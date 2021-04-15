 Как Россия легализует аннексию в Черном море | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 27.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Как Россия легализует аннексию в Черном море

Закрыв для иностранных военных кораблей воды у побережья Крыма, Россия в очередной раз демонстрирует силу. Тем временем за кулисами идет борьба за легализацию российского контроля над украинскими водами.

Учение ВМФ России вблизи Крыма

Учение ВМФ России вблизи Крыма

Начиная с 24 апреля и до конца октября текущего года Россия объявила о закрытии трех морских районов вблизи побережья аннексированного Крыма. Речь идет о 12-мильной прибрежной зоне, то есть водах, которые Россия после аннексии украинского полуострова считает своими территориальными водами. Объявлено об этом было еще в середине апреля - на фоне напряженности, которая возникла из-за беспрецедентного накопления Россией военной силы в Крыму и у восточных границ Украины. Беспокойство этим шагом выразили ряд стран ЕС и НАТО.

Символический запрет на движение кораблей

Аналитики называют российский запрет демонстрацией силы, которая имеет прежде всего символическое значение. Ведь запрещено только движение военных кораблей и других государственных судов, например, гидрографических. "Я не могу себе представить, при каких обстоятельствах военные корабли Украины или других стран оказались бы в этих водах, это было бы опасно", - отметил в беседе с DW эксперт по международному морскому праву при Университете Гамбурга Валентин Шатц (Valentin Schatz). Российские пограничные корабли регулярно силой задерживают украинских рыбаков, которые оказываются в этих водах. В 2018 году Россия даже задержала малые катера ВМФ Украины, которые пытались попасть из Черного в Азовское море. Украинских моряков удалось освободить из российской тюрьмы только после длительной дипломатической эпопеи с участием лидеров стран Запада.

Такого рода запреты в международной практике судоходства обычно обосновываются военными учениями и направлены на обеспечение безопасности судоходства в условиях, когда военные корабли осуществляют пуски ракет. Однако военные учения обычно не длятся несколько месяцев, констатирует Валентин Шатц. Кроме того, по его словам, от опасностей в таких случаях должны защищать прежде всего торговые суда, а не военные. "Я вижу в этом запрете главным образом попытки России подчеркнуть свои претензии не только на Крым, но и на воды вокруг Крыма. Это вписывается в попытки России последних лет расширить свою зону влияния в Черном море", - отмечает немецкий эксперт.

Зоны у побережья Крыма, закрытые для движения иностранных военных судов

Война навигационных станций

Смысл запрета, который на первый взгляд является весьма странным, можно понять лишь в контексте дипломатического противостояния, которое уже не один год продолжается в международных организациях вокруг захваченных Россией украинских вод. Важно, как на шаги России реагируют международные организации, отвечающие за координацию международного судоходства.

В первую очередь, речь идет о международной системе NAVTEX. Посредством радиосигналов специальные станции в рамках этой системы выдают навигационные предупреждения - предостерегают морские суда от опасностей. До аннексии Крыма за коммуникацию опасных ситуаций для судоходства у побережья полуострова отвечала станция в Керчи, которая в 2014 году прекратила работу. После аннексии за районы вблизи восточного Крыма стала отвечать станция в украинском Бердянске, а станция в Одессе - за западные районы.

Однако в последнее время ответственность за все эти районы пытается взять на себя станция в Новороссийске. Эта станция регулярно пытается выдавать предупреждения по каналам NAVTEX, но в эфир, доступный капитанам судов в Черном море, они до сих пор не попадали в связи с активными протестами против этих попыток украинского МИД.

Координатором системы NAVTEX в регионе Средиземного, Черного и Азовского морей (NAVAREA III) является Гидрографическое бюро Военно-морских сил Испании. В составе этого бюро есть офис морских публикаций, расположенный в городе Кадис. Именно этот офис решает, какие станции отвечают за какую акваторию, и обнародует переданные станциями предупреждения по официальным каналам.

До сих пор офис в Кадисе игнорировал сообщения станции в Новороссийске, которые касались захваченных Россией украинских вод вблизи Крыма. Однако не в этот раз. 22 апреля испанцы впервые обнародовали российское сообщение по Крыму. Речь идет об одном из в общей сложности трех отдельных сообщений станции в Новороссийске с информацией о закрытии до конца октября вод у Крыма. Согласно испанскому сообщению, запрещено движение "в водах Российской Федерации". В сообщении указаны координаты квадрата вблизи западнокрымского мыса Тарханкут. Этот район находится в считанных километрах от материковой Украины и официально входит в зону ответственности одесской станции NAVTEX.

Станция NAVTEX в Новороссийске на картах, обнародованных Минобороны РФ

Станция NAVTEX в Новороссийске на картах, обнародованных Минобороны РФ

"Исключительно соображения безопасности судоходства"

Гидрографическое бюро Военно-морских сил Испании в ответ на запрос DW сообщило, что, публикуя российское сообщение, руководствовалось исключительно соображениями безопасности судоходства. "Сообщения, которые передают различные страны, руководствуются именно этими соображениями и не учитывают разного рода региональные конфликты между странами", - отметило региональное координационное бюро NAVTEX в Кадисе. 

Почему было обнародовано лишь одно из трех российских сообщений и что это означает на будущее с точки зрения ответственности станций в Бердянске и Одессе, пока не ясно. Так же не понятно, как в будущем избежать опасных ситуаций, если украинские и российские станции будут одновременно подавать различные сигналы.

Заявлений украинского МИД по этому прецеденту пока не было. В экспертной среде в Киеве позиция испанского координатора NAVTEX вызывает возмущение. "Используя предоставленные международным морским сообществом полномочия, Гидрографический институт Испании своими действиями распространяет российское навигационное сообщение о незаконном ограничении судоходства Россией в рамках чужого – украинского - территориального моря, чем фактически способствует легализации противоправной российской оккупации морских вод Украины", - отметил в комментарии DW директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.

Фактическое признание гидрографическим бюро Военно-морских сил Испании юрисдикции россиян над Крымом по линии NAVTEX, как это интерпретирует Устименко, является опасным прецедентом. Несколько лет назад, будучи заместителем председателя Госгидрографии, он приложил немало усилий, чтобы убедить испанских коллег игнорировать российские сообщения относительно Крыма по линии NAVTEX. 

Второй фронт - морские карты

Богдан Устименко обращает внимание на еще одно направление, по которому российская сторона уже не один год добивается признания за собой ответственности за воды вокруг Крыма - подготовка и распространение морских карт. Российские гидрографические суда после аннексии обновляют данные электронных карт для навигации в территориальных водах у Крыма. Эти карты через две специально уполномоченные организации в Норвегии (Primar) и Великобритании (IC-ENC) продаются судоходным компаниям.

В 2019 году Украине удалось убедить норвежцев и британцев отказаться от распространения сделанных после аннексии российских карт крымских вод. Для решения этого вопроса Киев проводил консультации на самом высоком политическом уровне. "У нас нет планов распространять российские карты украинских вод", - подтвердили в Primar, отвечая на запрос DW. Британская IC-ENC на запрос DW на момент публикации текста не ответила.

Эксперты не исключают, что рано или поздно Россия может добиться своего и приучить судоходное сообщество к тому, что именно она - бесспорная хозяйка Крыма. "Если украинская власть будет пассивной и не будет принимать действенные международно-правовые меры, пройдет 3-5 лет, и все привыкнут", - говорит Богдан Устименко. Он призывает официальный Киев к решительным действиям. В частности, объявить о приостановлении судоходства в поясе территориального моря вокруг оккупированного Крыма кроме определенных морских коридоров - а нарушителей уголовно преследовать, задействуя Интерпол.

"Коллизию невозможно решить в рамках судоходных организаций"

В то же время Валентин Шатц из Университета Гамбурга наиболее перспективным для Киева путем защиты своих интересов считает международные арбитражи, в которых Украина может добиваться компенсации многомиллиардных убытков от аннексии. Немецкий эксперт сомневается, что по линии международных организаций, которые отвечают за безопасность судоходства, Киеву удастся в долгосрочной перспективе отстоять свои позиции. "Эту коллизию невозможно решить в рамках судоходных организаций. Она должна решаться на высшем уровне. Международные соглашения и нормы предусматривают, что за безопасность судоходства в своих водах отвечает Украина. Но она не может делать это в водах, которые де-факто силой контролирует Россия", - отмечает Валентин Шатц.

Эта дилемма, в частности, касается и морских карт: если и в дальнейшем много лет не актуализировать электронные карты, плавать в районе Крыма и, в частности, Керченского пролива может стать опасно.

В свою очередь, Международная морская организация, действующая под эгидой ООН, в комментарии DW подчеркнула, что международные агентства не хотят быть втянутыми в политику из-за вопросов морских карт и станций NAVTEX вокруг Крыма. "Эти вопросы уже поднимались на Комитете морской безопасности, который признал, что он не является надлежащим форумом для выяснения такого рода политических вопросов. Комитет занимается техническими вопросами", - отметила пресс-секретарь Международной морской организации.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает залп

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 08:46

Отставной британский генерал о реакции Запада на угрозу войны РФ с Украиной

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Киев добивается международного статуса для Керченского пролива? (28.05.2019)  

Конфликт вокруг Азовского моря: как это было (26.11.2018)  

Также по теме

Russland Küstenwache in der Straße von Kertsch

Киев выразил протест против закрытия Россией части акватории Черного моря 15.04.2021

МИД Украины решительно протестует против намерения России на полгода ограничить свободу судоходства в Черном море в направлении Керченского пролива. Киев настаивает на незаконности этого шага.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Коронавирус в Индии: ситуация близка к апокалипсису (фотогалерея)  

Гостелевидение Беларуси показало признания обвиняемых по делу о "госперевороте"  

Какого Ленина скрывали в СССР  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

YouTube: DW репортажи