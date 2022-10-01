Министр обороны ФРГ посетила Украину

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в субботу, 1 октября, посетила Украину - впервые с начала развязанной Россией войны. В Одессе Ламбрехт встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Глава Минобороны ФРГ заявила, что первая поставка немецкой системы ПВО IRIS-T SLM в Украину состоится уже в ближайшее время.

Визит Ламбрехт в Украину не анонсировался из соображений безопасности. Во время пребывания немецкого министра в Одессе в городе прозвучала воздушная тревога - Кристине Ламбрехт пришлось спуститься в бомбоубежище. "Судя по впечатлениям, полученным мной сегодня, первостепенное значение имеют ПВО и артиллерия", - заявила министр. По словам Ламбрехт, она на себе испытала, как "беспилотниками мучают население".

Кроме того, глава Минобороны ФРГ вместе с Резниковым и представителями ВСУ обсудила положение на фронте и использование военной техники, которую Германия уже поставила Украине. Так, речь шла о зенитных самоходных установках Gepard: на данный момент ФРГ поставила 30 ЗСУ Gepard и 6000 боеприпасов к ним. В то же время по вопросу о поставках танков Leopard и боевых машин пехоты Marder, которых требует Киев, Ламбрехт повторила позицию правительства ФРГ, указав, что Германия "не будет действовать в одиночку" - Берлин ждет договоренностей с другими западными партнерами.

Что может немецкая система ПВО IRIS-T SLM

Система ПВО IRIS-T SLM - это разработка немецкого оборонного концерна Diehl. По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать различные цели, летящие в разных направлениях. Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. Как подчеркнула во время своего визита Ламбрехт, этой современной системы ПВО еще нет на вооружении даже у бундесвера.

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