Севастополь

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Самый крупный город на юго-западе Крымского полуострова на побережье Черного моря.
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Новости
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
В Лондоне задержан экс-"губернатор" Севастополя Овсянников
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Контекст
Поставка Abrams в Украину и другие события 579-го дня войны
Поставка Abrams в Украину и другие события 579-го дня войны
Украина заявила о гибели командующего ЧФ РФ. Последствия ударов по Одессе.
Конфликты
25.09.2023
25 сентября 2023 г.
Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны
Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны
Верещук попросила украинцев переждать деоккупацию не в Крыму. В ВСУ заявили о прорыве обороны РФ у Вербового.
Конфликты
23.09.2023
23 сентября 2023 г.
Ночной удар по Севастополю и другие события 567-го дня войны
Ночной удар по Севастополю и другие события 567-го дня войны
В Севастополе ракетному удару ВСУ подвергся судоремонтный завод. Войска РФ атаковали Одесскую область беспилотниками.
Конфликты
13.09.2023
13 сентября 2023 г.
Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?
Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?
Две крымские команды стартовали во второй лиге РФ вопреки запрету УЕФА. Детали и возможные последствия - у DW.
Футбол
29.07.2023
29 июля 2023 г.
День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину
День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Житомир, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Конфликты
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
Какие новейшие вооружения обещаны Киеву
Какие новейшие вооружения обещаны Киеву
DW - с обзором новых видов боевой техники, которой западные страны поделились или собираются поделиться с Украиной.
Конфликты
20.01.2023
20 января 2023 г.
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