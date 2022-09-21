Частичная мобилизация и "референдумы" в оккупированных частях Украины, указывают на то, как просчитался Путин. Но за это заплатят своими жизнями десятки тысяч россиян, считает Миодраг Шорич.

Владимир Путин объявляет о частичной мобилизации в РФ, 21 сентября 2022 года Фото: Russian Presidential Press and Information Office/Russian Look/picture alliance

У Путина нет пути назад. Если он проиграет войну, начатую против Украины, это будет стоить ему власти, а, возможно, даже большего. В такой же ситуации и члены правительства РФ, и депутаты Госдумы, которые - и в радости, и в горе - с нынешним хозяином Кремля. Они в панике. На фоне успехов Украины, которая отвоевывает свои территории, России грозит военное поражение. Такое, на которое никто в Москве не рассчитывал.

Поэтому Путин сейчас объявил "частичную" мобилизацию, он хочет отправить на фронт 300 тысяч резервистов. Они должны остановить наступление Украины, наступление, которое свидетельствует о безнадежном положении российской армии.

Ослаблен и изолирован?

Еще несколько дней назад - за кулисами саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане - Путин расслабленно заявлял, что России незачем торопиться в Украине. В реальности мир видел ослабленного, изолированного Путина. Телевизионные камеры показывали сильно постаревшего человека, которого другие главы государств и правительств заставили себя ждать. Путин послушно сидел на диване и слушал, что они хотели сказать.

Турция, Индия, даже Китай публично дали понять, что не поддерживают войну Путина, предпочитая территориальную целостность Украины. И у них есть на то основание - эта война ложится бременем на мировую экономику и делает слабее тех политиков, на чью поддержку в войне рассчитывал Путин.

Миодраг Шорич

По мнению Кремля, так дальше продолжаться не может. Поэтому, вернувшись в Москву, Путин поторопился изменить курс. На самом деле "частичная" мобилизация является признанием провала и военной слабости России на востоке Украины. В течение нескольких дней после заявления о "голосовании" по присоединению к России захваченных территорий стало очевидно, что украинцы не хотят быть частью России. Да и голосование под дулами автоматов, референдум на руинах, никто в мире не будет воспринимать всерьез.

Путин хочет защитить свою добычу. Захваченные украинские территории, по его замыслу, должны стать частью РФ. Потом он с привлечением всех военных средств призовет к защите родины. Из "специальной военной операции", чье проведение должно было ограничиться определенным местом и временем и мало затрагивать реалии обычных россиян, это риторически превратится в защиту "родной земли" всеми средствами и даже с помощью ядерного оружия.

Конец "спецоперации"

Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что понятие "специальная военная операция" скоро исчезнет. Его похоронит кремлевская пропаганда. Вместо этого еще более безумная ложь, новые выдумки, угрозы через управляемые государством СМИ будут направлены на индоктринирование россиян. Уже сейчас утверждается, что Россия не ведет войну против Украины, а защищает Украину от США и Великобритании. Тот, кто хочет в это верить, - верит.

К новой путинской эскалации мировые лидеры, которые сейчас собрались на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, отнесутся всерьез. Но их политика в отношении Москвы вряд ли изменится. Киев и дальше будет получать оружие, украинская армия дальше бороться. А 300 тысяч российских резервистов? Они еще никогда не были на войне, они плохо экипированы. Это отцы семейств, мужчины, которых против их воли вырвали из их привычной жизни.

В Украине они должны защищать Россию - вместе с зэками и чеченскими наемниками. Ни к чему хорошему это не приведет. Они своими глазами увидят, что Украина не хочет принадлежать России. Десятки тысяч мужчин будут умирать, чтобы Путин и его окружение могли оставаться у власти и не отвечать перед народом за свои преступления. В этом и состоит трагедия того просчета, который совершил хозяин Кремля.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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