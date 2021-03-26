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Севастополь

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Самый крупный город на юго-западе Крымского полуострова на побережье Черного моря.

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Новости

1 февраля 2024 г.

В Лондоне задержан экс-"губернатор" Севастополя Овсянников

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Контекст

Американские танки M1A1 Abrams

Поставка Abrams в Украину и другие события 579-го дня войны

Поставка Abrams в Украину и другие события 579-го дня войны

Украина заявила о гибели командующего ЧФ РФ. Последствия ударов по Одессе.
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Дым над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе

Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны

Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны

Верещук попросила украинцев переждать деоккупацию не в Крыму. В ВСУ заявили о прорыве обороны РФ у Вербового.
Конфликты23 сентября 2023 г.
Дым от пожара над Севастополем

Ночной удар по Севастополю и другие события 567-го дня войны

Ночной удар по Севастополю и другие события 567-го дня войны

В Севастополе ракетному удару ВСУ подвергся судоремонтный завод. Войска РФ атаковали Одесскую область беспилотниками.
Конфликты13 сентября 2023 г.
Болельщики ФК "Севастополь" на матче чемпионата Крыма, 2015 год

Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?

Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?

Две крымские команды стартовали во второй лиге РФ вопреки запрету УЕФА. Детали и возможные последствия - у DW.
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Житомире

День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину

День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Житомир, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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DW - с обзором новых видов боевой техники, которой западные страны поделились или собираются поделиться с Украиной.
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