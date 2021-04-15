Как Россия легализует аннексию в Черном море

Начиная с 24 апреля и до конца октября текущего года Россия объявила о закрытии трех морских районов вблизи побережья аннексированного Крыма. Речь идет о 12-мильной прибрежной зоне, то есть водах, которые Россия после аннексии украинского полуострова считает своими территориальными водами. Объявлено об этом было еще в середине апреля - на фоне напряженности, которая возникла из-за беспрецедентного накопления Россией военной силы в Крыму и у восточных границ Украины. Беспокойство этим шагом выразили ряд стран ЕС и НАТО.

Символический запрет на движение кораблей

Аналитики называют российский запрет демонстрацией силы, которая имеет прежде всего символическое значение. Ведь запрещено только движение военных кораблей и других государственных судов, например, гидрографических. "Я не могу себе представить, при каких обстоятельствах военные корабли Украины или других стран оказались бы в этих водах, это было бы опасно", - отметил в беседе с DW эксперт по международному морскому праву при Университете Гамбурга Валентин Шатц (Valentin Schatz). Российские пограничные корабли регулярно силой задерживают украинских рыбаков, которые оказываются в этих водах. В 2018 году Россия даже задержала малые катера ВМФ Украины, которые пытались попасть из Черного в Азовское море. Украинских моряков удалось освободить из российской тюрьмы только после длительной дипломатической эпопеи с участием лидеров стран Запада.

Такого рода запреты в международной практике судоходства обычно обосновываются военными учениями и направлены на обеспечение безопасности судоходства в условиях, когда военные корабли осуществляют пуски ракет. Однако военные учения обычно не длятся несколько месяцев, констатирует Валентин Шатц. Кроме того, по его словам, от опасностей в таких случаях должны защищать прежде всего торговые суда, а не военные. "Я вижу в этом запрете главным образом попытки России подчеркнуть свои претензии не только на Крым, но и на воды вокруг Крыма. Это вписывается в попытки России последних лет расширить свою зону влияния в Черном море", - отмечает немецкий эксперт.

Война навигационных станций

Смысл запрета, который на первый взгляд является весьма странным, можно понять лишь в контексте дипломатического противостояния, которое уже не один год продолжается в международных организациях вокруг захваченных Россией украинских вод. Важно, как на шаги России реагируют международные организации, отвечающие за координацию международного судоходства.

В первую очередь, речь идет о международной системе NAVTEX. Посредством радиосигналов специальные станции в рамках этой системы выдают навигационные предупреждения - предостерегают морские суда от опасностей. До аннексии Крыма за коммуникацию опасных ситуаций для судоходства у побережья полуострова отвечала станция в Керчи, которая в 2014 году прекратила работу. После аннексии за районы вблизи восточного Крыма стала отвечать станция в украинском Бердянске, а станция в Одессе - за западные районы.

Однако в последнее время ответственность за все эти районы пытается взять на себя станция в Новороссийске. Эта станция регулярно пытается выдавать предупреждения по каналам NAVTEX, но в эфир, доступный капитанам судов в Черном море, они до сих пор не попадали в связи с активными протестами против этих попыток украинского МИД.

Координатором системы NAVTEX в регионе Средиземного, Черного и Азовского морей (NAVAREA III) является Гидрографическое бюро Военно-морских сил Испании. В составе этого бюро есть офис морских публикаций, расположенный в городе Кадис. Именно этот офис решает, какие станции отвечают за какую акваторию, и обнародует переданные станциями предупреждения по официальным каналам.

До сих пор офис в Кадисе игнорировал сообщения станции в Новороссийске, которые касались захваченных Россией украинских вод вблизи Крыма. Однако не в этот раз. 22 апреля испанцы впервые обнародовали российское сообщение по Крыму. Речь идет об одном из в общей сложности трех отдельных сообщений станции в Новороссийске с информацией о закрытии до конца октября вод у Крыма. Согласно испанскому сообщению, запрещено движение "в водах Российской Федерации". В сообщении указаны координаты квадрата вблизи западнокрымского мыса Тарханкут. Этот район находится в считанных километрах от материковой Украины и официально входит в зону ответственности одесской станции NAVTEX.

Станция NAVTEX в Новороссийске на картах, обнародованных Минобороны РФ

"Исключительно соображения безопасности судоходства"

Гидрографическое бюро Военно-морских сил Испании в ответ на запрос DW сообщило, что, публикуя российское сообщение, руководствовалось исключительно соображениями безопасности судоходства. "Сообщения, которые передают различные страны, руководствуются именно этими соображениями и не учитывают разного рода региональные конфликты между странами", - отметило региональное координационное бюро NAVTEX в Кадисе.

Почему было обнародовано лишь одно из трех российских сообщений и что это означает на будущее с точки зрения ответственности станций в Бердянске и Одессе, пока не ясно. Так же не понятно, как в будущем избежать опасных ситуаций, если украинские и российские станции будут одновременно подавать различные сигналы.

Заявлений украинского МИД по этому прецеденту пока не было. В экспертной среде в Киеве позиция испанского координатора NAVTEX вызывает возмущение. "Используя предоставленные международным морским сообществом полномочия, Гидрографический институт Испании своими действиями распространяет российское навигационное сообщение о незаконном ограничении судоходства Россией в рамках чужого – украинского - территориального моря, чем фактически способствует легализации противоправной российской оккупации морских вод Украины", - отметил в комментарии DW директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.

Фактическое признание гидрографическим бюро Военно-морских сил Испании юрисдикции россиян над Крымом по линии NAVTEX, как это интерпретирует Устименко, является опасным прецедентом. Несколько лет назад, будучи заместителем председателя Госгидрографии, он приложил немало усилий, чтобы убедить испанских коллег игнорировать российские сообщения относительно Крыма по линии NAVTEX.

Второй фронт - морские карты

Богдан Устименко обращает внимание на еще одно направление, по которому российская сторона уже не один год добивается признания за собой ответственности за воды вокруг Крыма - подготовка и распространение морских карт. Российские гидрографические суда после аннексии обновляют данные электронных карт для навигации в территориальных водах у Крыма. Эти карты через две специально уполномоченные организации в Норвегии (Primar) и Великобритании (IC-ENC) продаются судоходным компаниям.

В 2019 году Украине удалось убедить норвежцев и британцев отказаться от распространения сделанных после аннексии российских карт крымских вод. Для решения этого вопроса Киев проводил консультации на самом высоком политическом уровне. "У нас нет планов распространять российские карты украинских вод", - подтвердили в Primar, отвечая на запрос DW. Британская IC-ENC на запрос DW на момент публикации текста не ответила.

Эксперты не исключают, что рано или поздно Россия может добиться своего и приучить судоходное сообщество к тому, что именно она - бесспорная хозяйка Крыма. "Если украинская власть будет пассивной и не будет принимать действенные международно-правовые меры, пройдет 3-5 лет, и все привыкнут", - говорит Богдан Устименко. Он призывает официальный Киев к решительным действиям. В частности, объявить о приостановлении судоходства в поясе территориального моря вокруг оккупированного Крыма кроме определенных морских коридоров - а нарушителей уголовно преследовать, задействуя Интерпол.

"Коллизию невозможно решить в рамках судоходных организаций"

В то же время Валентин Шатц из Университета Гамбурга наиболее перспективным для Киева путем защиты своих интересов считает международные арбитражи, в которых Украина может добиваться компенсации многомиллиардных убытков от аннексии. Немецкий эксперт сомневается, что по линии международных организаций, которые отвечают за безопасность судоходства, Киеву удастся в долгосрочной перспективе отстоять свои позиции. "Эту коллизию невозможно решить в рамках судоходных организаций. Она должна решаться на высшем уровне. Международные соглашения и нормы предусматривают, что за безопасность судоходства в своих водах отвечает Украина. Но она не может делать это в водах, которые де-факто силой контролирует Россия", - отмечает Валентин Шатц.

Эта дилемма, в частности, касается и морских карт: если и в дальнейшем много лет не актуализировать электронные карты, плавать в районе Крыма и, в частности, Керченского пролива может стать опасно.

В свою очередь, Международная морская организация, действующая под эгидой ООН, в комментарии DW подчеркнула, что международные агентства не хотят быть втянутыми в политику из-за вопросов морских карт и станций NAVTEX вокруг Крыма. "Эти вопросы уже поднимались на Комитете морской безопасности, который признал, что он не является надлежащим форумом для выяснения такого рода политических вопросов. Комитет занимается техническими вопросами", - отметила пресс-секретарь Международной морской организации.

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