Дмитрий Гудков: "Мобилизация вызовет протесты"

Наталья Смоленцева

6 ч. назад 6 ч. назад

Путин - трус и поэтому не вводит массовую мобилизацию, сказал оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью DW. Он считает, что своим высказыванием Алла Пугачева поставила точку в дискуссии о том, кто иноагент, а кто патриот, а тот факт, что петиция муниципальных депутатов об отставке Путина вызвала резонанс, говорит о том, что в обществе есть запрос на смену власти.