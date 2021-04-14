Россия объявила об отводе войск от границы с Украиной

Россия объявила о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу был обнародован в четверг, 22 апреля, в пресс-релизе министерства.

По словам Шойгу, отвод войск начнется уже 23 апреля и завершится к 1 мая. Министр объяснил это "успешным завершением учений". "Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - заявил Сергей Шойгу.

Одновременно он приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe". На совещании в Мурманске 13 апреля Шойгу отметил, что эти маневры НАТО станут крупнейшими за последние 30 лет.

Напряженность на границе России и Украины

Россия в последние недели перебросила в Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО.

Москва объяснила переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса.

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