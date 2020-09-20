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Зачем Путину законы военного времени

10 ч. назад

Еще неделю назад в Кремле заявили, что речи о мобилизации в РФ не идет. А сегодня сразу и во втором и в третьем чтении Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, в который теперь введены понятия "мобилизация" и "военное положение". Поправки были приняты буквально за пару часов до объявления, что на оккупированных территориях Украины будут проведены "референдумы" о присоединении к РФ.

https://www.dw.com/ru/obrasenie-putina-zacem-emu-zakony-voennogo-vremeni-i-referendumy-v-donbasse-dw-novosti-200922/video-63186736
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Информационно-аналитическая программа Deutsche Welle, в центре внимания которой - события в Европе и России. Выходит шесть раз в неделю на сайте DW, в эфире телеканалов-партнеров и на канале DW в Youtube. 

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