Ночной удар по Севастополю и другие события 567-го дня войны

На 567-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 13 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

В аннексированном Севастополе атаке подвергся судоремонтный завод

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, сообщил "губернатор" аннексированного города Михаил Развожаев. По его словам, работала система ПВО, в районе Южной бухты произошло возгорание на "негражданском объекте". Позднее губернатор уточнил, что пожар произошел на южной площадке Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе. В результате атаки, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Развожаев.

Министерство обороны России в свою очередь заявило, что удар по Севастополю был нанесен десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. В сообщении говорится, что силами ПВО были сбиты семь ракет, а три морских надводных дрона уничтожены огнем с корабля "Василий Быков". Пропущенные три ракеты, как заявили российские военные, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

При ударе ВСУ по Севастополю пострадали десантный корабль и подлодка

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило, что ракетный удар по Севморзаводу в Севастополе нанес повреждения большому десантному кораблю, подводной лодке и самому заводу. Как указал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью изданию "Суспильне", оба военных суда могут оказаться выведенными из строя. Ракетный удар по Севморзаводу подтвердил и представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который поблагодарил пилотов "за прекрасную боевую работу".

Официально не сообщалось, какие именно корабли были повреждены. Украинские и российские СМИ, однако, пишут, что речь идет о большом десантном корабле "Минск" и о подводной лодке "Ростов-на-Дону". Минобороны РФ пообещало, что подбитые корабли будут восстановлены и продолжат службу. При этом некоторые OSINT-специалисты, проанализировав снимки горящего судна, полагают, что оно был разрушено прямым попаданием ракеты и восстановлению не подлежит.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщил, что в ходе атаки использовались в том числе поставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. Об этом же пишут газеты The Independent и The Daily Telegraph. При этом последняя в числе прочих ссылается на российский провоенный Telegram-канал "Рыбарь". Официально ни Киев, ни Москва это не подтверждали.

Российские дроны ночью атаковали юг Одесской области

Российские войска в ночь на 13 сентября атаковали юг Одесской области Украины беспилотниками, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер. "Несколько групп ударных дронов были направлены на Измаильский район, - написал он в Telegram-канале. - К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры". По его словам, известно о семи пострадавших.

В результате атаки дронов на Одесскую область повреждены административные здания, склады для зерновых грузов, емкости для хранения масла и автотранспорт, семь водителей госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. "Несмотря на попытки агрессора снизить экспортный потенциал, порты продолжают работать. В то же время каждая атака на портовую инфраструктуру Украины - это атака на продовольственную безопасность всего мира", - написал он в Facebook.

По словам Кубракова, с 18 июля из-за атак РФ на порты Украины, повреждены и частично уничтожены 105 объектов портовой инфраструктуры. "Порты Дунайского кластера - единственный водный путь для украинского агроэкспорта. Если не защитить его мощными системами противовоздушной обороны, то последствия будут еще большими. Прежде всего для тех стран, которые зависят от украинской агропродукции", - добавил министр.

Власти Твери заявили об уничтожении БПЛА, украинская разведка - о попадании в химзавод

Утром 13 сентября в Тверской области был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. По его словам, дрон был уничтожен силами ПВО в Конаковском округе, пострадавших нет. "Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение", - сообщил позже журналистам источник в украинской разведке. Указывается, что речь идет о Редкинском химическом заводе.

На территории Румынии вновь обнаружили вероятные обломки дрона

Обломки, вероятно являющиеся обломками дрона, вновь были обнаружены на румынской территории, следует из заявления министерства обороны страны. Указывается, что разбросанные на площади в несколько десятков метров элементы возможного беспилотника были идентифицированы в уезде Тулча на юго-востоке Румынии.

10 сентября советника-посланника РФ Елену Копнину вызывали в МИД Румынии в связи с тем, что на румынской территории 9 сентября, второй раз за неделю, были обнаружены обломки дрона, "схожего с теми, которые используют ВС РФ". Как сообщило тогда агентство ТАСС, Копниной выразили протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником. От российской стороны потребовали "прекратить атаки против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе".

Путин и Ким встретились на космодроме "Восточный"

Президент России Владимир Путин 13 сентября встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в Амурской области. Как сообщило агентство "Интерфакс", северокорейский лидер прибыл на поезде на железнодорожный вокзал космодрома. Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время идет сборка новой ракеты "Ангара". Лидеры России и Северной Кореи уже встречались в 2019 году, тогда Ким Чен Ын приезжал на поезде во Владивосток.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына продолжались около четырех часов. Как передают российские СМИ, в ходе этой встречи Ким выразил надежду, что Россия и Северная Корея "всегда будут вместе в борьбе против империализма", а отношения двух стран выйдут на новый уровень. Ким Чен Ын, имея в виду агрессивную войну, развязанную Россией против Украины, заявил, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета... в борьбе с гегемонистическими силами".

Берлин передал Киеву еще 20 БМП Marder

Германия на этой неделе передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ. В результате общее число поставленных Берлином машин этого типа достигло 60. Кроме того, Украина получила от Германии еще 3000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

В новый пакет помощи также вошли система спутникового наблюдения Satcom, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, две мобильные антенны и 10 систем обнаружения дронов. Германия также передала 14 различных грузовых автомобилей, пять прицепов, три машины скорой помощи и 1,5 миллиона патронов для стрелкового оружия.

Евросоюз отменил санкции против четырех россиян

Власти Европейского Союза решили не продлевать санкции, введенные в отношении четырех человек за поддержку войны России против Украины. В список лиц, в отношении которых 15 сентября будут на полгода продлены ограничения ЕС, не войдут глава группы компаний ЕСН ("Евросевернефть") Григорий Березкин, миллиардер Фархад Ахмедов и экс-глава компании Ozon Александр Шульгин, сообщили корреспондентке DW чиновники в Брюсселе. Кроме того, из санкционного списка исчезнет имя российского полковника Георгия Шуваева, участвовавшего во вторжении РФ в Украину и погибшего во время боев осенью 2022 года.

На прошлой неделе суд ЕС в Люксембурге частично удовлетворил иск Шульгина к Совету ЕС из-за введенных против него персональных санкций. Иск был отклонен в отношении первоначальных постановлений Совета ЕС о внесении Шульгина в санкционный список, но был поддержан "ввиду изменения положения заявителя, которое не было в достаточной степени учтено Советом при принятии первых мер по продолжению" действия санкций, пояснили DW в суде. Иными словами, суд согласился с тем, что бизнесмен не должен был оставаться в санкционном списке.

Эстония закрыла въезд в страну для автомобилей с российскими номерами

Власти Эстонии 13 сентября с 10.00 мск закрыли въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, сообщил в соцсети X министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. "Их (россиян. - Ред.) не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает свобода, пока Украина не добьется победы", - написал он. В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс уточнил, что решение о запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами было принято после консультаций с властями Латвии и Литвы, объявившими об этой мере накануне.

Маск отказался включить Starlink в Крыму из-за санкций США

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск сказал, что не включил систему спутниковой связи Starlink в аннексированном Крыму из-за санкций США против России. Видеозапись технологической конференции All-In Summit с объяснениями Маска была выложена на YouTube. По словам бизнесмена, Украина не запрашивала доступ к Крыму предварительно: запрос поступил буквально "посреди ночи". Маск подчеркнул, что SpaceX не имеет права работать в Крыму, поскольку на аннексированный Россией полуостров распространяются санкции США. "Если бы поступило прямое указание включить систему от президента США, я бы это сделал, но такого указания не поступало", - пояснил он.

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