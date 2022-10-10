По всей Украине объявлена воздушная тревога

На 230-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 11 октября (время московское).

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Сообщается о взрывах в Киевской, Хмельницкой и Ровненской областях, а также Кривом Роге Днепропетровской области. В некоторых случаях речь идет о работе систем ПВО.

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта воздушных тревог. Вероятность вражеских ударов очень высока. Поэтому жителей призвали находиться в укрытиях.

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В Кривом Роге спасены все горняки, которые после ракетных ударов накануне застряли в шахтах, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. "К 2 часам ночи завершена спасательная операция по подъему шахтеров. Все 854 работника подняты на поверхность", - написал он. По его словам, в городе продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. Пока без электричества остаются 4319 абонентов района "старого СевГОКа".

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Средняя общая стоимость ракет, выпущенных Россией за полсуток 10 октября, по подсчетам Forbes , достигает 400–700 миллионов долларов. Издание подсчитало, что к вечеру по Украине были выпущены 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника.

Отмечая, что обстрелы велись ракетами типов Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300 и "Торнадо-С", Forbes указывает, что их стоимость рассчитывалась на основе предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, "Торнадо-С"), а остальные были направлены на перегрузку ПВО.

Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов, сообщает издание.

Число жертв массированных ударов по Украине увеличилось до 19

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Пострадавшие при обстреле Киева Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что после произведенных накануне массированных российских ударов на настоящий момент остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Жертвами вчерашних ракетных обстрелов стали 19 человек, 105 человек получили ранения. По данным ГСЧС, произошли попадания по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые были ликвидированы.

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По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, зафиксированы "попадания" на территории Винницкой области. Первоначально Борзов написал в Telegram, что два дрона-камикадзе иранского производства атаковали Ладыжинскую ТЭС, однако затем его пост был изменен.

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В течение всей ночи российские силы обстреливали три района Днепропетровской области - Никопольский, Синельниковский и Криворожский, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. "Враг бил Градами, Ураганами, Торнадо-С и тяжелой артиллерией", - написал он, уточнив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Никополе повреждена заправка и магазин, в Красногригорьевской грамаде разрушены несколько домов, около десяти повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В Криворожском районе обстреляна Зеленодольская грамада, в Синельниковском - Великомихайловская.

Ракетный удар по Запорожью

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Дом в Запорожье после обстрела, 9 октября Фото: Ukrainian State Emergency Service/AFP

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. По его словам, целями стали объекты инфраструктуры. Власти города уточняют информацию о разрушениях и пострадавших. Чиновник призвал жителей находиться в укрытиях. Это уже четвертый обстрел Запорожья за последние дни.

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Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 пророссийских "чиновников" на аннексированных территориях Украины. По словам новозеландского министра иностранных дел Нанаии Махуты, в списке присутствует председатель совета директоров металлургической компании Evraz. Эти меры вступят в силу 12 октября.

Кроме того, введены новые запреты на экспорт и импорт предметов роскоши, включая новозеландское вино и морепродукты, российскую водку и икру, а также стратегически важных продуктов - нефти, газа и связанного с ними производственного оборудования. Эти меры вступят в силу 4 ноября.

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Эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают маловероятным нападение сил России и Беларуси на Украину с белорусской территории, несмотря на заявление правителя Беларуси Александра Лукашенко о договоренности развернуть региональную группировку войск РФ и РБ на западных границах Союзного государства. Российская часть такой группировки в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников с низким уровнем готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины, отмечают аналитики.

В то же время использование Россией своих ограниченных запасов высокоточного оружия для ударов по украинской энергосистеме может лишить Кремль возможности сорвать текущее контрнаступление ВСУ в Херсонской и Луганской областях, указывают в ISW.

Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским поддержку Украины

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Лидеры стран "Группы семи" (G7) проведут 11 октября виртуальное заседание по вопросу поддержки Украины, на котором, среди прочего, обсудят совершенные накануне российские ракетные удары, сообщили в Белом доме. К участникам встречи присоединится украинский президент Владимир Зеленский.

Между тем премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает за проведение саммита лидеров государств - участников НАТО в свете ракетных ударов РФ по Украине, следует из документа, распространенного канцелярией главы британского правительства . Кроме того, Трасс намерена призвать участников встречи "большой семерки" к сохранению санкций в отношении России.

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Рим Алабали-Радован Фото: Malte Ossowski/Sven Simon/picture alliance

Уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Рим Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan) призвала готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины. Сейчас их число сократилось примерно до 150 человек в день, "но суровая военная зима может это изменить", заявила Алабали-Радован изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По ее словам, изменение в потоке беженцев в первую очередь коснется Польши и Чехии. "Поэтому мы должны оставаться в тесном контакте с соседними странами и быть готовыми продолжать принимать людей, которые бегут от войны", - объяснила Алабали-Радован.

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В Нью-Йорке проходит специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Большинство ее участников не поддержали предложение России провести тайное голосование по проекту резолюции по "референдумам" на захваченных украинских территориях. Так, 107 делегаций выступили за открытое голосование, 13 проголосовали против, 39 воздержались.

США пообещали поставить в Украину передовые системы ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс NASAMS (фото из архива) Фото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку, необходимую для самообороны, включая поставки передовых систем противовоздушной обороны. В Белом доме подчеркнули, что постоянно взаимодействуют с союзниками и партнерами Соединенных Штатов с целью привлечь Россию к ответственности. В то же время глава украинского государства отметил, что Киев "не поддастся российскому ракетному шантажу".

Хроника событий 10 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 октября 00.00 - 13.59 >>>

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