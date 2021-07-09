Насколько опасны для Украины российские учения в Черном море

Масштабы привлеченных Россией к учениям Военно-морского флота сил и средств производят впечатление. В них участвуют до 30 судов различных типов - от сторожевых до ракетных и противолодочных кораблей. Официально заявленной целью учений, которые, согласно анонсу российской стороны, продлятся до 19 февраля, является оборона морского побережья Крымского полуострова от нападения условного противника.

Однако на фоне скопления более ста тысяч российских военнослужащих на северной и восточной границах Украины заверения в сугубо оборонительном характере учений вызывают сомнения и в Киеве, и среди западных партнеров Украины. А присутствие на учениях шести российских больших десантных кораблей из состава Балтийского и Северного флотов Российской Федерации эти сомнения лишь усиливает.

Угроза блокады украинских портов

"Присутствие этих кораблей удвоило потенциал Черноморского флота осуществлять десантные операции", - констатировал в беседе с DW Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований в Киеве. Военный аналитик в то же время отмечает, что угроза вторжения с моря - не самая большая головная боль командования Вооруженных сил Украины, несмотря на значительное превосходство России на море. "Действия с моря мы можем отбить. Поэтому Россия не будет действовать отдельно с моря. Если и будет нападение с моря, то только в рамках масштабной наземно-воздушной операции одновременно с разных направлений - и с севера, и с востока", - говорит Белесков. Он расценивает учения России в Черном море как "часть гибридной тактики РФ", которая на данном этапе, в частности, привела к ограничению свободы судоходства. В Киеве опасаются дальнейшей блокады украинских портов.

Американский военный корабль USS Ross в порту Одессы (фото из архива)

Дело в том, что в акватории, на которой Россия анонсировала стрельбы в рамках учений, проходит основной маршрут торговых кораблей в Одессу - главный порт Украины, а также в другие черноморские порты страны. "На порты приходится до 60 процентов украинского экспорта. Потери для украинской экономики в случае длительной блокады портов будут составлять не менее 25 миллионов долларов в день", - констатировал в комментарии DW экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

Операторы терминалов в порту Одессы подтверждают значительные трудности, возникшие из- за российских учений. "Есть обходной коридор, рекомендуемый как свободный от стрельб. Но глубина на нем достаточна только для средних судов. Большие перевозчики пользуются флотом больших классов, поэтому многие запланированные на эту неделю заходы судов будут либо отсрочены, либо отменены", - отметил на своей странице в Facebook Андрей Ставницер, совладелец компании-оператора портовых терминалов TIS.

Учения в чужом территориальном море

Заявленной официальной целью российских учений, кроме "защиты побережья Крыма", является также "защита районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника". Дело в том, что вплотную к основному судоходному маршруту из пролива Босфор в порт Одессы расположены стратегические объекты - захваченные в 2014 году Россией платформы по добыче газа, принадлежащие компании "Черноморнефтегаз". Россия добывает газ на Одесском газовом месторождении, расположенном лишь в 100-130 километрах от материковой Украины и в 150 километрах от побережья аннексированного Крыма.

Буровая установка "Черноморнефтегаза" (фото из архива)

Богдан Устименко из Украинского центра морской безопасности и права надеется, что международное сообщество немедленно отреагирует на перекрытие Россией торговых путей и попытки Москвы демонстративно закрепить за собой фактический единоличный контроль за значительной частью акватории Черного моря. "Россияне, объявив стрельбы, в нескольких местах влезли в территориальное море Украины (в 12-мильную прибрежную зону. - Ред.). Это прямое нарушение и Устава ООН, и Международной конвенции по морскому праву", - критикует Устименко.

Эксперт называет российские стрельбы на стратегическом торговом пути наступлением на суверенитет Украины и подчеркивает опасность для судоходства. "Это не шутки. Это может привести к гибели людей. Российские ракеты могут попасть и в судно, и даже в населенные пункты на украинском побережье", - предостерегает Устименко, являющийся одним из соавторов Морской стратегии Украины, утвержденной недавно Советом нацбезопасности и обороны.

Эксперт видит лишь один шанс для Киева гарантировать бесперебойное судоходство на стратегических для Украины маршрутах после того, как Россия, аннексировав Крым, установила контроль над значительной частью исключительной экономической зоны Украины в Черном море - международные гарантии. По мнению Устименко, гарантировать соблюдение международного права в этих водах, контроль над которыми сейчас цементирует Россия, могла бы наблюдательная миссия Организации объединенных наций, которую стоит инициировать.

Немецкий эксперт: "Без оружия ничего не будет"

Карло Масала (Carlo Masala), профессор Университета бундесвера в Мюнхене, впрочем, не верит в успех международной миссии в Черном море. "Эта миссия, чтобы защитить законные интересы Украины в соответствии с международным правом, должна была бы иметь четкий мандат и соответствующие ресурсы. В крайнем случае, корабли миссии должны были бы стрелять по российским кораблям. Но на такую миссию никто не решится ", - констатирует немецкий профессор.

Масала считает единственным способом защитить законные интересы Украины в Черном море предоставление соответствующих вооружений. "Противокорабельные ракеты, которые пообещала Украине Великобритания - это фактор, который изменит расстановку сил. Если россияне будут знать, что в случае вторжения российских кораблей в территориальные воды Украины они могут быть подбиты такой ракетой, они трижды будут думать, стоит ли так рисковать", - отметил эксперт в беседе с DW.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в одном из недавних интервью призвал Берлин поддержать Киев поставками оружия. Среди пожеланий Киева - военные корабли. По мнению Карло Масалы, укрепление флота было бы одним из перспективных направлений долгосрочного сотрудничества Украины и Германии, если бы на то была политическая воля в Берлине. Впрочем, немецкое правительство до сих пор отказывает Киеву в предоставлении оружия.

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