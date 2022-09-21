Петицию против мобилизации в России подписали сотни тысяч

Петиция была запущена в апреле на фоне слухов о возможной мобилизации. После того, как эти сообщения не подтвердились, авторы продлили сбор подписей на весь период "специальной военной операции".

Петицию против мобилизации в России, запущенную на сайте Change.org , по данным на среду, 21 сентября, подписали уже более 230 тысяч человек, при этом количество новых подписантов стремительно растет.

"Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны - братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", - говорится в документе.

Петиция против мобилизации

Петиция на Change.org была запущена в апреле на фоне слухов о возможной мобилизации в России. После того, как эти сообщения не подтвердились, авторы решили продлить сбор подписей на весь период так называемой "специальной военной операции" в Украине. К маю петицию подписали 50 тысяч человек.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для продолжения войны против Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. В целом в военном резерве в России находится около 25 млн человек.

На Западе резко негативно восприняли решение Путина. Например, в Германии объявление мобилизации в России назвали проявлением слабости, а во Франции - проявлением империализма.

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