготовка преступниками-одиночками действий, направленных на нанесение вреда государству, уточняет она.

Так что дело, в котором обвиняемый подросток уже привлекался за совершение насильственных действий, представляющих угрозу для государства, или если он изготавливает, например, бомбу из трубы, чтобы впоследствии использовать ее для совершения теракта, будет рассматриваться совершенно иначе: "Если решение совершить преступление уже было принято, то такие действия могут расцениваться как подготовка серьезного акта насилия, угрожающего государству".

За подобное деяние совершеннолетние могут быть приговорены в Германии к сроку от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы, несовершеннолетние преступники - к сроку до 5 лет. Уголовно наказуемым в ФРГ является и обучение другого человека изготовлению оружия или взрывчатки или обучение всему этому у другого лица. "При таких обстоятельствах и здесь, в Германии, в зависимости от ситуации подросток с намерением совершить насильственное деяние с целью нанести вред государству может быть приговорен к пяти годам тюремного заключения", - констатирует боннский адвокат.

"Безусловно, необходимо будет принять во внимание и то, использовал ли подросток игру, чтобы изучить здание и заранее потренироваться в поджигании взрывных устройств, чтобы впоследствии использовать их для совершения соответствующего преступления", - резюмирует Мелани Йюде.

Последнее слово Никиты Уварова

В своем последнем слове, которое 7 февраля опубликовала "Новая газета", Никита Уваров заверил, что "не разбирался в законности и в последствиях", работая с пиротехникой, и называет это своим хобби. При этом он отрицал, что планировал теракт в ФСБ или МВД или рассказывал в чате о подобных планах.

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством, - поделился он за три дня до вынесения приговора. - Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать".

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