Зачем Путину законы военного времени

10 ч. назад 10 ч. назад

Еще неделю назад в Кремле заявили, что речи о мобилизации в РФ не идет. А сегодня сразу и во втором и в третьем чтении Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, в который теперь введены понятия "мобилизация" и "военное положение". Поправки были приняты буквально за пару часов до объявления, что на оккупированных территориях Украины будут проведены "референдумы" о присоединении к РФ.