ВСУ подтвердили потопление подлодки "Ростов-на-Дону" в Крыму

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" была уничтожена в бухте Севастополя, где находилась на ремонте, сообщил Генштаб ВСУ.

Вооруженные силы Украины уничтожили российскую подводную лодку Б-237 "Ростов-на-Дону", находившуюся в Килен-бухте на территории аннексированного Севастополя. Сообщение о подтверждении успешного удара по субмарине Генштаб ВСУ опубликовал в соцсетях в субботу, 3 августа.

Ракетные войска Украины нанесли удары по военным объектам РФ в аннексированном Крыму в ночь на 2 августа, следует из сообщения ведомства. "В порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота России "Ростов-на-Дону". В результате попадания лодка затонула на месте", - сообщает Генштаб ВСУ.

По утверждению ведомства, той же ночью ракетные войска Украины "серьезно повредили" 4 пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", расположенные в Крыму.

Минобороны РФ отмолчалось об атаке на "Ростов-на-Дону"

Сообщения о ракетных ударах по бухте в аннексированном Севастополе появились в ряде крымских Telegram-каналов в ночь на 2 августа. По данным местных жителей, после атаки в районе судоремонтного завода РФ в Килен-бухте был заметен дым. Позднее СМИ опубликовали снимки со спутника, на которых, предположительно, запечатлены поврежденные сооружения, связанные с ремонтом субмарины.

Атаку 2 августа подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Объекты в городе были обстреляны в том числе ракетами ATACMS, которые Украине поставляют США, заявил чиновник из оккупационной администрации. Однако о повреждениях каких-либо объектов Развожаев не сообщил, а атаку назвал "пресеченной".

В свою очередь Минобороны РФ, которое традиционно отчитывается о "пресеченных" атаках ВСУ, не стало приводить никаких данных об ударах по объектам в Крыму 2 августа. Ведомство по итогам ночи сообщило лишь о сбитых БПЛА над Курской областью и Краснодарским краем.

Подлодка "Ростов-на-Дону" могла запускать ракеты "Калибр" и оценивается в 300 млн долларов

Предположительно потопленная субмарина относится к судам класса "Кило" по классификации НАТО. По данным Генштаба ВСУ, это была одна из четырех подобных подлодок ВС РФ, которые могли применять ракеты "Калибр", использовавшиеся в том числе и для массированных обстрелов Украины в ходе продолжающейся войны. До этого РФ использовала "Ростов-на-Дону" в Сирии.

Стоимость этого типа субмарин оценивается в 300 млн долларов.

На момент предположительного потопления подводная лодка находилась на ремонте, так как 13 сентября 2023 года получила повреждения в ходе атаки ВСУ.

Уничтожение подлодки "в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", отметил Генштаб ВСУ в своем сообщении. Ранее украинская сторона утверждала, что РФ отвела на более далекие от Украины позиции существенную часть кораблей Черноморского флота.