Украина потребовала от РФ объяснений военной активности

Украина официально потребовала от России предоставить Киеву "детальные разъяснения по военной деятельности" вблизи украинских границ, сославшись при этом на главу III Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter в пятницу, 11 февраля, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", - заявил он. По словам Кулебы, в распоряжении России имеется 48 часов, чтобы ответить на запрос.
Министр предупредил, что в случае отказа Москвы либо предоставления ею недостаточной или ненадлежащей информации "Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение".
Страны Балтии отправили Минску запрос по поводу учений
В свою очередь Эстония, Латвия и Литва - тоже в соответствии с главой III Венского документа - потребовали от Беларуси предоставить больше информации о ее крупномасштабных совместных военных учениях с Россией, начавшихся 10 февраля, сообщили в министерстве обороны в Риге. Запрос был сделан через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Государства Балтии ждут от Минска дополнительной информации, в частности о родах и численности войск, участвующих в маневрах, а также о применяемых ими системах вооружения.
Что такое Венский документ
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года. Его целью являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ.
Так, государства-участники ОБСЕ должны ежегодно обмениваться информацией о военных силах и основных системах вооружений, о мерах в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью, а также опасных инцидентов военного характера.
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Автор: Роман Гончаренко