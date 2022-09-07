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Алла Пугачева
Фото: Imago/ITAR-TASS

Алла Пугачева

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Популярная советская и российская эстрадная певица.

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Новости

11 ноября 2023 г.

"Народ заложник ситуации": Пугачева ответила "клеветникам"

3 ноября 2023 г.

Алла Пугачева приехала из Израиля в Москву

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Контекст

Данила Козловский

Виктор Ерофеев: Хватит удивляться доносам

Виктор Ерофеев: Хватит удивляться доносам

Чем эра российского доносительства отличается от предыдущих аналогичных явлений русской истории?
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
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Культура18 апреля 2023 г.
Константин Эггерт и Анна Наринская

Анна Наринская: Инертность людей поражает

Анна Наринская: Инертность людей поражает

Арт-куратор рассказала DW, за что винит свое поколение, почему россияне не послушали Пугачеву.
Политика27 февраля 2023 г.
Филипп Киркоров и Маским Галкин, 2020 год

Максим Галкин в Германии: о чем он сейчас шутит?

Максим Галкин в Германии: о чем он сейчас шутит?

Концерты Филиппа Киркорова в Германии отменяют, зато другой российский артист собирает залы. Говорит ли Галкин о войне?
Культура8 февраля 2023 г.
Андрей Данилко, народный артист Украины, получил известность благодаря образу Верки Сердючки

Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина

Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина

Андрей Данилко объяснил DW, как война пошла на пользу Зеленскому, почему Соловьев - "кастрюля" и как унижают Эрнста.
Политика2 октября 2022 г.
Berlin | Timofej Kuljabin, Regisseur aus Russland

Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать

Тимофей Кулябин: Задача искусства - не молчать

Опальный режиссер о запрете русской культуры, высказываниях против войны в Украине и свободе в России.
Культура23 сентября 2022 г.
Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков

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Оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал DW, почему лозунг "Долой царя!" вдруг стал в РФ актуальным.
Политика21 сентября 2022 г.
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