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Поставка Abrams в Украину и другие события 579-го дня войны

Виталий Кропман
25 сентября 2023 г.

Зеленский объявил о передаче Украине танков Abrams. Украина заявила о гибели командующего ЧФ РФ. Последствия ударов по Одессе. В РФ объявили в розыск председателя и двух членов МУС.

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Американские танки M1A1 Abrams
Фото: INTS KALNINS/REUTERS

На 579-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 25 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно.

Зеленский объявил о передаче Украине танков Abrams

Первые американские танки M1A1 Abrams доставлены в Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Абрамсы" уже в Украине готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - говорится в сообщении.

Ранее о поставке Киеву первой партии Abrams сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. Сколько конкретно американских танков вошло в эту партию, не указывается. Однако ранее издание Politico сообщало, что в сентябре Украина получит первые десять американских танков. Всего США намерены поставить Киеву 31 танк Abrams.

Украина заявила о гибели командующего ЧФ РФ

Силы специальных операций (ССО) Украины заявили о потерях, понесенных Россией в результате ударов по штабу Черноморского флота и судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. При попадании ракеты в здание штаба Черноморского флота 22 сентября погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ  адмирал Виктор Соколов. "Еще 105 окупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - утверждается в сообщении пресс-службы ССО.

13 сентября в результате удара по сухому доку в Севастополе были не только повреждены БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", но и погибли 62 российских военнослужащих, утверждают в ССО.

Минобороны РФ подтвердил оба удара. Однако, как заявили в Москве, в результате атаки на штаб Черноморского флота лишь один военнослужащий погиб. Позднее в российском военном ведомстве и вовсе сообщили, что военный в Севастополе пропал без вести. О потерях в результате повреждения БДК "Минск" и подлодки "Ростов-на-Дону" ранее не сообщалось.

Лондон: Попытки контратак армии РФ под Бахмутом провалились

За последнюю неделю, по данным британской военной разведки, российские войска "предприняли согласованные усилия для проведения локальных контратак против наступления украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях". "В обоих районах украинские силы отразили атаки России и сохранили контроль над недавно освобожденной территорией", - говорится в ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в соцсети X (бывший Twitter).

Комментарии российского военного сообщества свидетельствуют о "крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках", особенно в районе Бахмута. В них сообщается о "непродуманных" наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, пишут британские военные.

Три человека погибли при авиаударе России по Бериславу

Российская авиация утром сбросила на город Берислав Херсонской области четыре авиабомбы, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, одна бомба попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы, другая - уничтожила жилой дом. "К сожалению, стало известно о смерти 55-летнего мужчины, попавшего под удар вражеской авиации в Бериславе. Врачи боролись за его жизнь с утра, но ранения оказались слишком тяжелыми. В целом российский авиаудар по городу унес жизни трех человек, еще одна женщина находится в больнице", - написал Прокудин в Telegram-канале.

Силы обороны Юга обнародовали подробности последствий ударов по Одессе

В результате ночных ударов российских войск по припортовой инфраструктуре Одессы существенно повреждены здания морского вокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, а также повреждены складские здания, сообщили в Telegram-канале Силы обороны Юга. По их данным, "в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар", который был оперативно ликвидирован.

Издание "Украинская правда", комментируя фотоснимки последствий ударов, подчеркивает, что вокзал и гостиница "почти уничтожены". Кроме того, в результате падения обломков повреждены складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. В нескольких домах взрывными волнами выбило стекла. Одна жительница города была травмирована, ей оказали медицинскую помощь.

Два российских региона сообщили об атаках беспилотников

Губернаторы граничащих с Украиной Курской и Брянской областей сообщили, что их регионы были атакованы украинскими беспилотниками. Глава Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале: "В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет".

Еще один беспилотник, согласно данным Старовойта, упал в Курском районе, в результате были выбиты стекла в частном доме. Губернатор пообещал "оказать необходимую помощь в восстановлении жилого имущества".

По информации украинских СМИ, один из дронов попал в здание министерства внутренних дел.  Об этом со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины пишут украинское издание Liga.net, а также агентство "РБК-Украина". Собеседник последнего пояснил, что это - "продолжение атак в Курске", в частности на здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что над Суражским районом ночью были сбиты два дрона. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В РФ объявили в розыск председателя и двух членов МУС

Председатель Международного уголовного суда (МУС), поляк Петр Хофманьский объявлен в России розыск по уголовной статье. Соотвествующее сообщение появилось во вторник, 25 сентября, в базе розыска МВД России. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется. Кроме того, розыскиваются первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу и немецкий судья Бертрам Шмитт (Bertram Schmitt).

Ранее Москва уже объявила в розыск нескольких судей МУС и главного прокурора организации Карима Хана. Реакция МУС на новые преследования со стороны Москвы пока не последовало, уточняет агентство dpa.

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