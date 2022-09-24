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Президент США Джо Байден на выступлении 15 сентября 2022 года
Джо БайденФото: Jim LoScalzo/ZUMA Wire/IMAGO
КонфликтыРоссия

США обещают РФ "быстрый и суровый" ответ на новую аннексию

Анатолий Арни
45 мин. назад

Президент США Джо Байден назвал "референдумы" на оккупированных территориях Украины бутафорией, нарушающей международное право. Он указал, что ответ на это будет быстрым и суровым.

https://www.dw.com/ru/ssa-obesaut-rossii-bystryj-i-surovyj-otvet-na-anneksiu-novyh-territorij/a-63224903

США никогда не признают территории Украины как что-либо иное, нежели часть Украины, заявил в пятницу, 23 сентября, президент США Джо Байден. Организованные Россией "референдумы" в оккупированных ею украинских регионах - частях Запорожской и Херсонской областей, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - Байден назвал бутафорией и надуманным предлогом для аннексии, нарушающей международное право и Устав ООН.

По его словам, США, как и любая страна, которая соблюдает основные принципы Устава ООН, отвергнут сфабрикованные результаты этих "референдумов". Вместе с союзниками Вашингтон продолжит поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении его безопасности и отражению российской агрессии. Кроме того, США и их партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля "быстрые и суровые" экономические меры за организацию псевдореферендумов, предупредил глава Белого дома.

Байден назвал угрозы Путина "безответственными"

Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент США назвал "безответственными" объявленную президентом России Владимиром Путиным мобилизацию россиян на войну против Украины и его угрозы применить ядерное оружие. "Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", - сказал Байден, отметив, что России никто не угрожал, вопреки ее заявлениям об обратном.

По данным газеты The Washington Post, США на протяжении нескольких месяцев предупреждали Кремль о серьезных последствиях в случае применения Москвой ядерного оружия в Украине. В середине сентября Джо Байден в интервью телеканалу CBS призвал Путина отказаться от этой мысли. В то же время на вопрос журналиста, какой будет реакция США в случае такого шага, Байден ответил: "Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия".

Ранее США пытались сохранить связи с Россией

В начале сентября Джо Байден после долгих обсуждений о возможности признания России государством - спонсором терроризма, принял окончательное решение не вносить ее в перечень таких стран. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, внесение РФ в черный список, в котором находятся Иран, Куба, Северная Корея и Сирия, грозило бы задержками в экспорте продовольствия и перевозке товаров через Черное море. Россия в свою очередь заявляла, что признание ее государством - спонсором терроризма окончательно разорвет американо-российские связи.

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