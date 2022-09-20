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Дмитрий Гудков: "Мобилизация вызовет протесты"

Наталья Смоленцева
6 ч. назад

Путин - трус и поэтому не вводит массовую мобилизацию, сказал оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью DW. Он считает, что своим высказыванием Алла Пугачева поставила точку в дискуссии о том, кто иноагент, а кто патриот, а тот факт, что петиция муниципальных депутатов об отставке Путина вызвала резонанс, говорит о том, что в обществе есть запрос на смену власти.

https://www.dw.com/ru/dmitrij-gudkov-putin-na-storone-partii-vojny-no-pri-etom-on-trus-21092022/video-63193199
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