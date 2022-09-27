Псевдореферендумы: фейковое голосование под дулами автоматов

На временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят так называемые "референдумы" о присоединении к РФ. Оккупационные власти принуждали людей "голосовать" дома, на улице, на импровизированных избирательных участках.

"Голосование" без выбора под дулом автомата

Отказаться от навязанного голосования опасно для жизни, поскольку вместе с членами так называемых "избирательных комиссий" приходят вооруженные автоматами российские военные, рассказывают местные жители. "Пришли какие-то две женщины и трое российских солдат с автоматами, спросили, буду ли я голосовать. На мой вопрос, есть ли у меня выбор, они промолчали. Пришлось поставить галочку там, где мне показали дулом автомата. В руки эту бумажку даже не дали. Я должна была подписывать прямо в их руках", - рассказала DW жительница небольшого села неподалеку от оккупированного Мелитополя, Запорожской области.

Женщина говорит, что не хотела голосовать, но боялась отказаться, поскольку имеет 35-летнего сына, которого могут мобилизовать в российскую армию из-за ее отказа. "Хорошо, что сын и муж были как раз в поле, когда они приходили. Но я очень, боюсь, что сына заберут, потому что он тоже есть у них в списках", - говорит женщина, не сдерживая слез.

Сбор данных во время "референдумов"

Эти списки и являются одной из угроз для жителей оккупированных территорий, рассказал DW председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. По его словам, сбор данных местных жителей и сверка с имеющейся информацией позволит россиянам выявить протестные настроения и проукраински настроенных граждан, чтобы с ними "предметно работать", а позже "нейтрализовать".

В оккупированном Бердянске заставляли голосовать на псевдореферендуме даже тяжелобольных Фото: AFP/Getty Images

"Мы зафиксировали, что параллельно заполнению этой "анкеты" о присоединении к России, оккупанты собирают данные о взглядах людей на ситуацию, о том, на каком языке они говорят, о мужчинах призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации. Они создают такую ​​базу данных, потому что через полгода оккупации у них очень не хватает информации о тех, кто остался на оккупированных территориях", - отмечает Кошель.

По данным КИУ и общественной организации "Опора", для проведения псевдореферендумов российские оккупационные власти использовали списки добровольно получавших российскую помощь, списки пенсионеров, получавших пенсию наличными на "Укрпочте", списки предпринимателей, которые платили местные налоги, а также изъятые из архивов списки избирателей, если эти списки не были уничтожены.

"Высокая явка" при "голосовании" в разрушенных городах

Хотя для так называемого "голосования" на псевдореферендумах российские оккупационные власти выделили пять дней, уже через три дня "ЛНР" и "ДНР" заявили, что "референдум" там уже состоялся с рекордной явкой до 87 процентов и общим числом проголосовавших более миллиона человек.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай назвал псевдореферендум в восточных областях Украины "цирковой шоу-программой, поражающей дикостью весь мир". "Высокая" явка - это идиотические заявления, которые не могут быть реальностью, ведь большинство наших жителей покинули оккупированные территории", - написал Сергей Гайдай в своем Telegram-канале. Он отметил, что российские оккупационные власти сообщают о почти 50-процентной явке в городах, которые полностью разрушены и из которых почти полностью выехали люди, в частности из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного: "И явка, и галочки напротив "да" - эти цифры рисуются наугад. Результаты псевдореферендума будут сфальсифицированы", - убежден Гайдай.

Не получив поддержки местного населения, на захваченных территориях провалились также российская "паспортизация" и введение рубля, поэтому "голосование" России пришлось поспешно организовывать в условиях тотальной нехватки кадров, говорит Кошель.

В Херсоне на пустые участки привлекали гуманитарной помощью

В оккупированном Херсоне российские оккупанты пытались создать картинку для пропагандистских СМИ о всесторонней поддержке России местным населением, однако получилось не так, как планировалось. "У нас в 8 утра на так называемых участках включались пионерские советские песенки через громкоговоритель, и организаторы под охраной российских "космодесантников" в полной экипировке ждали тех, кто хочет голосовать. Но желающих не было, ни людей, ни очередей, поэтому в 10 утром эти участки уже закрывались, и они шли по квартирам, но и там им никто не открывал", - рассказала DW жительница Херсона Анна.

Российские солдаты в оккупированном Херсоне Фото: AP/dpa/picture alliance

По словам женщины, несмотря на террор и преследования, которые россияне устроили на оккупированных территориях, в Херсоне остается еще достаточно много проукраински настроенных людей, ожидающих Вооруженные силы Украины и деоккупации. Поэтому псевдореферендум не нашел большой поддержки среди херсонцев. "Есть голосующие, но это контингент 70+ и старше, которые хотят возвращения СССР, но молодежь и люди среднего возраста игнорируют этот цирк", - делится своими впечатлениями Анна. По ее словам, организаторы псевдореферендума "привлекали" людей на голосование раздачей гуманитарной помощи, однако и это не сработало.

Как рассказала DW 82-летняя жительница одного из сел недалеко от Херсона, к ней приходили вооруженные люди и предлагали проголосовать "за присоединение к России", но она отказалась. "Они мне говорят: "Бабушка, вот в райцентре и 10 тысяч рублей можно получить, и продуктовые наборы, берите и голосуйте за Россию". А зачем мне и их Россия, и их подачки!? Они мне внука убили в феврале…", - говорит женщина сквозь слезы.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отмечает, что во время так называемого "референдума" к жителям Херсонской области российские войска применяли давление и угрозы. "Колаборанты в сопровождении вооруженных оккупантов ловят людей на улицах и угрозами заставляют голосовать. То, что сейчас делает Россия в Херсонской области, - низкосортная постановка, которую не признает ни одна цивилизованная страна мира", - написал Янушевич в своем Telegram-канале.

В Луганске применяли "карусель" и угрозы

Об угрозах и фальсификациях рассказывают и жители так называемых "ЛНР" и "ДНР". Например, в оккупированном Луганске "избирательные участки" организовывали, в частности, прямо во дворах многоквартирных домов, под кустами или на входах на местные рынки. "Приехал автобус, возле него выставили прозрачную урну - никакого намека на конфиденциальность. Люди голосуют на коленях и опускают эти бюллетени прямо на улице", - рассказала DW жительница оккупированного Луганска на условиях анонимности. При этом, по ее словам, работающих в коммунальной сфере заставляли идти голосовать по несколько раз в разных местах по принципу "хочешь дальше работать - иди голосовать".

Голосование на псевдореферендуме в оккупированном Луганске Фото: Privat

"Нас собрали и сказали, что чем больше разных пунктов голосования посетит один и тот же человек, тем лучше", - делится своими впечатлениями от псевдореферендума еще одна местная жительница, сотрудница одного из высших учебных заведений, открытых оккупантами в Луганске. По ее словам, персонал вуза настойчиво попросили брать копии документов выехавших из города студентов и голосовать вместо них. Сделать это было достаточно легко, ведь заранее подготовленных списков избирателей в местах "голосования" не было.

"В одном из корпусов просто поставили прозрачную тумбу и стол с двумя смотрителями. Рядом с ними - мужчина с автоматом. Все должны заполнять анкету прямо перед ними, чтобы было видно, что ты пишешь", - говорит женщина. По ее словам, всем, кто отказывался участвовать в псевдореферендуме, пригрозили лишением заработной платы и стипендий или увольнением.

Псевдореферендумы - "повышение ставок и шантажа"

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отмечает, что в основе любого волеизъявления лежит воля человека. В то же время то, что организовала Россия на оккупированных территориях Украины, не имеет никаких признаков свободного и законного волеизъявления и является фейком. "Принуждение, запугивание, использование оружия, поквартирный и домовой обход людей с целью голосования, а не волеизъявления является признаком того, что это незаконно. Здесь только использование формы, а не сути референдума, который Россия использует для дальнейшего формального решения", - отмечает Айвазовская.

Она считает, что последствия этого референдума будут драматичны для Украины и всего мира, поскольку Россия переходит на новый уровень международного шантажа. "Референдумные процессы под дулами автоматов - это повышение ставок для шантажа наших западных партнеров", – считает Айвазовская. По ее мнению, первыми, кто пострадает от псевдореферендумов, будут жители оккупированных территорий. По словам главы гражданской сети "Опора", в захваченных украинских областях Россия полностью изолирует жителей, проведет тотальную мобилизацию, насильственную паспортизацию и еще больше усилит террор в отношении оставшихся там людей.

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