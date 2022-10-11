Западные ПВО для Украины: дело сдвинулось с мертвой точки?

По крайней мере 19 погибших, 105 раненых и ущерб, масштабы которого еще лишь предстоит подсчитать: повреждено более десятка инфраструктурных объектов, что привело к обесточиванию сотен населенных пунктов - таковы, по предварительным данным, последствия массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале этого года, Россия не первый раз прибегает к обстрелам критических объектов жизнеобеспечения, однако впервые эти удары привели к столь масштабным отключениям электроэнергии и перебоям в работе стратегических объектов инфраструктуры.

Запад обещает Украине ПВО

Исходя из этого, президент Украины Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом особо акцентировал внимание на необходимости укрепления украинской противовоздушной обороны. Глава Белого дома, в свою очередь, пообещал предоставить Киеву "передовые системы ПВО", не уточнив, однако, о каких именно системах идет речь.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

В то же время министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) во время визита в Украину 1 октября заверила, что Киеву уже "в ближайшие дни" будет передан первый из четырех обещанных современных немецких комплексов системы ПВО IRIS-T. По словам Ламбрехт, обстрелы Киева и других городов страны продемонстрировали важность быстрого предоставления Украине таких комплексов. "Российские атаки с применением ракет и беспилотников терроризируют, в частности, гражданское население. Вот почему сейчас мы оказываем поддержку, в частности, средствами ПВО", - пояснила глава оборонного ведомства ФРГ. По данным немецкого издания Der Spiegel, комплекс IRIS-T был передан Украине во вторник, 11 октября.

В немецкой правящей коалиции после шокирующих кадров российских обстрелов раздаются призывы усилить военную помощь Украине. В частности, с таким призывом выступила глава комитета бундестага по вопросам обороны, представительница Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Мы должны делать еще больше", - вторит ей глава парламентского комитета по делам ЕС, депутат от партии Союз-90/"Зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). И подобные призывы слышны не только из Берлина. На что может рассчитывать теперь Украина?

Больше внимания противовоздушной обороне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что российские войска 10 октября выпустили по Украине 83 ракеты, более 40 из которых перехватили силы противовоздушной обороны Украины. По данным Генштаба ВСУ, Россия вела обстрелы, используя различные виды ракет: крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, а также используя разведывательные и ударные беспилотники типа Shahed-136 иранского производства.

Люди прячутся в метро во время ракетных ударов по Харькову 10 октября Фото: Francisco Seco/AP/picture alliance

Такой "баллистический букет", по мнению аналитиков, бросает украинской армии серьезный и многоуровневый вызов. Впрочем, майор армии США в запасе и исследователь вопроса ведения войны в городских условиях из нью-йоркского Madison Policy Forum Джон Спенсер не сомневается в том, что получив соответствующие современные системы ПВО, украинская армия способна с таким вызовом справиться. "Украинцы то и дело доказывали, что если вы снабжаете их правильными инструментами для защиты, то они это сделают. Надеюсь, теперь это сдвинется с мертвой точки", - цитирует эксперта The Hill.

Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе (1993-1997), генерал армии США в запасе Джордж Джоулвен отмечает, что при планировании военной помощи Украине Запад должен теперь гораздо тщательнее продумать варианты противовоздушной обороны. "Необходимо воздушное прикрытие, наподобие (израильской системы. - Ред.) "железного купола" или другой способ, позволяющий перехватить инициативу у россиян. Мы уже долго об этом говорим, но им (украинцам. - Ред.) нужен способ защиты как от воздушных, так и от артиллерийских ударов, в чем сильна российская армия", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Какие системы ПВО нужны Украине?

Украинские и западные военные и эксперты уже не первый месяц спорят о том, какие из систем ПВО наиболее эффективны в отражении российских ударов, учитывая всю технологическую и другую специфику российской войны против Украины. Мнения разнятся. К примеру, некоторые обозреватели уверяют, что тот же израильский "железный купол" вряд ли смог бы столь же оптимально защитить украинское небо от более сложных российских ракет, эффективно прикрывая гораздо большую территорию. "Так же, как было тяжело остановить запуск Саддамом (Хусейном - Ред.) СКАДов, и, несмотря на то, что мы хотим помочь Украине, трудно полностью противодействовать всем военным преступлениям Путина, которые, к сожалению, включают ракетные удары по гражданским целям", - комментирует американский генерал-лейтенант в запасе Марк Хертлинг.

Тем не менее в СМИ и экспертных кругах помимо упомянутой уже немецкой IRIS-T наиболее перспективными в противостоянии российской ракетной и воздушной угрозе называют американские системы C-RAM, обороняющие базы США на Ближнем Востоке, франко-итальянский комплекс ASTER 30-SAMP/T и американско-норвежскую разработку - системы NASAMS. Ранее газета Le Monde сообщала об интересе Киева к получению ASTER 30-SAMP/T. Однако наличие ограниченного количества данных батарей на балансе французской армии затрудняло переговоры об их предоставлении Парижем Украине.

Получит ли Украина NASAMS

На данный момент больше конкретики вырисовывается в вопросе поставок Украине передвижных ЗРК NASAMS. В сентябре в Минобороны США сообщили, что первые два NASAMS передадут уже в течение следующих двух месяцев. В Офисе президента Украины также подтвердили, что ожидают поступления этих систем. "Это даст Украине шанс установить противовоздушные "зонты" над ключевыми целями, такими как мосты, заводы, аэродромы, и предотвратить удары по ним российской авиацией и крылатыми ракетами", - сказал в беседе с DW в сентябре лондонский военный обозреватель Тим Рипли. Хотя Украина и располагает советскими системами ПВО (прежде всего С-300, в том числе переданными Словакией. - Ред.), развертывание NASAMS, по словам Рипли, позволило бы украинцам "залатать немало дыр" в противовоздушной обороне.

В начале боевых действий, по оценкам экспертов, в распоряжении Украины находилось около 40 комплексов ПВО. Но почти за восемь месяцев боевых действий некоторые из них уже "выбыли из игры", тогда как уровень угроз лишь возрастает.

Газета The Washington Post сообщает, что военная помощь Украине системами ПВО уже на этой неделе может стать темой обсуждения в Брюсселе как при участии министров обороны стран НАТО, так и в более широком кругу, так называемом "формате Рамштайн" - группе по координации военной помощи Украине, насчитывающей около полусотни стран. В свою очередь The New York Times, приводя мнение обозревателей, пишет, что массированные российские обстрелы вероятно подтолкнут теперь Запад к тому, чтобы предоставить Киеву больше систем ПВО. До сих пор, по имеющимся данным, союзники Киева обещали поставить в общей сложности двенадцать таких комплексов, в том числе четыре немецкого производства.

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