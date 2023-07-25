Судебная реформа в Израиле: оправданны ли опасения критиков?

Кнессет принял первый закон в рамках судебной реформы, спор вокруг которой сопровождался массовыми протестами. В чем ее суть и почему ее противники обвиняют правительство Израиля в попытке узурпации власти?

Парламент Израиля (Кнессет) 24 июля принял в окончательном чтении первый закон в рамках спорной судебной реформы, вызвавшей многотысячные длительные протесты по всей стране. За законопроект проголосовали 64 депутата от правящей коалиции. Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование.

На следующий день большинство израильских газет вышли с черными прямоугольниками на первых полосах и надписями "Черный день для израильской демократии". О том, почему одобренный закон вызвал такие протесты и какую опасность он представляет для демократического общества, DW поговорила с израильскими экспертами.

Что означает принцип разумности

Одобренный Кнессетом закон отменил так называемый принцип разумности или принцип неприемлемости, в результате лишив Верховный суд возможности влиять на решения, принятые правительством.

Алла Гаврилова Фото: privat

Этот принцип достался израильскому законодательству по наследству от британского права и разрешал суду блокировать решения местных и государственных органов, если они не противоречат закону, но могут считаться неприемлемыми с точки зрения логики или здравого смысла, объясняет DW Алла Гаврилова - израильская журналистка и автор подкаста "Что скажешь, Теодор: поворотные моменты в истории Израиля".

"Например, если завтра мэр моего города решит установить напротив моего дома большую сотовую вышку, я могу обратиться в суд с иском, сочтя, что это решение нанесет вред моему здоровью, - объясняет Гаврилова. - Кроме этого, принцип неприемлемости не дает министрам правительства увольнять или нанимать сотрудников исключительно в соответствии со своими желаниями".

Сильное правительство, слабый Кнессет

Отмена принципа разумности была одним из ключевых и наиболее спорных элементов широкомасштабной судебной реформы, которую пытается провести правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Другие ее положения предполагают, к примеру, отмену права Верховного суда накладывать вето на принятые Кнессетом законы или изменение процедуры назначения судей Верховного суда. Оппозиция и многочисленные противники реформы считают, что с ее помощью правительство Израиля стремится уничтожить независимую судебную систему и наделить исполнительную власть совершенно небывалыми полномочиями.

Кнессет голосует за принятие закона в рамках судебной реформы, 24 июля 2023 года Фото: Maya Alleruzzo/AP/picture alliance

Израильское общество отреагировало на попытку ослабления судебной власти многотысячными протестами. Опасения, что власть в стране может быть узурпирована правящей коалицией во главе с партией Нетаньяху "Ликуд", усиливаются спецификой политической системы в стране. Дело в том, что правительство Израиля формируется из членов партии, получившей большинство голосов на парламентских выборах: в основном все министры и их заместители сохраняют депутатский мандат. Это означает, что в стране практически отсутствует разделение между исполнительной и законодательной ветвями власти и у законодательного органа - Кнессета - есть очень мало инструментов, чтобы бороться с решениями органа исполнительного, объясняет Алла Гаврилова.

"У нас фактически не три, а две с половиной ветви власти, потому что Кнессет и правительство слишком тесно переплетены, и у правительства в парламенте всегда есть большинство. И есть опасения, что в этой ситуации ослабление судебной власти может привести к консолидации всей власти в руках одной силы - правительства", - отмечает израильская журналистка.

Чем власти объясняют необходимость реформы

Еще одна особенность израильской политической системы состоит в том, что в стране нет конституции - ее заменяет свод Основных законов. Поэтому в Израиле нет и Конституционного суда. В этой ситуации его роль исполняет Верховный суд или Высший суд справедливости (БАГАЦ), одним из своих вердиктов взявший на себя роль органа конституционного надзора. Он имеет возможность контролировать действия правительства и влиять на принятие законов, которые считает неправомерными. Чрезмерное влияние суда в стране и его вмешательство в политику - одни из главных аргументов, которыми сторонники нынешней судебной реформы объясняют ее необходимость.

Ксения Светлова Фото: Emin Ileri/AA/picture alliance

Вопрос о реформе в израильской судебной системе действительно назревал давно, признает Алла Гаврилова: представители разных политических лагерей говорили о необходимости принятия закона, который упорядочивал бы работу Верховного суда и взаимодействие трех ветвей власти.

"К судебной системе в Израиле есть много вопросов, - говорит экс-депутат Кнессета, старший научный сотрудник института Atlantic Council в Вашингтоне Ксения Светлова. - В стране не хватает судей, люди месяцами, а то и годами ждут вердикта. Но та судебная реформа, которую пытается продвинуть правительство, не предлагает решения ни одной из этих проблем. Она направлена только на ослабление существующей судебной власти".

Личные интересы Нетаньяху?

Некоторые политические обозреватели в Израиле допускают, что стремление властей изменить судебную систему, в частности, передать правительству полномочия определять состав Комитета по судебным назначениям, может быть связано с личными обстоятельствами главы правительства, который находится под следствием по трем делам о коррупции. Экс-депутат Кнессета Ксения Светлова также не исключает этой версии.

Премьер-министра Нетаньяху Фото: Amir Cohen/REUTERS

"Серьезный запрос на реформу судебной системы начался с 2016 года - именно тогда обвинительные заключения против Нетаньяху были направлены в суд. После этого правящая партия "Ликуд" начала говорить о том, что судебная система плохая, судьи назначают сами себя, - вспоминает Светлова. - При этом еще в 2012 году Биньямин Нетаньяху говорил: "У нас судебная система идеальная, самая лучшая в мире. Я горжусь ею". Почему же он теперь перестал ей гордиться? Может это связано с его попыткой подмять под себя суд и уйти от правосудия?".

Протестующие опасаются узурпации власти "Ликудом"

Многотысячные протесты против предложенной реформы не прекращаются уже семь месяцев, временами число их участников достигало 600 тысяч. Протестующие опасаются, что устранение системы сдержек и противовесов приведет к узурпации власти в руках правительства Нетаньяху и установлению в Израиле авторитарного режима. Они также убеждены, что принятием первого законопроекта реализация реформы не ограничится: вслед за ним последуют и остальные.

Итамар Бен-Гвир Фото: EyalWarshavsky/ZUMA Wire/IMAGO

"Наиболее правые члены правительства, такие, например, как министр по делам нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, уже заявили, что это только начало. И я верю, что они собираются продолжать. Если бы правительство сказало, что принятый закон будет единственным реформированием судебной системы, то в обществе удалось бы достичь консенсуса. Но законодательная деятельность приостановлена до ноября, а потом они, очевидно, вернутся к этому вопросу", - уверена старший научный сотрудник института Atlantic Council в Вашингтоне Ксения Светлова.

Губительное влияние на экономику

Многие эксперты предупреждают, что кризис вокруг судебной реформы губительно влияет на состояние израильской экономики. Тель-авивская биржа отреагировала на принятие первого закона немедленным падением курса шекеля. Негативно воспринимают реформу и представители бизнеса и отрасли стартапов и хайтека. Участников протестов поддержали крупные предприниматели. Израильский бизнес-форум, объединяющий руководителей 150 крупнейших компаний страны, 24 июля объявило забастовке в знак протеста против судебной реформы. К ней присоединились также банки, торговые центры и автозаправочные станции.

Борьба вокруг судебной реформы расколола страну. "Я живу в Израиле больше 30 лет, и не помню такого раскола в обществе. Люди, которые живут дольше, говорят, что тоже не помнят. Раскол невероятно сильный, невероятно глубокий, - констатирует журналистка Алла Гаврилова. - И не представляю, как его можно будет залечить, если не будет достигнута хотя бы видимость договоренности между сторонниками и противниками реформы".

Протесты в стране будут продолжаться, уверена экс-депутат Кнессета Ксения Светлова. "Отступать некуда. Если Израиль не хочет стать теократическим государством, слабым, коррумпированным, где о демократии можно будет только вспоминать, то надо действовать", - считает она.

Речь, по ее словам, идет не только о протестном движении, но и о политических начинаниях. "Я думаю, что политическую карту Израиля довольно сильно перетряхнет после этих событий. Я вижу очень много политических начинаний, из которых, возможно, выйдут новые партии", - прогнозирует Светлова.

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