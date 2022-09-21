Байден: Напав на Украину, РФ "бесстыдно нарушила" Устав ООН

На 210-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 21 сентября (время московское).

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Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что она нарушила основные принципы членства в Организации Объединенных Наций, вторгнувшись в Украину. "Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в соседнюю страну, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия бесстыдно нарушила основные положения Устава ООН", - заявил Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер назвал "безответственными" угрозы Москвы применить ядерное оружие. "Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", - сказал Байден, отметив, что никто не угрожал России, несмотря на ее заявления об обратном. Он также заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Соединенных Штатов.

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НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива) Фото: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance

Президент Владимир Путин не выиграет войну в Украине, несмотря на его указ о частичной мобилизации в РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвав угрозы российского лидера применить ядерное оружие "опасной и безрассудной риторикой". В интервью агентству Reuters Столтенберг сказал, что действия Путина свидетельствуют, что "война не идет в соответствии с его планами" и что он совершил "большой просчет". "Увеличение численности войск приведет к эскалации конфликта. Это будет означать больше страданий и больше человеческих жертв - как среди украинцев, так и среди россиян", - отметил он.

Шольц назвал объявления Путина "актом отчаяния"

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал "актом отчаяния" объявление о частичной мобилизации в России и о проведении так называемых "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины. Выступая перед журналистами в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, Шольц заявил, что Россия "не может выиграть эту преступную войну" и что президент Владимир Путин "своими последними решениями лишь значительно усугубил ситуацию". По словам канцлера, Путин "с самого начала совершенно недооценивал волю украинцев к сопротивлению", а также "единство и решимость" союзников Киева.

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Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за распространение информации о мобилизации в РФ, полученной не из официальных источников. При подготовке материалов о мобилизации следует "использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", говорится в сообщении Роскомнадзора . Распространение "ложной информации", как напоминает ведомство, влечет за собой ответственность по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, а в интернете - незамедлительную блокировку материалов.

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Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным мобилизация и ядерные угрозы "не помогут агрессору в его стремлении завоевать и уничтожить Украину и украинцев", уверен мэр Киева Виталий Кличко. "Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят", - написал Кличко в своем Telegram-канале. В свете этого он отметил невозможность проведения каких-либо мирных переговоров с Россией. "Цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло нужно уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах", - написал Кличко.

Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие

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Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие. "Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие", - заявил Зеленский в интервью изданию Bild . В то же время он признал, что в этом вопросе есть риски. "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку", - сказал Зеленский, призвав, однако, не поддаваться на угрозы Путина.

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Петиция против мобилизации в России, запущенная движением "Мягкая сила" на сайте Change.org , набрала уже свыше 230 тысяч подписей. "Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны - братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", - говорится в документе. Петиция была создана еще весной на фоне слухов о возможной мобилизации. Утром 21 сентября, вскоре после объявления Путиным мобилизации в стране, под ней было около 60 тысяч подписей, указывает "Медуза".

Навальный: "Путин хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей"

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Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал сообщения об объявленной в России мобилизации во время судебного заседания в Коврове, где рассматривались его жалобы к колонии строгого режима №6 во Владимирской области. Видео выступления политика опубликовала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. "Уже сейчас понятно главное, что та преступная агрессивная война, которая идет, она усугубляется, - заявил Навальный. - И в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей, он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему привести не может".

Ковровский городской суд отклонил жалобы Навального к колонии, сообщает "Медиазона" со ссылкой на своих корреспондентов.

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На правительственной пресс-конференции в среду представительница германского министерства иностранных дел Андреа Зассе (Andrea Sasse) с пониманием отнеслась к вопросу корреспондента DW о потенциальной возможности свободного въезда в Германию для россиян, не желающих следовать призыву и превращаться в пушечное мясо. Пока в МИД ФРГ точно не знают, какими будут конкретные последствия указа Путина, кого коснется мобилизация, какое количество граждан России будут призывать. "Что именно планируется, знает, разумеется, только российский режим, - заявила Зассе, - но можете быть уверенным в том, что мы будем внимательно отслеживать ситуацию и делать соответствующие выводы".

ЕС: Мобилизация демонстрирует "отчаяние" Путина

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Объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране, наряду с планами проведения "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий, демонстрирует "отчаяние" российского руководства в связи с военными неудачами в Украине, считает официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Это очередное доказательство того, что Путин не заинтересован в мире, что он заинтересован в эскалации своей агрессивной войны, - сказал он. - Это также еще один признак его отчаяния в связи с тем, как идет его агрессия против Украины". Стано отметил, что попытки Москвы оправдать аннексию оккупированных ею регионов Украины повлечет за собой последствия. Какие именно, он не уточнил.

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Олаф Шольц (фото из архива) Фото: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уверен, что причиной объявления в РФ частичной мобилизации являются неудачи российской армии в Украине. "Это видимый признак того, что Украина очень эффективно защищает свою территориальную целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за масштабной и серьезной поддержки со стороны многих стран мира, особенно из Германии", - приводит слова Шольца официальный представитель правительства ФРГ.

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Решение о мобилизации в России является шагом по "дальнейшей эскалации этой противоречащей нормам международного права военной агрессии против Украины", заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). По его словам, это "ужасный и неправильный шаг" Кремля. Хабек подчеркнул, что Берлин, "разумеется, будет и далее всесторонне поддерживать Украину".

Латвия не будет пускать уклоняющихся от мобилизации россиян

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Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, сообщил в Twitter глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Он объяснил, что такое решение принято по соображениям безопасности. По словам Ринкевича, Латвия также не намерена менять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами.

Хроника событий 21 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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