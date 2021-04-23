Отвод войск РФ от границы с Украиной: НАТО и США сохраняют бдительность

НАТО и США отреагировали на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале возвращения в пункты постоянной дислокации войск из Южного военного округа, близ границы с Украиной. Так, в Североатлантическом альянсе в четверг, 22 апреля, подчеркнули, что приняли данную информацию к сведению, однако "сохраняют бдительность".

"Любые шаги в направлении деэскалации со стороны России будут важными и давно назревшими", - заявил представитель альянса. "Мы продолжаем призывать Россию соблюдать международные обязательства и вывести все свои силы с украинской территории", - добавил он.

"Будем ждать действий"

В американском Госдепартаменте также прокомментировали слова Шойгу: "Мы слышали заявление России - ее заявление о том, что она начнет отвод войск от границы с Украиной". При этом руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон ждет от Москвы конкретных шагов. "Как я уже сказал, мы слышали слова. Думаю, мы будем ждать действий", - указал он.

Соединенные Штаты будут продолжать следить за ситуацией. Мы будем делать это в тесной координации с украинскими официальными лицами, а также с с союзниками и партнерами по всему миру, подчеркнул Прайс.

Отвод завершится к 1 мая

Как отмечалось в приказе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу от 22 апреля, отвод войск начнется 23 апреля и завершится к 1 мая. Министр объяснил это "успешным завершением учений". "Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - заявил Шойгу. Одновременно он приказал военным быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

Стягивание российских войск к границам Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало резкую обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснял концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

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