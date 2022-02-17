Подготовка к войне с Украиной - не блеф. CIT о движении войск у границы

В феврале 2022 года Россия начала проводить несколько крупных военных учений - в том числе, в Беларуси и на территории аннексированного Крыма. На Западе это восприняли как подготовку к возможному вторжению в Украину. При этом Кремль неоднократно заявлял, что не планирует нападать на соседнее государство.

15 февраля Минобороны РФ показало кадры, на которых видно, как боевая техника вывозится, в частности, из Крыма. Однако, по данным ряда разведслужб западных стран, реального отвода войск не наблюдается. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) также полагает, что угроза войны РФ с Украиной сохраняется. Основатель СIT Руслан Левиев заявил в интервью DW, что все военные подразделения, необходимые Москве для ведения полномасштабной войны, от десанта до Росгвардии, на данный момент находятся вблизи украинской границы. Он рассказал также о последних передвижениях российских войск и признаках того, что Путин не блефует.

DW: Руслан, непосредственно перед встречей президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) 15 февраля в Москве Минобороны России объявило о частичном отводе сил с украинской границы. Между тем НАТО заявляет, что реального отвода войск ее эксперты не наблюдают, а Bloomberg и CNN сообщают, что Россия даже перебросила дополнительно семь тысяч солдат к украинской границе. Какие данные на этот счет есть у вас?

- Действительно, какого-то значительного отвода войск мы не наблюдаем. Мы видим те поезда, которые сняло само Минобороны, то есть поезд, который отправился, например, из Крыма или из Курской области. Судя по всему, они едут домой. Однако, если сложить вместе те подразделения, которые якобы отводят, то, наверное, это будут две, может, три тысячи солдат вместе с техникой. Но это капля в море. Ведь сейчас на российско-украинской границе и вдоль белорусско-украинской границы собрано порядка 150 тысяч солдат РФ.

Руслан Левиев

Стоит также отметить, что те подразделения, в отношении которых изначально заявили, что их отводят из Крыма - потому что первые видеозаписи, которые опубликовало Минобороны РФ, были сняты на станции Бахчисарай в Крыму, - располагались и так не вблизи границы с Херсонской областью Украины. Они находились в самой юго-западной части Крыма и особой угрозы не представляли. Мы надеемся, что та часть, которая покинула Крым, а именно: 136-я мотострелковая бригада, база которой находится в городе Буйнакске в Дагестане, - действительно вернется на эту базу. Пока что мы их там не увидели. В остальном спутниковые снимки и видеозаписи очевидцев с места показывают, что картина никак не изменилась. Полигоны, которые стоят в опасной близости от границы (то, что западные СМИ называют attack positions) не пустеют, техника там продолжает стоять, а местами даже продолжает прибывать и разгружаться, мы ее видим.

Сейчас "горячая точка" - это Белгород и районы вблизи него. Техника продолжает прибывать в Белгород, а оттуда - ехать по двум направлениям. Во-первых, в сторону сел Веселая Лопань и Красный Октябрь, которые находятся в 10-20 километрах от границы с Украиной, вблизи от Харькова. Там мы уже увидели и полевые лагеря. И во-вторых: в сторону городского поселения Томаровка и поселков Ракитное и Красная Яруга. Это тоже очень близко к границе с Украиной, однако мы пока не знаем, где в этой стороне расположен полевой лагерь.

Позавчера мы писали, что в Курск приехал Второй полк войск радиационной химической и биологической защиты с тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". От Курска они поехали в сторону границы, но пока неизвестно, куда именно. 11-12 февраля мы получали сообщения и видели на видеозаписях, что 423-й мотострелковой полк 4 танковой дивизии, включая почти всех контрактников, погружается на поезда в Наро-Фоминске и едет в Воронеж. В итоге в Воронеже мы его пока не заметили. Хотя не исключено, что мы его просто упустили. Какие планы у этого полка после Воронежа, пока неизвестно. То ли они поедут на полигон под Воронежем, где стояло другое подразделение их танковой дивизии, то ли сразу повернут в сторону границы с Украиной и окажутся, например, в Белгородской области.

- До сих пор в западных СМИ фигурировала цифра в 100, может быть, 130 тысяч российских военных у границы с Украиной. Вы назвали цифру в 150 тысяч. Это разные данные или признак того, что контингент действительно увеличился за последние дни?

- В то время, когда подготовка к условной масштабной операции еще была не закончена (а сейчас она, можно сказать, завершена), в среде военных аналитиков оперировали цифрами единиц так называемых батальонных тактических групп. Это подразделения сухопутных войск, то есть главная наступающая сила на земле. К началу февраля мы и другие аналитики насчитывали вдоль российско-украинской и белорусско-украинской границы порядка 90 или даже 100 батальонных тактических групп. Каждая батальонная тактическая группа - это в среднем от семисот до тысячи человек. Если мы умножаем 100 вооруженных групп на максимальную тысячу человек, получается 100 тысяч.

Кадры Минобороны РФ, демонстрирующие отвод войск с территории вблизи украинской границы

Но батальонные тактические группы не включают в себя авиацию, воздушно-десантные войска, морскую пехоту, флотилию, которая сейчас прибыла в Черное море. Вместе с ними и получается примерно 150 тысяч. Плюс мы можем добавить сюда силы сепаратистов - так называемые первый и второй армейские корпуса "народной милиции" ("ДНР" и "ЛНР". - Ред.), а в них, по разным оценкам, порядка 30 тысяч бойцов. В случае широкомасштабной войны они наверняка выступят на стороне России, это очевидно. Тогда получается, что в целом российские и пророссийские силы - это примерно 180 тысяч человек, которые находятся вблизи территории, контролируемой Киевом.

- Именно эти расчеты позволяют вам говорить о том, что Россия фактически завершила подготовку к масштабной наступательной операции?

- Дело не только в цифрах, то есть большой концентрации войск. Дело в том, какие войска привозят. Некоторые общественные деятели, например, Андрей Мовчан, говорили, что для большой войны не хватает топливозаправщиков, или инженерных частей, или десантников, или еще чего-то. Мы плотно наблюдаем за конфликтом с самого его начала и видим, что все необходимые элементы для полномасштабной войны уже на месте. Это и инженерные части, которые могут прокладывать путь по лесам и болотам. Это и службы материально-технического обеспечения, то есть топливо и боеприпасы. Это и десантники.

По опыту 2014-2015 годов можно сказать, что и Украина, и Россия использовали именно десантников как первую силу, которая вступает в бой. Летом 2014 года первыми пленными солдатами были именно псковские десантники. Десантники сейчас на месте, и морская пехота, и артиллерия, и даже войска национальной гвардии тоже уже на границе России и Украины, а это очень важный момент. Потому что, если Россия готовится именно к полномасштабной войне, а не к очередному "маленькому вторжению", и собирается захватывать значительные территории, то нужны силы, которые будут обеспечивать контроль над ними. Сами солдаты такую функцию не выполняют.

При этом какого-то призыва резервистов в России сейчас нет, хоть об этом и писали ранее западные СМИ. То, что они называют призывом резервистов, - это на самом деле сбор сил территориальной обороны, который носит название БАРС - боевой армейский резерв страны, и он очень слабый. Там еще очень далеко до расчетных цифр в сто тысяч, это, даже близко не такая цифра. Соответственно, чтобы выполнять функции военной полиции на захваченных территориях, остается только один вариант силы: Росгвардия. Ведь они выполняют ровно те же функции в Сирии, на территориях, отвоеванных режимом Асада. То есть у них такой опыт есть, и сейчас они размещены в массовом количестве вдоль российско-украинской границы. Все необходимые элементы для ведения полномасштабной, именно полномасштабной, войны уже на месте.

- Какова вероятность того, что это - просто очень качественная, детальная инсценировка?

- В данной ситуации отличить блеф от реальной подготовки к полномасштабной войне невозможно. Но, если это блеф, то он очень качественный. Ведь необходимое, даже мельчайшие детали, были учтены и переброшены на границу.

- Какими данными вы пользуетесь при подготовке своих расследований?

- Масса информации поступает благодаря анализу соцсетей и размещенных там видео, в основном в Tik Tok. Потому что российские граждане сейчас очень много снимают про поезда, колонны (военной техники. - Ред.) и прочее. У нас есть автоматизированная программа, которая собирает эти видеозаписи. В день мы анализируем порядка 100-150 свежих видеозаписей из Tik Tok. На многих из них мы видим поезда с военной техникой и номерами вагонов. Используя эти номера, мы обращаемся в абсолютно официальную, легальную базу данных РЖД. То есть это не какой то слив, это не пробив, не покупка на даркнет-форуме. Это абсолютно легальная база актуальных данных РЖД. По номеру вагона мы видим, откуда этот поезд отправился. Соответственно, делаем вывод: когда он отправился и из какой воинской части, и понимаем, куда эта техника едет. Возможное начало войны вызывает большой накал эмоций. Поэтому многие местные жители активно снимают военную технику везде, где она проезжает.

Если раньше это было редкостью, то теперь все чаще происходит так, что каждую колонну военной техники, отправляющуюся со своей воинской части в сторону границы (с Украиной. - Ред.), мы встречаем много раз в разных местах на ее пути, когда она проезжает тот или иной город. Например: мы видим, что из Самары выдвинулся Второй полк войск радиационной химической и биологической защиты. Вот он в Саратовской области, это записал один человек. Вот он разгружается в Курске, это записал другой человек. И вот эти танки едут на танковозах в сторону границы, это записал четвертый человек. То есть, по сути, абсолютно не взаимосвязанные друг с другом люди независимо друг от друга подтверждают информацию друг друга.

Каждый день мы анализируем свежие спутниковые снимки на предмет расположения полевых лагерей. Кроме того, поскольку мы часто выступаем с комментариями в СМИ, нам периодически пишут люди, сообщая, что какой-то их родственник, служащий в такой-то части, получил приказ погрузиться на поезд и выдвинуться, скажем, в Воронеж. Хотя часто бывает, что мы узнаем информацию из открытых источников даже раньше, чем нам ее кто-то сообщит лично.

При этом мы ни разу не приводили ни одного аргумента, который был бы построен на основании всего одной видеозаписи или слов одного человека. У нас всегда все подтверждается независимо, с разных сторон, несколькими источниками. Только тогда мы всерьез учитываем какую-то информацию и используем ее в своем анализе.

- В расследовании CIT, опубликованном буквально три дня назад, говорится, что российские военные, скорее всего, полностью не покинут территорию Беларуси после окончания совместных учений. Что вам известно на этот счет, на каких данных вы основываете эту информацию?

- Это просто предположение. Во-первых, мы помним весну прошлого года, когда войска массово стягивали на границу России и Украины и было непонятно, что происходит. Только потом, когда их уже стянули, Минобороны РФ постфактум, как и сейчас, заявило, что это были учения и их уже закончили. Часть войск тогда действительно уехала в места постоянной дислокации, а часть осталась на месте, их как будто бы забыли там случайно.

Есть большая вероятность, что нечто подобное будет и с Беларусью. Более того Александр Лукашенко сегодня, давая комментарий прессе, по сути, прямо намекнул, что дальнейшую судьбу российских войск в Беларуси он намерен завтра обсудить с Владимиром Путиным и что он хотел бы, чтобы у него в стране был создан учебный ракетный центр с российскими "Искандерами", чтобы здесь остались запасы российских боеприпасов и так далее.

Если до 20 февраля боевые действия не начнутся, а я думаю, что до этого срока ни Запад, ни Киев никаких уступок Владимиру Путину не сделает, ситуация не разрешится. Ведь Путин не может, ничего не получив, взять и отвести войска. Скорее всего, тогда они (российские власти. - Ред.) будут искать предлог, чтобы хотя бы часть войск оставить в Беларуси. Это важное для РФ направление, потому что оно создает прямую угрозу столице Украины Киеву.

- Сегодня издание The Insider сообщило со ссылкой на CIT о наведении понтонного моста через реку Припять в районе белорусского села Вепры. Какую роль эта переправа могла бы сыграть в случае начала военной операции?

- Этот понтонный мост полностью укладывается в легенду учений, которую заявляли Беларусь и Россия. Они говорили прямо, что будут отрабатывать, в том числе, наведение понтонных мостов через реку Припять. То есть можно сказать, что никаких претензий в этом плане нет. Но, с другой стороны, если начнется военная кампания, а войны, в принципе, очень часто начинались с учений по переброске войск, то этот мост поможет существенно сократить путь по выводу российских войск с полигона под Ельском в сторону Киева. На спутниковых снимках видно, что 14 февраля этого моста еще не было, а 15 февраля он был готов. Сегодня есть и его фотографии с земли.

- Сегодня так называемые "ДНР" и "ЛНР" объявили, что Cтаница Луганская и окрестности Донецка подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Украинские же СМИ пишут, что огонь ведут сепаратисты. Что же происходит в Донбассе на самом деле?

- Как поясняют коллеги, с которыми мы работаем с самого начала этого конфликта, ситуация на территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" особо не отличается от времен прошлого и позапрошлого года, когда конфликт был уже заморожен и особой эскалации не было. Да, перестрелки есть, но это - абсолютно заурядное событие, ничем не отличающееся от привычной жизни этих сепаратистских республик последних лет. Просто тогда этого нагнетания не было и до аудитории не доходили сообщения о перестрелках. Сегодня, когда внимание обращено на линию соприкосновения с сепаратистами, кажется, что это что-то новое. Но нет. В этом плане мы не видим даже малейшего изменения, не видим, чтобы хоть что-то начиналось или готовилось. Да,там периодически стреляют, но в зоне боевых действий это нормально.

К слову, сегодня там пытались устроить следующую постановку. В Станице Луганской снаряд попал в здание детского садика. "ЛНР" заявила, что украинские силы провели обстрел по их территории и попали в садик. Потом то же заявила "ДНР". В итоге путем дислокации наши коллеги - другие аналитики прямо подтвердили, что этот детский садик находится на территории, контролируемой Киевом. Сложно предположить, что украинские силы обстреливают свой же детский садик вблизи линии соприкосновения. Так что, выходит, все было наоборот: силы сепаратистов открыли огонь и попали по детскому саду.

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