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Фото: Imago/ITAR-TASS
Алла Пугачева
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Популярная советская и российская эстрадная певица.
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Новости
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
"Народ заложник ситуации": Пугачева ответила "клеветникам"
03.11.2023
3 ноября 2023 г.
Алла Пугачева приехала из Израиля в Москву
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Контекст
Виктор Ерофеев: Хватит удивляться доносам
Виктор Ерофеев: Хватит удивляться доносам
Чем эра российского доносительства отличается от предыдущих аналогичных явлений русской истории?
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
18.04.2023
18 апреля 2023 г.
Анна Наринская: Инертность людей поражает
Анна Наринская: Инертность людей поражает
Арт-куратор рассказала DW, за что винит свое поколение, почему россияне не послушали Пугачеву.
Политика
27.02.2023
27 февраля 2023 г.
Максим Галкин в Германии: о чем он сейчас шутит?
Максим Галкин в Германии: о чем он сейчас шутит?
Концерты Филиппа Киркорова в Германии отменяют, зато другой российский артист собирает залы. Говорит ли Галкин о войне?
Культура
08.02.2023
8 февраля 2023 г.
Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина
Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина
Андрей Данилко объяснил DW, как война пошла на пользу Зеленскому, почему Соловьев - "кастрюля" и как унижают Эрнста.
Политика
02.10.2022
2 октября 2022 г.
Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать
Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать
Опальный режиссер о запрете русской культуры, высказываниях против войны в Украине и свободе в России.
Культура
23.09.2022
23 сентября 2022 г.
Гудков: "Только военное поражение избавит нас от Путина"
Гудков: "Только военное поражение избавит нас от Путина"
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал DW, почему лозунг "Долой царя!" вдруг стал в РФ актуальным.
Политика
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
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Удо Линденберг: Алла Пугачева - ДНК России и ее совесть
Рок-звезда Удо Линденберг в интервью DW поддержал Аллу Пугачеву и назвал ее гигантским общественным явлением.
Общество
20.09.2022
20 сентября 2022 г.
Троицкий: Путин не скажет ничего плохого про Аллу Пугачеву
DW обсудила с Артемием Троицким публичную позицию Аллы Пугачевой и Максима Галкина по поводу войны в Украине.
Политика
07.09.2022
7 сентября 2022 г.