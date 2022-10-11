Украина просит у G7 помощи в создании противоракетного щита

На 230-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 октября (время московское).

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Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7, призвал их помочь Украине создать эффективную систему ПВО для защиты от российских ракет. “Миллионы людей будут благодарны "Большой семерке" за такую помощь", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он напомнил, что "у российского лидера, дошедшего до конца своего правления, еще есть возможности для дальнейшей эскалации". Это "опасность для нас всех", предупредил украинский президент.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле подстанции в Шебекино.В результате, по словам Гладкова, без света остались две тысячи человек. Жертв и пострадавших нет, добавил губернатор.

"Энергоатом": Замдиректора ЗАЭС похищен военными РФ

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Заместитель генерального директора оккупированной Запорожской АЭС Валерий Мартынюк похищен российскими военными, удерживается ими "в неизвестном месте" и, вероятно, подвергается пыткам и запугиванию, сообщила украинская госкомпания "Энергоатом". Таким образом россияне "пытаются получить крайне важную для них информацию о личных делах сотрудников ЗАЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на "Росатом", предполагают в компании. "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ и всему мировому сообществу с призывом сделать все возможное для скорейшего освобождения Мартынюка.

Между тем, на канале “Россия 24” вышел сюжет о том, как на Запорожской АЭС "разоблачили группу сотрудников, которая работала в интересах Киева". По версии, озвученной телевизионщиками РФ, Мартынюк - "подельник" депортированного неделю назад директора ЗАЭС. В телесюжете утверждается, что замдиректора "саботировал работу коллектива", уговаривая сотрудников ЗАЭС уволиться и уехать на подконтрольную Киеву территорию, где их якобы "воспринимали, как людей второго сорта, так как они общаются на русском языке".

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В результате ракетных ударов РФ по Винницкой области Украины есть раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram. "Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. Ранения получили три человека", - написал он.

Ладыжинская ТЭС подвергается ударам со стороны России второй день подряд. Ранее в компании ДТЭК, которая управляет энергостанцией, сообщали, что в результате ее обстрела пострадали шесть человек.

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Запорожская АЭС Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance

На оккупированной Запорожской АЭС отключены все шесть энергоблоков, питание станции, включая ее системы безопасности, осуществляется за счет воздушной линии электропередач, написало в Telegram Главное управление разведки (ГУР) Украины. По его данным, сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС.

В ГУР также сообщили, что российские военные и представители оккупационной администрации продолжают давление на персонал ЗАЭС. Их перемещение по станции “серьезно ограничено", к некоторым сотрудникам и их семьям применяются "фильтрационные меры". От работников электростанции требуют официального оформления паспортов РФ и подписания контрактов с "Росатомом", добавили в разведке.

Ракетный удар по Украине 10 октября унес жизни 23 человек

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Канада отправит в Польшу еще 40 военных инженеров, чтобы помочь польским военным обучать военнослужащих ВСУ. Речь идет о тренировках украинских саперов по “разведке, обращению со взрывчатыми веществами, минированию и разминированию", цитирует агентство Reuters слова министра обороны Польши Аниты Ананд, сказанные на пресс-конференции в Варшаве.

++15.00++

Посольство Таджикистана в Киеве порекомендовало соотечественникам покинуть Украину, если они находятся в ней, а если нет - то воздержаться от поездок в эту страну. Кроме того, таджикское диппредставительство приняло решение составить список граждан республики, находящихся на территории Украины, и для этого попросило их присылать информацию о себе на электронный адрес посольства.

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По последним данным, в результате массированных обстрелов РФ территории Украины 10 октября погибло 23 человека, ранены 100. Информацию об этом опубликовал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Согласно его посту в Telegram, больше всего жертв в Киеве - семь погибших и 49 раненых. В Донецкой области погибли шесть человек, ранения получили восемь. В Запорожской области - 5 погибших и 8 раненых, в Днепропетровской - 4 погибших и 21 раненый, в Киевской - один погибший и девять раненых, в Сумской - двое раненых, в Харьковской, Херсонской и Черкасской областях - по одному раненому.

++14.00++

Минобороны РФ заявило, что продолжает удары по критической инфраструктуры Украины. По сообщению украинских СМИ, ракетным обстрелам подверглись города во многих областях страны. Первая волна ударов была нанесена 10 октября, два дня спустя после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который Москва возложила на Киев.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что массированные ракетные обстрелы городов Украины производятся по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба РФ.

Хроника событий 11 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 октября 14.00 - 23.59 >>>

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