Какие новейшие вооружения обещаны Киеву

DW - с обзором некоторых новых систем вооружений, которые недавно получила или в ближайшее время может получить Украина от западных стран для отражения российской агрессии.

На американской базе ВВС Рамштайн в пятницу, 20 января, проходила очередная, уже восьмая по счету встреча представителей государств - участников Контактной группы по обороне Украины. На таких конференциях страны, оказывающие Киеву военную помощь, координируют поставки уже выделенных вооружений и принимают решения о передаче ВСУ новых. В этот раз, среди прочего, речь шла о дополнительных ракетах класса "земля - земля", системах ПВО, артиллерийских установках. DW - о некоторых видах обещанной или недавно поставленной Украине новой боевой техники.

Ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb)

США планируют поставить Киеву новейшие ракеты класса "земля-земля", разработанные совместно концерном Boeing и шведской фирмой Saab. Два существенных отличия GLSDB (снарядов малого диаметра наземного базирования) - радиус действия и цена.

Владимир Зеленский принимал участие в "формате Рамштайн" по видеосвязи Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Эти ракеты способны поражать с точностью до одного метра цели на расстоянии до 150 километров, то есть, почти вдвое большем, чем самые дальнобойные ракетные и артиллерийские системы, которыми Украина располагает в настоящее время. Развернутые, например, под Херсоном они могли бы доставать если не до Севастополя и базы российского Черноморского флота, то до Армянска и Красноперекопска на севере Крыма, а также до западного побережья Азовского моря, указывает в этой связи еженедельник Der Spiegel и приходит к выводу, что российской армии пришлось бы в таком случае отвести тыловое обеспечение еще дальше от линии фронта.

Вторая отличительная черта таких ракет - сравнительно невысокая цена в 40 тысяч долларов за единицу. Ракеты, которыми оснащены самоходные системы залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System) примерно вдвое дороже.

Система ПВО IRIS-T

IRIS-T (Infra Red Imaging System) - семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования. Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров.

Система ПВО IRIS-T Фото: Diehl Defence

По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range) - одна из самых современных. Она была представлена международной публике в 2014 году. Ее компоненты - командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет - располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

О намерении поставить Киеву эту современную систему ПРО канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил еще 1 июня 2022 года, выступая в бундестаге. Тогда он сказал, что она даст Киеву возможность "защитить целый большой город от российских воздушных ударов". Первая установка уже поставлена ВСУ.

ЗРК Patriot

Как указывает производитель системы ПВО Patriot - американский оружейный гигант Raytheon - в характеристике выпускаемой сейчас версии этот комплекс может защищать от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников, самолетов и "других угроз".

ЗРК Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Каждый ЗРК Patriot - это не просто одна установка, а, по сути, интегрированный комплекс противовоздушной обороны. Система охватывает территорию в радиусе до 68 километров. Она может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать пять из них. В зависимости от используемой версии ракеты-перехватчики могут достигать высоты более двух километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров. По данным американского Центра стратегических и международных исследований, для эксплуатации каждой установки требуется около 90 военнослужащих.

Артиллерийская установка Caesar

Caesar - это 155-мм самоходная артиллерийская установка производства французской компании Nexter. В условиях реального боя она использовалась, кроме прочего, во время конфликтов в Афганистане, Мали и Ираке.

Артиллерийская установка Caesar в Украине уже применяется Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

Ее главным преимуществом является высокая мобильность, которая позволяет сменить местоположение артиллерийской установки еще до того, как противник выявил ее координаты после залпа. Уже через 40 секунд после последнего выстрела грузовик, на кузове которого закреплена пушка, может снова начать движение.

Для управления САУ Caesar требуется от трех до шести человек. Подготовить к работе ее можно за 60 секунд. Дальность стрельбы составляет от 40 до 50 километров.

Система ПВО NASAMS

Система ПВО под названием The National Advanced Surface-to-Air Missile System, или сокращенно: NASAMS совместно производится американским концерном Raytheon и норвежским оборонным предприятием Kongsberg.

Система ПВО NASAMS Фото: Toms Kalnins/EPA-EFE

Эта наземная система ПВО малой и средней дальности эффективно защищает от атак дронов, ракет, вертолетов и самолетов. Для использования в ней подходит целый ряд ракет стандарта НАТО с дальностью до 50 км и даже модифицированные ракеты класса "воздух-воздух", которыми обычно оснащаются истребители.

Для работы с этими системами ПВО украинским военным, однако, необходимо будет пройти обширный курс обучения.

Танки Leopard 2

Перед началом очередной встречи в "формате Рамштайн" многие наблюдатели ожидали, что на ней будет принято принципиальное решение о поставке Украине немецких танков Leopard 2 - либо напрямую из Германии, либо с ее согласия на реэкспорт из других стран. Такое решение еще не принято, но оно, очевидно, готовится. Как заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), он отдал приказ министерству провести ревизию парка танков Leopard, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся у производителей.

Экипаж танка Leopard 2 - четыре человека Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Leopard 2 был запущен в серию в 1978 году и несколько раз модернизировался и совершенствовался. Налажено и лицензионное производство таких танков за рубежом. Всего произведено примерно 3600 Leopard 2, из которых около 2700 в настоящий момент на ходу. По-прежнему в строю во многих странах мира и предшественник этого танка - Leopard 1.

Танк Leopard 2 вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, двумя пулеметами калибра 7,62 мм, один из которых спарен с пушкой, а второй рассчитан на поражение летящих целей. На нем также могут устанавливаться противотанковые ракетные комплексы и средства дымовой маскировки. Экипаж - четыре человека.

Танк способен вести стрельбу из пушки по двигающимся и неподвижным целям как с места, так и на ходу, удерживая прицел. Leopard 2 может преодолевать рвы шириной три метра, а с дополнительным оснащением - вброд водные препятствия глубиной до четырех метров. В течение 48 часов экипаж надежно защищен внутри танка от последствий применения оружия массового поражения.

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