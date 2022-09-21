  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Мобилизация в сепаратистской "ЛНР"
Мобилизация в сепаратистской "ЛНР"Фото: Stanislav Krasilnikov/ITAR-TASS/imago images
ПолитикаРоссия

Петицию против мобилизации в России подписали сотни тысяч

Сергей Ромашенко
24 мин. назад

Петиция была запущена в апреле на фоне слухов о возможной мобилизации. После того, как эти сообщения не подтвердились, авторы продлили сбор подписей на весь период "специальной военной операции".

https://www.dw.com/ru/peticiu-protiv-mobilizacii-v-rossii-podpisali-bolee-230-tysac-celovek/a-63194242

Петицию против мобилизации в России, запущенную на сайте Change.org, по данным на среду, 21 сентября, подписали уже более 230 тысяч человек, при этом количество новых подписантов стремительно растет.

"Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны - братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", - говорится в документе.

Петиция против мобилизации

Петиция на Change.org была запущена в апреле на фоне слухов о возможной мобилизации в России. После того, как эти сообщения не подтвердились, авторы решили продлить сбор подписей на весь период так называемой  "специальной военной операции" в Украине. К маю петицию подписали 50 тысяч человек.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для продолжения войны против Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. В целом в военном резерве в России находится около 25 млн человек.

На Западе резко негативно восприняли решение Путина. Например, в Германии объявление мобилизации в России назвали проявлением слабости, а во Франции - проявлением империализма.

Смотрите также:

Дмитрий Гудков: "Мобилизация вызовет протесты"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Обращение Путина: зачем ему законы военного времени и референдумы в Донбассе. DW Новости (20.09.22)

Обращение Путина: зачем ему законы военного времени и референдумы в Донбассе. DW Новости (20.09.22)

Еще неделю назад в Кремле заявили, что речи о мобилизации в РФ не идет. А сегодня сразу и во втором и в третьем чтении Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, в который теперь введены понятия "мобилизация" и "военное положение". Поправки были приняты буквально за пару часов до объявления, что на оккупированных территориях Украины будут проведены "референдумы" о присоединении к РФ.
20 ч. назад
27:55 мин.
external

Пугачева против войны и меняются ли настроения в России? DW Новости (19.09.22)

Пугачева против войны и меняются ли настроения в России? DW Новости (19.09.22)

"Лучшим выступлением" назвали многие русскоязычные пользователи соцсетей пост Аллы Пугачевой, в котором она проявила солидарность с супругом артистом Максимом Галкиным, выступающим против войны в Украине. При этом в посту самой Пугачевой об Украине и украинцах упоминаний не было. Признают ли Пугачеву иноагентом и может ли "женщина, которая поет" повлиять на настроения в России?
19 сентября 2022 г.
31:16 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Берлин считает мобилизацию в РФ признаком провала в Украине

Политика
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Улица в Берлине

Как и зачем белорусские айтишники переезжают в Германию

Как и зачем белорусские айтишники переезжают в Германию

Общество
7 ч. назад
Алла Пугачева и Удо Линденберг на концерте в Хассельбахе, октябрь 1986 года

Удо Линденберг: Алла Пугачева - ДНК России и ее совесть

Удо Линденберг: Алла Пугачева - ДНК России и ее совесть

Общество
22 ч. назад
Карикатура DW. Турист стоит с пластиковой картой перед банкоматом. На экране банкомата - мужчина с черными усами и в турецкой феске. Он говорит туристу: "Ай, дорогой, карту "Мир" больше не принимаем".

Карта "Мир" в Турции: деньгам россиян больше не рады?

Карта "Мир" в Турции: деньгам россиян больше не рады?

Экономика и бизнес
24 ч. назад
Рулоны стали на заводе немецкой металлургической компании Salzgitter AG в Зальцгиттере

Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?

Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?

Экономика и бизнес
12 ч. назад
В 2018 году представители АдГ, в том числе Кристиан Блекс (слева), ездили осматривать аннексиированный Крым

Представители АдГ в Донбассе, или "Полезные идиоты" Кремля

Представители АдГ в Донбассе, или "Полезные идиоты" Кремля

Политика
20 ч. назад
Трубы одного из заводов в Подмосковье

Защита климата в России. Что скажет Верховный суд?

Защита климата в России. Что скажет Верховный суд?

Природа и окружающая среда
21 ч. назад
На главную страницу