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Парламент Израиля ограничил полномочия Верховного суда

Сергей Куприков
14 мин. назад

Кнессет принял первый законопроект из пакета о спорной судебной реформе. Оппозиция вывела тысячи граждан на акции протеста. К протестам присоединился крупный бизнес.

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Акция протеста против судебной реформы в Израиле
Акция протеста против судебной реформы в ИзраилеФото: Ammar Awad/REUTERS

Парламент Израиля (Кнессет) принял в понедельник, 24 июля, первый законопроект из пакета о спорной судебной реформе. Законопроект, являющийся главным компонентом нововведений, ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством.

Критики реформы считают, что поправки создают возможности для злоупотреблений властью, устраняя один из эффективных механизмов контроля за правительством. Оппозиционные депутаты в Кнессете бойкотировали голосование по законопроекту, за него проголосовали 64 депутата правящей коалиции. Этого оказалось достаточно для принятия документа.

Другие положения судебной реформы предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. По ним в понедельник голосование не проводилось. По мнению оппозиции, проведение судебной реформы в стране приведет к исчезновению независимой судебной системы и подорвет основы демократии.

Массовые протесты в Израиле

Споры вокруг судебной реформы в Израиле привели к массовым протестам. Десятки тысяч граждан страны на протяжении полугода выходят на демонстрации, выражая несогласие с политикой правительства страны во главе с Биньямином Нетаньяху. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в понедельник, что протесты создали в стране чрезвычайную ситуацию, но пространство для компромисса существует, поэтому все стороны должны сейчас проявить ответственность для выхода из кризиса.

В понедельник у здания Кнессета, где проходило голосование, собрались свыше 20 тысяч протестующих. Для обеспечения правопорядка полиция применила водометы. Задержаны порядка 20 активистов.

Участников протестов поддержали крупные предприниматели. крупный бизнес. Израильский бизнес-форум, объединяющий руководителей 150 крупнейших компаний страны, объявил в понедельник о забастовке в знак протеста против судебной реформы. К ней присоединились также банки, торговые центры и автозаправочные станции.

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